Таня Боброва
Сервисы

РБК: разработчик ПО «Астра» запланировал привлечь стратегического инвестора, один из вариантов — продажа части доли акционера

Среди «интересантов» — «Росатом», говорит источник.

  • О планах компании рассказали два источника РБК на ИТ-рынке. По словам одного из них, возможный сценарий — продажа части доли мажоритарного акционера: на первом этапе «небольшой, менее 20%».
  • Знакомый с планами компании источник говорит, что параметры возможной сделки пока не определены: идут переговоры, но ни один из акционеров не заинтересован в выходе из компании. Среди «интересантов» на актив собеседник назвал «Росатом» — клиента «Астры», и несколько «крупнейших банков». Но конкретных договорённостей пока нет.
  • Гендиректор «Астры» Илья Сивцев подтвердил изданию, что группа «изучает потенциальные варианты привлечения стратегического инвестора, заинтересована в этом и видит интерес рынка к активу». По его словам, компании не нужно финансирование: речь идёт «не о привлечении денег в операционную деятельность», а «о стратегическом партнёрстве на акционерном уровне».
  • Вариант с инвестором «Астра» рассматривает для выхода на новые рынки и расширения на существующих, уточнил топ-менеджер. В «Росатоме» сказали, что «открыты к разным форматам взаимодействия с перспективными российскими компаниями».
  • «Астра» — разработчик ПО, основной продукт которого — ОС Astra Linux. Текущую структуру акционеров компания не раскрывает. РБК со ссылкой на документы пишет, что на 30 сентября 2025 года 60,3% принадлежали Денису Фролову. Источник издания говорит, что ещё около 15% — у Сивцева, остальное — в свободном обращении на фондовом рынке.

#новости #астра

6
1
12 комментариев