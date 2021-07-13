Discord купил компанию Sentropy, использующую искусственный интеллект для борьбы с домогательствами в интернете Статьи редакции
Sentropy создала инструмент для обнаружения и блокировки домогательств в Twitter.
Sentropy поможет Discord в расширении и развитии возможностей команды Trust and Safety. Условия сделки не разглашаются.
По данным TenchCrunch, Trust and Safety занимается защитой пользователей и модерацией контента. По состоянию на май 2020 года в команде работали 15% сотрудников Discord.
Discord интегрирует продукты Sentropy в свои инструменты по обнаружению и удалению плохого контента, а также расширит свою группу по безопасности. У компании есть штатная команда модераторов, а также она привлекает волонтеров и администраторов для модерации отдельных серверов.
Sentropy создаёт инструменты искусственного интеллекта для выявления домогательств в интернете. Продукт компании отслеживает просторы интернета на предмет злоупотреблений и преследований, а затем предлагает пользователям способы заблокировать или отфильтровать проблемный контент.
Система Sentropy Protect изначально была создана, чтобы помочь пользователям Twitter очистить свои ленты от вредного контента.
Скоро ни на какие темы общаться нельзя будет — тоталитаризм во всей красе! Пиздец, это же слова... Отъебитесь от общения. В твиче если сказать слово Даун или Идиот, то забанят... Это же верх даунизма. Твич, ты даун!
Актерский яд
Да уаще. Зумеры стали и так более замкнутые в реале, только в интернетах расправляют крылья и хоть как-то социализируются. Надумает такой подкатить к даме в дискорде, а к нему через 15 минут уже в дверь стучат люди с маузерами. Да и дура не будь дурой включит дурочку "Да, домогался, гад! Ломайте его полностью или пусть сто тыщ миллионов платит за духовную травму". Вот и пообщался пацан(
Актерский яд
Своеобразное общение же там иногда.
- Слыш, я рот твой мамы расширял, завали свой, а то повторю с твоим.
- Простату подмой, сходи, щас любить кочергой буду.
При чем одним из участников таких великих диалогов может легко быть девка безбашенная. Неподготовленный офигеет от такого их игрового православия.
А у США есть нешуточное сообщество педофилов в дискорде, чем ты их удивишь? Второсортной шуткой про мамку?
Кто не в теме - discord predators
Это, конечно, страшная проблема, практически цивилизационный вызов, что кому-то в интернете предложили поебаться...
В чем траббла самому заблокировать человека? Или они думают, что сразу тысячи людей приходят и начинают домогаться в комментариях?
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Комментарий удален
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