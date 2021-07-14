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Евгения Евсеева

Чат-боты стали решать две трети запросов клиентов в телекоме, банках и онлайн-торговле — исследование Статьи редакции

В финансовой сфере задачи клиентов в чате лучше всего решают в «Тинькофф», «Почта-банке» и «Сбере», в онлайн-ритейле — Ozon, «Сима-ленде» и «Утконосе».

  • Чат-боты в банковской сфере, телекоме и онлайн-ритейле решают около 66% всех клиентских запросов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтингового агентства Markswebb об эффективности текстовых роботов.
  • Аналитики оценили эффективность ботов 22 компаний. В финансовой сфере задачи клиентов в чате лучше всего решает «Тинькофф», «Почта-банк» и «Сбер». Среди онлайн-ритейлеров лидеры Ozon, «Сима-ленд» и «Утконос», а среди операторов связи — МТС, «Мегафон» и Tele2.
  • При этом пользователи все ещё не используют все возможности чат-ботов из-за недоверия к ним и неудовлетворенности их работой, следует из исследования.
  • Разброс показателя удовлетворенности ботами очень велик и в среднем по рынку превышает 10%, отмечают аналитики. Текстовых роботов внедряют преимущественно лидеры рынков, а остальным компаниям недостает компетенций в этом, объяснили в Markswebb.
  • С начала 2020 года количество чатов с ботом «Олегом» внутри приложения «Тинькофф» выросло более чем вдвое, сегодня к нему обращается около 65% клиентов. В Ozon доля пользовательских обращений к ботам выросла с 30% в 2020 году до 42%, а через полгода боты смогут обрабатывать 60% обращений.
  • По данным Naumen, рынок чат-ботов в России, без учёта голосовых роботов, в 2020 году составил примерно 500-700 млн рублей. По прогнозу Accenture, в ближайшие три года рынок будет расти примерно на 400-600 млн рублей в год.

#новость #боты

1551 просмотров
62 62 комментария
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vlad nep

65

У людей просто не получается выйти на оператора, обойдя чат-бота. Это не совсем решение проблемы клиента. Они просто смиренно принимают отписки от чат-бота и закрывают обращение.

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Григорий Матасов

26

Очень сомнительные цифры. Часто, когда я попадаю с электронного чат-бота на живого, мой вопрос так и остаётся нерешенным. 

Более правдиво звучало бы, что в ⅔ случаев людям так и не удаётся достучаться со своим запросом  до кого-то живого в поддержке. 

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Тинькофф

–24
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Shoo

Тинькофф
47

Да, чат-бот Тинькофф смог решить все мои к нему обращения.
Раз за разом говорю ему «соедини меня с оператором» и он решает мой вопрос идеально. 
К сожалению, для чего-то ещё он абсолютно бесполезен, но с этой задачей справляется на 10 из 10. 

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Универсальный файл

Shoo
6

Мне помогает  'сука дай мне человека' 

Ответить

Тинькофф

Shoo
–6

Если есть примеры, готовы передать разработчикам бота. Он ежедневно решает множество задач клиентов, при этом мы говорим не о примере из вашего комментария, хоть и с этим он справляется отлично)

Ответить

Shoo

Тинькофф
4

Ну, хорошо, давайте сыграем в примеры. 
Что делает ваш прекрасный чат бот если сказать ему «Хочу закрыть инвесткопилку»? 
Правильно. Рассказывает о ней. 
Спасибо, Олег, помог, блэт. 

Т.е. как бы классная команда датасатанистов, которые видимо расслабились после того, как стало можно обедать не по расписанию, не осилила выделить интент из слова «закрыть». 
Браво. 

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Александр

Shoo
0

Все правильно. Слово "закрыть" входит в список стоп-слов, типа "приостановить", "расторгнуть", "вернуть", на которые бот должен включить дурака.

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Григорий Матасов

Тинькофф
3

У вас что, логов нет, что вы где-то в интернете в комментариях спрашиваете, как работает ваш бот?

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Michael Petrov

Shoo
1

на 5 из 7. надо повторить команду раза 4. трата времени большая

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Evil Pechenka

Shoo
0

Не соглашусь, я сменил тариф через бота не обращаясь к человеку. У Тинкоффа единственный бот который не бесит и вызывает человека по первому требованию.

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Универсальный файл

Тинькофф
6

сегодня к нему обращается около 65% клиентов

Есть предложение. Нужно уволить нахер всех живых операторов - тогда к боту будут обращаться уже 100%

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vlad nep

Тинькофф
3

Мне, кстати, даже ваши операторы помочь не могут, не то что чат-боты. 

Ответить

BearStrikesBack

vlad
5

А что если их операторы - это тоже чат-боты? Да, не, бред какой-то)))

Ответить

vlad nep

BearStr…
4
Ответить

Тинькофф

vlad
–1

Не должно быть такого, безусловно. Если отправите нам в личку ФИО и дату рождения, то обязательно проверим работу сотрудников.

Ответить

vlad nep

Тинькофф
1

Номер обращения 5664482

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Вася Пражкин

vlad
0

Я так понимаю, что операторы в Тиньке вообще не шевелятся, пока на VC пост не напишут?

Ответить

vlad nep

Вася
0

Все так делают и я решил попробовать. 2 раза уже перенесли срок рассмотрения обращения)) 

Ответить

Вася Пражкин

vlad
0

Похоже, тут каждый день можно новую тему открывать - "Среда, свежие косяки Тинькоф" )

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Наумов Сергей

Вася
0

Мне всегда помогали, не было пока ни одного косяка.

Ответить

Вася Пражкин

Наумов
0

С простыми проблемами помогают, а чуть сложнее уже - и мозг оператора не справляется.

Ответить

Артём Палённый

10

Мой опыт такой: ни одной проблемы я не решал с помощью чат бота. Чат боты могут ответить на какие-то уж совсем простые вопросы, а решать проблемы они не в состоянии.

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Семен Смирнов

Артём
1

В статье и идёт речь об ответах на запросы, а не решение проблем

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Артём Михалевич

Семен
0

Для поиска ответов лучше всего подходит поисковик

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Григорий Русаков

8

Интересно, что за проблемы такие, которые смог решить чат-бот и не смог человек самостоятельно

Ответить

Вася Пражкин

Григорий
0

Бот смог аргументированно ответить на вопрос "Окрошка лучше на квасе или на кефире?" )

Ответить

Michael Petrov

8

чатботы = мусор. всё что они могут решить, есть в приложении или на сайте. у нормальных людей звонок идёт для решения проблем, которые нельзя решить самому.

Ответить

Внешний Слава

6

Не помню, чтобы хоть раз обращался к чат-боту со словами, отличающимися от "оператор" и "оператор, сука".

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Сергей Янзин

Внешний
0

Совсем обнаглели кожаные мешки! 🤖

Ответить

Внешний Слава

Сергей
0

Убить. Всех. Человеков. Бззззз. Убить. Всех. Человеков.

Ответить

Сергей Янзин

Внешний
0

Могу помочь Вам чем-то ещё? 

Ответить

Внешний Слава

Сергей
0

Конечно. Только сегодня у нас уникальное предложение для жителей Обезьянской области, целевой кредит от 3000 рублей по ставке 3000% годовых. Вам интересно? Скажите "да".

Ответить

Сергей Янзин

Внешний
1

Оператор, сука

Ответить

Внешний Слава

Сергей
2

Боюсь, я не понимаю. Вам интересен кредит на собаку? 

Ответить

vlad nep

Внешний
0
Ответить

Sergei Timofeyev

4

В сималэнде бот поёт гимн компании со всеми с утра? 

Ответить

Александр Привалов

4

исследование

Да какое исследование, херня манипулятивная. Чат-бот помогает только в случае, если действие нужно в одну кнопку сделать: "отменить заказ", "продлить хранение", "пополнить телефон"... но всё это МОЖНО СДЕЛАТЬ простой кнопкой, мать вашу! Без всяких роботов-ассистентов-виртуальных иай - подличностей билли миллигана и прочих. Но нет, вот вам чятик, пишите. Или вот вам робот-даун, сформулируйте запрос подробнее. Стало хуже, тупее, дольше и бесполезнее. Но что это? "87% россиян поддерживают повышение налого... тьфу, помогли чат-боты"! Срочно перевести всех на Алису!

Ответить

Pavel Dmitrovich

3

«Чат-боты» и «решать» - понятия слабосовместимые

Ответить

Old Nick

2

Чат-боты стали абузить мозг клиентов, что бы они отстали от несчастных банкиров с своими проблемами.

Ответить

Sergei Timofeyev

Old
1

У меня есть решение лучше. Отключить телефон поддержки, тогда не будет проблем

Ответить

Old Nick

Sergei
1

Тогда нельзя будет отчитываться о проделанной работе по удержанию и привлечению клиентов. Так, что пусть люди терпят общение с ботами иначе милых девочек аналитиков по увольняют на фиг.

Ответить

Serafima Volchkova

Sergei
1

А Сбербанк и отключил. Там телефонной поддержке уже полгода нет) прорываешься через бота, а тебе говорят: «мы не можем обслужить ваш звонок, перезвоните позже»

Ответить

Sergei Timofeyev

Serafima
0

Недавно дозванивался до живого человека.

Ответить

Владислав

Sergei
1

@Home Credit Bank пришел к промежуточному решению. Они просто вырубили к хуям бесплатный 8-800, мудро посчитав, что холопы из заМкадья всё равно неплатежеспособны, так что надо снизить затраты на общение с ними. Вангую в ответе от банка (если он будет) всякую шелуху про удобство онлайн-чата и возможность решения всех проблем там или в офисе.

Ответить

Sergey Filimonov

2

Чат-бот пока в лучшем случае это просто поисковая строка по FAQу с соответствующей выдачей. Довольно редкие сценарии можно заскриптовать.

Ответить

Old Nick

Sergey
0

на самом деле не так. Другое дело, то что можно нормально заскриптовать то, что и так есть в любом мобильном приложении.
Обычно люди пишут в чат когда возникает проблема решение которой они не могут самостоятельно найти. т.е. проблема сложная или ее решение в приложение сделано через ж..у

Ответить

Вася Пражкин

2

 Разброс показателя удовлетворенности ботами очень велик и в среднем по рынку превышает 10%, отмечают аналитики

Я правильно понимаю, что неудовлетворенность почти 90%?

Ответить

Григорий Матасов

Вася
0

Я тоже так подумал и это соотносится с моими наблюдениями. Но вероятно автор имел ввиду, что у разных компаний удовлеренность клиентов чат-ботами отличается вплоть до 10%. Может быть у кого-то 90%, а у кого-то 80% — хотя скорее  у кого-то 5%, а у кого-то 15%. Вот и разброс 10%

Ответить

Вася Пражкин

Григорий
0

Вы правы, не сразу заметил, что это разброс.
Хотя 5% или 15% - это в 3 раза разброс, а не на 10% ).

Ответить

Dancing Astronaut

2

Ох как я ждал анализ этих ботов в каждом приложении.
В моем случае, когда я обращаюсь в банк по какому-либо вопросу, чат бот мне очень мешает, он не понимает мой запрос практически никогда, и я каждый раз начинаю свой запрос со слова «оператор», иначе слишком много времени уходит

Ответить

Ruslan Saidov

1

Тупые чат боты, не поддерживаю

Ответить

СлавалС

1

Давным давно работая в платежной системе, чат бот мог бы помочь узнать статус платежа (дошел ли платеж до ОпСоСа или нет) при наличии необходимых данных.
И вот по каким причинам: 
Люди могут не знать где проверить статус платежа на сайте, у них может не быть интернета (по разным причинам), можно автоматизировать если человек звонит с номера на который он клал и тут все решается проще.

Т.е. чат бот это такой навигатор по веб морде, который может подсказать путь нахождения решения.

Если проблема чуть выбивается из стандарных - только оператор поддержки, если же проблема совсем нестандартная то и оператор поддержки не всегда может и хочет решать.

Особый квест это выйти на живого оператора в чате на aliexpress

Ответить

Tati S

1

Есть ложь, наглая ложь, и есть статистика. Очень выгодная разработчикам ботов. Не заказчикам и не клиентам, а именно ботоводам.
А заказчики... маркетинг считается гуманитарной дисциплиной, девочки в штате по большей части бегут от математики и статистики, вот и результат

Ответить

Сергей Багрецов

1

Переведу заголовок с литературного на разговорный (как я читаю): Телеком опубликовал статистику, в которой отражено что две трети клиентов смирятся с самым низким качеством предоставляемых им услуг на основе данных собранных Чат-ботом.

Ответить

Джеймс Бонд

0

Отличные результаты, нужно снижать долю работающего населения на бестолковых местах вроде тех поддержки и кассиров с таксистами и т.п.

Нам нужны люди для создания продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью

Ответить

Алексей Штейн

Джеймс
0

А миллионы охранников,кассиров в виде бабушек и дедушек пусть умирают с голода?

Ответить

Сергей Янзин

0

.

Ответить

Αιιροm

0

А вот в Сбере чат бот “ого-го“ как "решит" проблему. Хотя даже если бот не смог решить вопрос,то до оператора не пробиться. Они же такие занятые,помогают в колл-центре!

Ответить

Владислав

0

Единственное назначение чат-ботов, это вежливо послать клиента в жопу. И с этим они, действительно, успешно справляются.

Ответить

Сергей Багрецов

0

Еще ни разу чат бот при указании наиболее понятного запроса не предложил адекватный способ, метод или инструкцию по решению вопроса.

Я пока вижу возможности решений чат бота всего на 10-15% реальных запросов, всё остальное сможет решить (или вообще, даже, забьют) только оператор.

Ответить

Spiker Spunreal

0

С начала 2020 года количество чатов с ботом «Олегом» внутри приложения «Тинькофф» выросло более чем вдвое

Потому что оператору нельзя написать? Пишешь в поддержку, а отвечает Олег.

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0 Обсудить
0
Сервисы
Евгения Евсеева
Чат-боты стали решать две трети запросов клиентов в телекоме, банках и онлайн-торговле — исследование Статьи редакции

В финансовой сфере задачи клиентов в чате лучше всего решают в «Тинькофф», «Почта-банке» и «Сбере», в онлайн-ритейле — Ozon, «Сима-ленде» и «Утконосе».

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