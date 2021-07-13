Google Meet ограничил время групповых звонков в бесплатной версии до 60 минут Статьи редакции
Подписка без ограничения по времени пока стоит от $5,40.
- Звонки с тремя и более участниками в Google Meet стали ограничены 60 минутами в бесплатной версии.
- Звонки один на один по-прежнему могут продолжаться до 24 часов.
- Когда время звонка превысит 55 минут, пользователи увидят предупреждение. Тот, кто начал звонок может обновить учётную запись, тогда разговор не закончится через час.
- Чтобы снять ограничение на время группового звонка, Google предлагает подписку по ценам от $5.40 за пользователя в месяц. Цена зависит от максимального количества участников во встрече и других дополнительных функций.
- Google открыл бесплатный доступ к Meet для всех пользователей без ограничения по времени звонков в апреле 2020 года на фоне пандемии.
- В мае компания представила обновление Meet: появилась замена фона и другие функции.
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