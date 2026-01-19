Популярное
Полина Лааксо
Сервисы

РКН вложит 2,27 млрд рублей в фильтрацию трафика с помощью инструментов машинного обучения — Forbes

Ведомство планирует разработать и запустить соответствующий механизм в 2026 году.

Источник фото: ТАСС
  • Об инициативе Роскомнадзора (РКН) пишет Forbes со ссылкой на план цифровизации РКН, который представили на рассмотрение президиума профильной правкомиссии в конце декабря 2025-го. В самом ведомстве уточнили, что «ничего нового по теме» сказать не могут.
  • Партнёр Comnews Research Леонид Коник полагает, что машинное обучение будут использовать, чтобы выявлять нежелательный и запрещённый контент и блокировать не по адресам, а по словам, словосочетаниям, предложениям и «другим признакам».
  • По мнению бизнес-консультанта по информбезопасности Positive Technologies Алексея Лукацкого, регулятор сможет эффективнее выявлять зашифрованный трафик, методы обхода блокировок и DDoS-атаки и отличать стриминговый трафик от скачиваний для обнаружения пиратских платформ.
  • Другой возможный сценарий — более прицельная «деградация» конкретного типа трафика вместо «ковровых» мер.
  • Роскомнадзор уже применяет нейросети в работе — в том числе для поиска противоправного контента. Глава РКН Андрей Липов рассказывал, что они анализируют тексты и аудиовизуальную информацию.

#новости

