TikTok выпустил в США и Бразилии приложение PineDrama для просмотра микросериалов

Оно доступно бесплатно. PineDrama есть на iOS и Android. Приложение бесплатное, в нём нет рекламы, пишет TechCrunchМикросериалы — это короткие вертикальные видео, связанные одним сюжетом. Жанр может быть любым, длительность одного ролика — около минуты.Контент находится во вкладке «Обзор». Сериалы можно сортировать по категориям. Там же находятся «бесконечные» рекомендации, собранные на основе интересов пользователя.Есть триллеры, мелодрамы, семейные истории и другое. Доступны раздел с историей просмотров и избранное, куда можно сохранять понравившиеся сериалы.Виктория ЛиСервисы17.06.2025«Мыльные оперы» в формате Reels: как индийские стартапы осваивают рынок микросериалов В 2024 году индийские приложения с микросериалами выручили около $230 млн на рекламе.#новости #tiktok