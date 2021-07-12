Пользователи могут сразу перейти на сайты компаний.

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Пользователи по запросам про фильмы и отели смогут в одном блоке увидеть универсальную информацию с разных сайтов, сообщили vc.ru в компании.

Например, по запросу «авиабилеты в Сочи» поисковик покажет рейсы разных авиакомпаний — с ценой и расписанием. Это поможет пользователю быстрее решить свой вопрос, а компаниям — привлечь клиентов.

«Яндекс»

За 20 лет в поиске «Яндекса» появились больше 20 видов обогащённых ответов на основе данных десятков тысяч сайтов и более чем миллиона компаний. Часть из них создаются автоматически, для других нужны данные партнёров.

Любая компания сможет бесплатно интегрировать свой сервис в универсальные обогащённые ответы. Требования к подключению описаны в «Условиях подключения», которые можно найти рядом с обогащённым ответом.

Например, чтобы подключить услуги отеля, нужно заполнить информацию об отеле. Чтобы попасть в ответы с авиабилетами, агентствам по бронированию билетов и авиакомпаниям необходимо подключиться к сервису. Для подключения к ответам с киноафишей, нужно заполнить заявку, которая позволит размещать события и продавать на них билеты на «Яндекс.Афише».

Видеосервисы могут передать «Яндексу» контент и информацию о подписчиках для ответов с фильмами и сериалами, тогда видео будет отображаться в плеере «Яндекса». Также они могут использовать собственный плеер, но этот способ требует обсуждения технических и юридических деталей, сообщили в компании.

По данным компании, по запросу о киноафише показываются более 600 кинотеатров, а по отелям — более 53 тысяч сайтов.

В июне 2021 года «Яндекс» начал тестировать обогащённые ответы с HeadHunter.