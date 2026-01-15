«Яндекс Путешествия» добавили инструмент для анализа рыночной цены на аренду

ИИ анализирует схожие объекты и их характеристики и на основе этих данных предлагает конкурентную цену.Источник: «Яндекс Путешествия»Инструмент называется «Предложенная цена» — он носит «информационный характер» и доступен в тестовом режиме в «Экстранете» всем объектам посуточной аренды, рассказали в компании.Работает он на базе искусственного интеллекта: тот анализирует схожие объекты в одной локации — их характеристики, удобство, сезонность и колебания цен. На основе этих данных ИИ рассчитывает ориентировочную стоимость за ночь на ближайшие одну-две недели. Отдельно цена считается для будних дней и выходных.Всего модель учитывает 30 параметров и постоянно дообучается.#новости #яндекспутешествия