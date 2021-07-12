{"id":4529,"title":"\u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=4529&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/266261-starthub-moscow&hash=abf1b85a7457cef1e33a57d8be96591519abffda011da33805e54ec9419f65ab","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Nazigul Jusupova

«Яндекс» запустил универсальные обогащённые ответы — они позволяют в одном блоке увидеть данные разных компаний Статьи редакции

Пользователи могут сразу перейти на сайты компаний.

19 19 комментариев
2688 просмотров

Пользователи по запросам про фильмы и отели смогут в одном блоке увидеть универсальную информацию с разных сайтов, сообщили vc.ru в компании.

Например, по запросу «авиабилеты в Сочи» поисковик покажет рейсы разных авиакомпаний — с ценой и расписанием. Это поможет пользователю быстрее решить свой вопрос, а компаниям — привлечь клиентов.

«Яндекс»

За 20 лет в поиске «Яндекса» появились больше 20 видов обогащённых ответов на основе данных десятков тысяч сайтов и более чем миллиона компаний. Часть из них создаются автоматически, для других нужны данные партнёров.

Любая компания сможет бесплатно интегрировать свой сервис в универсальные обогащённые ответы. Требования к подключению описаны в «Условиях подключения», которые можно найти рядом с обогащённым ответом.

Например, чтобы подключить услуги отеля, нужно заполнить информацию об отеле. Чтобы попасть в ответы с авиабилетами, агентствам по бронированию билетов и авиакомпаниям необходимо подключиться к сервису. Для подключения к ответам с киноафишей, нужно заполнить заявку, которая позволит размещать события и продавать на них билеты на «Яндекс.Афише».

Видеосервисы могут передать «Яндексу» контент и информацию о подписчиках для ответов с фильмами и сериалами, тогда видео будет отображаться в плеере «Яндекса». Также они могут использовать собственный плеер, но этот способ требует обсуждения технических и юридических деталей, сообщили в компании.

По данным компании, по запросу о киноафише показываются более 600 кинотеатров, а по отелям — более 53 тысяч сайтов.

В июне 2021 года «Яндекс» начал тестировать обогащённые ответы с HeadHunter.

  • Летом 2020 года Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за обогащённых ответов в поисковой выдаче, которые получали только сервисы компании.
  • ФАС обязала прекратить давать преимущества сервисам «Яндекса» и дала месяц на исполнение решения. «Яндекс» подал в суд на ФАС, чтобы признать действия службы незаконными.
  • После публикаций «Яндексом» правил для подключения «колдунщиков», которые должны соблюдать партнёры, представители ИТ-коалиции не захотели сотрудничать с компанией, так как «Яндекс» требовал «раскрывать много информации, использовать свой счётчик, платёжные сервисы и мог использовать данные в своих целях и против конкурентов».

#новости #яндекс

19 19 комментариев
10
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 19, "likes": 10, "favorites": 16, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 268741, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 12 Jul 2021 11:17:16 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Районный динозавр

18
Ответить

Konstantin_Andreevich

Районный
9

Сложно писать новости, когда в стране осталось всего несколько компаний-монополистов)

Ответить

Светлана Завацкая

Konstantin_Andr…
1

Ну почему, пока ведь справляются. Ждём когда монополист останется один.

Ответить

I S

Районный
2

Яндекс-Бинго

Ответить

Шагид Фамилия

Районный
1

машина в линию дала)

Ответить

Raimond Vladimirov

Районный
1

Яндекс.Трио

Ответить

KINCH

7

Колдунщики, обогащенные ответы... У вас что за упыри там названия придумывают? 

Ответить

Hambala Fully

KINCH
–2

Да, очень странное название. И почему-то я сомневаюсь, что это реальный термин. Скорее автор не знал, как это называется.

Ответить

Alexander Zubkov

Hambala
2

Название «Колдунщик» существует как минимум с 2013 года

Ответить

Евгений Делюкин

Hambala
1

Не сомневайтесь :)
Это терминология «Яндекса» — причем «колдунщикам» уже несколько лет

Ответить

Давид Еловенко

4

Слишком много новостей от Яндекса за один день

Ответить

Sergei Timofeyev

Давид
4

Скоро отчётность

Ответить

Al Al

4

Теперь ждём бомбу на обогащённых ответах

Ответить

Большой жёлтый робот

2

бенефис яндекса на вс

Ответить

Никита Добровольский

0

Порой удобная вещь, но работает все-таки ещё очень слабо. Классно, что развивается

Ответить

Nikitinz

0

Яндексу остаётся только обогащённо микрозаймы вешать на пользователей, все данные у Яши есть. Ищешь диван, а через день тебе его привозят + уведомление о кредитных отношениях на сумму дивана. Там просто галочка стояла... Ну нафиг)

Ответить

Хозяин

0

Поисково-обогатительная фабрика

Ответить

Евгений Швайковский

0

Новость древняя, вы только сейчас об этом узнали?...

Ответить

Аркадий Величковский

0

В Яндексе надо добавить спеце лётный раздел: новости не про Яндекс

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Техника
Itsoft Web-studio
“Тополиный пух, жара, июль”, Или как этим летом работают кондиционеры ЦОДа
Радиаторы и вентиляторы сплит-системы кондиционеров Stulz в ЦОДе Тушино ITSOFT
1 1 комментарий
6
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Как монетизируется Twitter? Бизнес-модель для стартапа
0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Маркетинг
Altcraft Marketing
Мобильный маркетинг: что это такое, как использовать в бизнесе

Сегодня количество мобильных пользователей в мире составляет 5,27 миллиарда. Такие данные сообщает нам ассоциация GSMA. Иначе говоря, более чем у половины мирового населения есть мобильные устройства. В следующие четыре года это число увеличится на 700 миллионов.

0 Обсудить
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
О важности привлечения хороших эдвайзеров

Публикуем интересные отрывки из нашей встречи с предпринимателем, венчурным инвестором и выпускником НИУ ВШЭ, Николаем Давыдовым

0 Обсудить
Skillbox
«Дистанционное обучение — это не учёба!»: как дистанционка подсветила главную проблему традиционной школы

Онлайн-обучение развивается в России почти 10 лет. Но школы игнорировали цифровые технологии, пока в прошлом году пандемия не столкнула их лбами.

4 4 комментария
4
Финансы
Таня Боброва
Управляющая компания «Тинькофф капитал» запустила фонд для инвестиций в «зелёные» технологии Статьи редакции

Инвесторы смогут вкладываться в акции 41 компании, в том числе Tesla и Li Auto.

10 10 комментариев
10
Сервисы
Nazigul Jusupova
«Яндекс» запустил универсальные обогащённые ответы — они позволяют в одном блоке увидеть данные разных компаний Статьи редакции

Пользователи могут сразу перейти на сайты компаний.

19 19 комментариев
10
Устойчивые города: Москва
Живой реквизит: как работает фотобизнес на животных
фотоархив Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы/Сергей Беляев

Помимо уличных дельцов, которые подкарауливают наивных граждан возле театров, парков и цирков, найти подобных фотографов легко в интернете. Здесь около шести тысяч объявлений о фотосессиях с любыми птицами только в одной Москве — от ястребов и сов до экзотических попугаев и туканов.

1 1 комментарий
4
Личный опыт
Egor Petukhovsky
За 4 года «с нуля» в лидеры мобильных платежных решений в СНГ

От первого в России мобильного эквайринга – до первого в США решения SoftPOS, превращающего смартфон в mPOS-терминал

29 29 комментариев
5
Финансы
Маша Цепелева
«Яндекс» впервые раскрыл инвестиции в развитие поиска — более $1,5 млрд за пять лет Статьи редакции

Сумма сопоставима с капитальными расходами компании за это время, рассказал топ-менеджер.

11 11 комментариев
3
Сервисы
Маша Цепелева
«Яндекс.Облако» запустило сервис для создания фирменных голосов для бизнеса Статьи редакции

С помощью искусственного интеллекта сервис синтезирует уникальный голос, который сможет отвечать на любые вопросы клиентов как реальный человек, без склеек.

20 20 комментариев
21
Больше статей
null