Евгения Евсеева
Сервисы

TikTok выпустил в США и Бразилии приложение PineDrama для просмотра микросериалов

Оно доступно бесплатно.

TikTok выпустил в США и Бразилии приложение PineDrama для просмотра микросериалов
  • PineDrama есть на iOS и Android. Приложение бесплатное, в нём нет рекламы, пишет TechCrunch
  • Микросериалы — это короткие вертикальные видео, связанные одним сюжетом. Жанр может быть любым, длительность одного ролика — около минуты.
  • Контент находится во вкладке «Обзор». Сериалы можно сортировать по категориям. Там же находятся «бесконечные» рекомендации, собранные на основе интересов пользователя.
  • Есть триллеры, мелодрамы, семейные истории и другое. Доступны раздел с историей просмотров и избранное, куда можно сохранять понравившиеся сериалы.
Виктория Ли
Сервисы
#новости #tiktok

2 комментария