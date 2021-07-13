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Nazigul Jusupova

Discord купил компанию Sentropy, использующую искусственный интеллект для борьбы с домогательствами в интернете Статьи редакции

Sentropy создала инструмент для обнаружения и блокировки домогательств в Twitter.

Sentropy поможет Discord в расширении и развитии возможностей команды Trust and Safety. Условия сделки не разглашаются.

По данным TenchCrunch, Trust and Safety занимается защитой пользователей и модерацией контента. По состоянию на май 2020 года в команде работали 15% сотрудников Discord.

Discord интегрирует продукты Sentropy в свои инструменты по обнаружению и удалению плохого контента, а также расширит свою группу по безопасности. У компании есть штатная команда модераторов, а также она привлекает волонтеров и администраторов для модерации отдельных серверов.

Sentropy создаёт инструменты искусственного интеллекта для выявления домогательств в интернете. Продукт компании отслеживает просторы интернета на предмет злоупотреблений и преследований, а затем предлагает пользователям способы заблокировать или отфильтровать проблемный контент.

Система Sentropy Protect изначально была создана, чтобы помочь пользователям Twitter очистить свои ленты от вредного контента.

#новости #discord

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KINCH

14

Скоро ни на какие темы общаться нельзя будет — тоталитаризм во всей красе! Пиздец, это же слова... Отъебитесь от общения. В твиче если сказать слово Даун или Идиот, то забанят... Это же верх даунизма. Твич, ты даун!

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Актерский яд

KINCH
5

Да уаще. Зумеры стали и так более замкнутые в реале, только в интернетах расправляют крылья и хоть как-то социализируются. Надумает такой подкатить к даме в дискорде, а к нему через 15 минут уже в дверь стучат люди с маузерами. Да и дура не будь дурой включит дурочку "Да, домогался, гад! Ломайте его полностью или пусть сто тыщ миллионов платит за духовную травму". Вот и пообщался пацан(

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Хозяин

KINCH
1

иди нахуй!

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KINCH

Хозяин
1

 иди нахуй!

Знаешь, чё я вчера делал?

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Александр

KINCH
2

Костёр у того дерева развёл?

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KINCH

Алексан…
1

Костёр у того дерева развёл?

Тебе правда интересно?

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Александр

KINCH
0

Так-то, могу предложить угадать, что у меня в пакете)

P.S. Для тех, кто не понимает о чем речь, но очень хочется

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N N

KINCH
0

Вы отдохните лучше, водички попейте 

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Актерский яд

6

Если залезут в ру-сегмент, поседеют от шока. У нас же дис распространён в основном среди геймеров, в кланах друг с другом трещать. А трещат зачастую такое, что вы там это,  крепитесь, амеры. Запасайтесь карвалолом и заранее персонального психотерапевта ищите.

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N N

Актерский
2

В этих кланах домогаются друг друга? Что это за кланы такие? 

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Актерский яд

N
–1

Своеобразное общение же там иногда.

- Слыш, я рот твой мамы расширял, завали свой, а то повторю с твоим.
- Простату подмой, сходи, щас любить кочергой буду.

При чем одним из участников таких великих диалогов может легко быть девка безбашенная. Неподготовленный офигеет от такого их  игрового православия.

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Хозяин

Актерск…
8

Не думал что молодёжь знает что такое кочерга.

Ответить

A V

Хозяин
0

Не знает, но применение найдёт 😀

Ответить

Алексей

Актерск…
0

Не иногда, это основа в ру-дискорде. Чернуха, амораль и все, что придумало человечество порицаемого. 

Ответить

No Name

N
0

Гремлины же

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Илья Шишкунов

Актерский
2

А у США есть нешуточное сообщество педофилов в дискорде, чем ты их удивишь? Второсортной шуткой про мамку? 

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Илья Шишкунов

Илья
2

Кто не в теме - discord predators 

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One Geek

Илья
0

Вот эта ссылка на название сообщества очень похожа на ссылку на телеграм-канал из очередной гстатьи "как я достигаю целей и борюсь с прокрастинацией" на виси. Конечно, она показывает, что вы опытный и образованный человек, но всё-таки ссылка на сообщество тут лишняя.

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Максим Иванов

0

Это, конечно, страшная проблема, практически цивилизационный вызов, что кому-то в интернете предложили поебаться...

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N N

0

Индусы и среднеазиаты  будут "приятно" удивлены

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No Name

0

В чем траббла самому заблокировать человека? Или они думают, что сразу тысячи людей приходят и начинают домогаться в комментариях?

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Анатолий Морозов

No
0

Наверное вера не позволяет.
Или страх... остаться без комплиментов)

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Kurilenko Vladimir

0

Фееричный бред. Этот мир по моему уже не спасти

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