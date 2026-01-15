Популярное
Таня Боброва
Сервисы

YouTube разрешил устанавливать для детей ограничение по времени на просмотр коротких роликов Shorts

«Скоро» — вплоть до полного запрета.

Источник: YouTube
Источник: YouTube
  • Видеоплатформа обновила функции родительского контроля. Родители теперь смогут установить лимит времени, которое дети и подростки тратят на просмотр Shorts.
  • «Скоро» можно будет установить таймер на «0». Например, пользователи могут выставить такие настройки, если ребёнку нужно смотреть видео на YouTube для подготовки домашнего задания и не отвлекаться на короткие ролики. А в длительной поездке на машине, где нужно скоротать время, можно поставить «60 минут».
  • «В ближайшие недели» YouTube обновит интерфейс: родителям станет проще переключаться между своим и детским аккаунтом в мобильном приложении.
  • Родители также могут установить напоминания для времени отхода ко сну и для перерыва. Для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет эти опции включены по умолчанию.
  • С лета 2025 года YouTube начал выявлять несовершеннолетних пользователей в США при помощи ИИ. При обнаружении таких зрителей система автоматически включит ограничения: перестанет показывать ролики с возрастными ограничениями, а реклама станет неперсонализированной.
Виктория Ли
Сервисы
YouTube перестанет показывать несовершеннолетним пользователям видео с «насилием» из игр и «социальным казино»

Изменения вступят в силу 17 ноября 2025 года.

Источник: YouTube

