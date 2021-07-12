«Яндекс.Облако» запустило сервис для создания фирменных голосов для бизнеса Статьи редакции
С помощью искусственного интеллекта сервис синтезирует уникальный голос, который сможет отвечать на любые вопросы клиентов как реальный человек, без склеек.
Платформа «Яндекс.Облако» запустила сервис Yandex SpeechKit Brand Voice для создания фирменных голосов для виртуальных помощников, автоматизации колл-центра, проведения опросов и других потребностей бизнеса, сообщили vc.ru в компании.
- Сервис разработан на основе речевых ML-моделей: он обрабатывает голос реального человека и синтезирует новый. Он может персонализировать речь: например, добавить обращение, дату, номер заказа и другое, но звучит естественно.
С версией Adaptive сервис создаст уникальный голос за месяц, стоимость хостинга ML-модели в облаке — 150 тысяч рублей в месяц. Версия подойдёт для приёма входящих и исходящих звонков клиентам, рассказали в компании.
Версия Full — это полная цифровая копия голоса реального человека без ограничений, подойдёт для создания голосового помощника, вроде «Алисы», который ответит на любые вопросы клиентов. Разработка занимает около шести месяцев, стоимость зависит от сложности.
- Версией Full уже пользуется крупный российский банк, а версией Adaptive - одна из столичных государственных организаций, сообщили в компании.
Яндекс бы в своих картах нормальную озвучку сделали для начала 🤦♂️
Два разных голоса, разная ГРОМКОСТЬ уведомлений, разные ударения (камера на пОлосу или на полосУ?)
На колбасу
А на какую? Колбаса бывает разная, белая, чёрная, красная. Какая-то хоть колбаса?
А также в Алисе, писал в поддержку - толку 0, как и от любой другой поддержки Яндекса. Суть в том, что музыка комфортно играет, например, на 3 громкости из 10, а вот ее голос на этой же громкости еле слышно. И приходится сначала тормозить музыку, задирать громкость, спрашивать потом возвращать уровень громкости и снова включать музыку. Удобство.
Передовой теркин30см
Что бы сделать смешивание звука нужно реализовать программный смеситель (микшер) и вы серьезно думаете что направленная на Вов! эффект (с) Пелевин компания станет решать системные проблемы? Нет такой компании пока в роисии нет
Ждём когда Технология подешевеет и позволит создавать голоса родственников
Боюсь у Яндекса не подешевеет. Все сервисы которые были у яндекса даже бесплатными, сейчас или стали платными или с такими ограничениями, что от бесплатной версии толку 0.
Adaptive версия за 150к в месяц — это по факту breaking deal для b2b
Линейный теркин30см
Ждём когда Технология подешевеет и позволит создавать голос
и лексикон Глада Валакаса!
Очередной наебизнес от Яндекса: сначала белые и пушистые, а когда сервис раскрутится - ничего не знаем про утечку голосовых и мошенников с вашим голосом, мы просто оказываем консультационные услуги.
Я не знаю насколько это будет выгодно для клиентов, просто уже есть подобный сервис на английском языке с открытыми расценками: https://aws.amazon.com/ru/polly/pricing/?nc=sn&loc=4
Мне почему-то кажется, что у яндекса будет дороже чем у англоязычного амазона, ведь там за озвучку одной страницы ворда просят около цента
upd прочитал про версию adaptive, может быть того и стоит
Полностью с вами согласна, думаю что Яндекс у нас тут ценник та приклеит. Ну посмотрим как там по цене.
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С помощью искусственного интеллекта сервис синтезирует уникальный голос, который сможет отвечать на любые вопросы клиентов как реальный человек, без склеек.
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