Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс.Облако» запустило сервис для создания фирменных голосов для бизнеса Статьи редакции

С помощью искусственного интеллекта сервис синтезирует уникальный голос, который сможет отвечать на любые вопросы клиентов как реальный человек, без склеек.

  • Платформа «Яндекс.Облако» запустила сервис Yandex SpeechKit Brand Voice для создания фирменных голосов для виртуальных помощников, автоматизации колл-центра, проведения опросов и других потребностей бизнеса, сообщили vc.ru в компании.

  • Сервис разработан на основе речевых ML-моделей: он обрабатывает голос реального человека и синтезирует новый. Он может персонализировать речь: например, добавить обращение, дату, номер заказа и другое, но звучит естественно.

  • С версией Adaptive сервис создаст уникальный голос за месяц, стоимость хостинга ML-модели в облаке — 150 тысяч рублей в месяц. Версия подойдёт для приёма входящих и исходящих звонков клиентам, рассказали в компании.

  • Версия Full — это полная цифровая копия голоса реального человека без ограничений, подойдёт для создания голосового помощника, вроде «Алисы», который ответит на любые вопросы клиентов. Разработка занимает около шести месяцев, стоимость зависит от сложности.

  • Версией Full уже пользуется крупный российский банк, а версией Adaptive - одна из столичных государственных организаций, сообщили в компании.

#новость #яндекс

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20 20 комментариев
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Arkadiy K

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Яндекс бы в своих картах нормальную озвучку сделали для начала 🤦‍♂️
Два разных голоса, разная ГРОМКОСТЬ уведомлений, разные ударения (камера на пОлосу или на полосУ?)

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Поверхностный калькулятор

Arkadiy
2

На колбасу

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Александр Антипов

Поверхностный
0

А на какую? Колбаса бывает разная, белая, чёрная, красная. Какая-то хоть колбаса?

Ответить

Поверхностный калькулятор

Arkadiy
0

А также в Алисе, писал в поддержку - толку 0, как и от любой другой поддержки Яндекса. Суть в том, что музыка комфортно играет, например, на 3 громкости из 10, а вот ее голос на этой же громкости еле слышно. И приходится сначала тормозить музыку, задирать громкость, спрашивать потом возвращать уровень громкости и снова включать музыку. Удобство.

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Передовой теркин30см

Поверхностный
0

Что бы сделать смешивание звука нужно реализовать программный смеситель (микшер) и вы серьезно думаете что направленная на Вов! эффект (с) Пелевин компания станет решать системные проблемы? Нет такой компании пока в роисии нет

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Сергей Коро

–1

Ждём когда Технология подешевеет и позволит создавать голоса родственников

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dastanaron

Сергей
4

Боюсь у Яндекса не подешевеет. Все сервисы которые были у яндекса даже бесплатными, сейчас или стали платными или с такими ограничениями, что от бесплатной версии толку 0. 

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Иван Тютюнджи

Сергей
2

Adaptive версия за 150к в месяц — это по факту breaking deal для b2b

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Линейный теркин30см

Сергей
0

Ждём когда Технология подешевеет и позволит создавать голос

и лексикон Глада Валакаса!

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Nikitinz

–4

Очередной наебизнес от Яндекса: сначала белые и пушистые, а когда сервис раскрутится - ничего не знаем про утечку голосовых и мошенников с вашим голосом, мы просто оказываем консультационные услуги.

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Z IN THE ASS

Nikitinz
0

Факты про утечки есть?

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Artemy

0

Тот самый банк, который против женщин-кошек?

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Nikolay Kapustin

0

Чтобы перейти на реального человека запустите тест Войта-Камфа

Ответить

Kek Man

0

Я не знаю насколько это будет выгодно для клиентов, просто уже есть подобный сервис на английском языке с открытыми расценками: https://aws.amazon.com/ru/polly/pricing/?nc=sn&loc=4
Мне почему-то кажется, что у яндекса будет дороже чем у англоязычного амазона, ведь там за озвучку одной страницы ворда просят около цента
upd прочитал про версию adaptive, может быть того и стоит

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Светлана Завацкая

Kek
0

Полностью с вами согласна, думаю что Яндекс у нас тут ценник та приклеит. Ну посмотрим как там по цене.

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Люц Шнайдер

0

Больше голосовых ассистентов богу голосовых ассистентов.

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vik grig

0

голос царя для своего бизнеса неплохо было бы))

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Sergey Ontime

0

150к/месяц за голос/рот?

Ответить

Борис Ельцин

0

можно будет сделать путина-голосового помощника?

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Аркадий Величковский

0

Идея конечно классная, но что с ценой…

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