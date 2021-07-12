«Яндекс.Облако» запустила сервис для создания фирменных голосов для бизнеса Статьи редакции
С помощью искусственного интеллекта сервис синтезирует уникальный голос, который сможет отвечать на любые вопросы клиентов как реальный человек, без склеек.
Платформа «Яндекс.Облако» запустила сервис Yandex SpeechKit Brand Voice для создания фирменных голосов для виртуальных помощников, автоматизации колл-центра, проведения опросов и других потребностей бизнеса, сообщили vc.ru в компании.
- Сервис разработан на основе речевых ML-моделей: он обрабатывает голос реального человека и синтезирует новый. Он может персонализировать речь: например, добавить обращение, дату, номер заказа и другое, но звучит естественно.
С версией Adaptive сервис создаст уникальный голос за месяц, стоимость хостинга ML-модели в облаке — 150 тысяч рублей в месяц. Версия подойдёт для приёма входящих и исходящих звонков клиентам, рассказали в компании.
Версия Full — это полная цифровая копия голоса реального человека без ограничений, подойдёт для создания голосового помощника, вроде «Алисы», который ответит на любые вопросы клиентов. Разработка занимает около шести месяцев, стоимость зависит от сложности.
- Версией Full уже пользуется крупный российский банк, а версией Adaptive - одна из столичных государственных организаций, сообщили в компании.
Ждём когда Технология подешевеет и позволит создавать голоса родственников
Боюсь у Яндекса не подешевеет. Все сервисы которые были у яндекса даже бесплатными, сейчас или стали платными или с такими ограничениями, что от бесплатной версии толку 0.
Adaptive версия за 150к в месяц — это по факту breaking deal для b2b
Линейный теркин30см
Ждём когда Технология подешевеет и позволит создавать голос
и лексикон Глада Валакаса!
Яндекс бы в своих картах нормальную озвучку сделали для начала 🤦♂️
Два разных голоса, разная ГРОМКОСТЬ уведомлений, разные ударения (камера на пОлосу или на полосУ?)
Очередной наебизнес от Яндекса: сначала белые и пушистые, а когда сервис раскрутится - ничего не знаем про утечку голосовых и мошенников с вашим голосом, мы просто оказываем консультационные услуги.
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С помощью искусственного интеллекта сервис синтезирует уникальный голос, который сможет отвечать на любые вопросы клиентов как реальный человек, без склеек.
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