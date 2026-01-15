YouTube разрешил устанавливать для детей ограничение по времени на просмотр коротких роликов Shorts

«Скоро» — вплоть до полного запрета.Источник: YouTube Видеоплатформа обновила функции родительского контроля. Родители теперь смогут установить лимит времени, которое дети и подростки тратят на просмотр Shorts.«Скоро» можно будет установить таймер на «0». Например, пользователи могут выставить такие настройки, если ребёнку нужно смотреть видео на YouTube для подготовки домашнего задания и не отвлекаться на короткие ролики. А в длительной поездке на машине, где нужно скоротать время, можно поставить «60 минут».«В ближайшие недели» YouTube обновит интерфейс: родителям станет проще переключаться между своим и детским аккаунтом в мобильном приложении.Родители также могут установить напоминания для времени отхода ко сну и для перерыва. Для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет эти опции включены по умолчанию.С лета 2025 года YouTube начал выявлять несовершеннолетних пользователей в США при помощи ИИ. При обнаружении таких зрителей система автоматически включит ограничения: перестанет показывать ролики с возрастными ограничениями, а реклама станет неперсонализированной.Виктория ЛиСервисы29.10.2025YouTube перестанет показывать несовершеннолетним пользователям видео с «насилием» из игр и «социальным казино» Изменения вступят в силу 17 ноября 2025 года.#новости #youtube