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Евгения Евсеева

Microsoft купит разработчика систем кибербезопасности RiskIQ за $500 млн Статьи редакции

Из-за перехода на удалёнку и участившихся хакерских атак компании нужно лучше защищать данные.

  • Как пишет TechCrunch, на фоне перехода компаний на удалёнку или гибридный формат работы, им нужно лучше защищать свои данные.
  • Стороны не раскрывают сумму сделки. Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Microsoft заплатит за компанию $500 млн.
  • Microsoft заявила, что добавит технологии RiskIQ в свои основные продукты. На решение о покупке также повлияли участившиеся хакерские атаки и распространение программ-вымогателей.
  • RiskIQ основана в 2009 году — она создает облачное ПО для поиска угроз безопасности и анализирует уязвимые места корпоративных сайтов. С момента основания компания привлекла $83 млн.
  • Чтобы усилить кибербезопасность, в 2020 году Microsoft купила израильский стартап по кибербезопасности CyberX, а в июне 2021 года — ReFirm Labs.

#новость #microsoft

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Никитин Максим

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"Вы не покупаете дрель, а покупаете дырки в стене", но когда вы Microsoft, можно позволить себе купить и дрель, и дырки в стене, и саму стену ) 

"Microsoft купит разработчика за $500 млн
из-за перехода на удалёнку .... "
В этот момент, сидишь такой  и думаешь, что благодаря переходу сотрудников на удаленку сэкономил на печеньках для офиса. 

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Makenzie Austin

0

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Алексей Зиновьев

Makenzie
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@Инспектор

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