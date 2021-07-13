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Маша Цепелева

Google Meet ограничил время групповых звонков в бесплатной версии до 60 минут Статьи редакции

Подписка без ограничения по времени пока стоит от $5,40.

  • Звонки с тремя и более участниками в Google Meet стали ограничены 60 минутами в бесплатной версии.
  • Звонки один на один по-прежнему могут продолжаться до 24 часов.
  • Когда время звонка превысит 55 минут, пользователи увидят предупреждение. Тот, кто начал звонок может обновить учётную запись, тогда разговор не закончится через час.
  • Чтобы снять ограничение на время группового звонка, Google предлагает подписку по ценам от $5.40 за пользователя в месяц. Цена зависит от максимального количества участников во встрече и других дополнительных функций.
  • Google открыл бесплатный доступ к Meet для всех пользователей без ограничения по времени звонков в апреле 2020 года на фоне пандемии.
  • В мае компания представила обновление Meet: появилась замена фона и другие функции.

#новость #google

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Александр Утемов

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Нужно больше золота гуглу!

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в телеграм безлимит =)

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:)

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Дмитрий

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После возможности трансляции экрана думаю meet стал не нужен

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Максим Куликов

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лучше уж тогда zoom

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