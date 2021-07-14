Чат-боты стали решать две трети запросов клиентов в телекоме, банках и онлайн-торговле — исследование Статьи редакции
В финансовой сфере задачи клиентов в чате лучше всего решают в «Тинькофф», «Почта-банке» и «Сбере», в онлайн-ритейле — Ozon, «Сима-ленде» и «Утконосе».
- Чат-боты в банковской сфере, телекоме и онлайн-ритейле решают около 66% всех клиентских запросов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтингового агентства Markswebb об эффективности текстовых роботов.
- Аналитики оценили эффективность ботов 22 компаний. В финансовой сфере задачи клиентов в чате лучше всего решает «Тинькофф», «Почта-банк» и «Сбер». Среди онлайн-ритейлеров лидеры Ozon, «Сима-ленд» и «Утконос», а среди операторов связи — МТС, «Мегафон» и Tele2.
- При этом пользователи все ещё не используют все возможности чат-ботов из-за недоверия к ним и неудовлетворенности их работой, следует из исследования.
- Разброс показателя удовлетворенности ботами очень велик и в среднем по рынку превышает 10%, отмечают аналитики. Текстовых роботов внедряют преимущественно лидеры рынков, а остальным компаниям недостает компетенций в этом, объяснили в Markswebb.
- С начала 2020 года количество чатов с ботом «Олегом» внутри приложения «Тинькофф» выросло более чем вдвое, сегодня к нему обращается около 65% клиентов. В Ozon доля пользовательских обращений к ботам выросла с 30% в 2020 году до 42%, а через полгода боты смогут обрабатывать 60% обращений.
- По данным Naumen, рынок чат-ботов в России, без учёта голосовых роботов, в 2020 году составил примерно 500-700 млн рублей. По прогнозу Accenture, в ближайшие три года рынок будет расти примерно на 400-600 млн рублей в год.
У людей просто не получается выйти на оператора, обойдя чат-бота. Это не совсем решение проблемы клиента. Они просто смиренно принимают отписки от чат-бота и закрывают обращение.
Очень сомнительные цифры. Часто, когда я попадаю с электронного чат-бота на живого, мой вопрос так и остаётся нерешенным.
Более правдиво звучало бы, что в ⅔ случаев людям так и не удаётся достучаться со своим запросом до кого-то живого в поддержке.
Ну, хорошо, давайте сыграем в примеры.
Что делает ваш прекрасный чат бот если сказать ему «Хочу закрыть инвесткопилку»?
Правильно. Рассказывает о ней.
Спасибо, Олег, помог, блэт.
Т.е. как бы классная команда датасатанистов, которые видимо расслабились после того, как стало можно обедать не по расписанию, не осилила выделить интент из слова «закрыть».
Браво.
У вас что, логов нет, что вы где-то в интернете в комментариях спрашиваете, как работает ваш бот?
Не соглашусь, я сменил тариф через бота не обращаясь к человеку. У Тинкоффа единственный бот который не бесит и вызывает человека по первому требованию.
Универсальный файл
сегодня к нему обращается около 65% клиентов
Есть предложение. Нужно уволить нахер всех живых операторов - тогда к боту будут обращаться уже 100%
А что если их операторы - это тоже чат-боты? Да, не, бред какой-то)))
Я так понимаю, что операторы в Тиньке вообще не шевелятся, пока на VC пост не напишут?
Похоже, тут каждый день можно новую тему открывать - "Среда, свежие косяки Тинькоф" )
Мне всегда помогали, не было пока ни одного косяка.
С простыми проблемами помогают, а чуть сложнее уже - и мозг оператора не справляется.
Мой опыт такой: ни одной проблемы я не решал с помощью чат бота. Чат боты могут ответить на какие-то уж совсем простые вопросы, а решать проблемы они не в состоянии.
В статье и идёт речь об ответах на запросы, а не решение проблем
Интересно, что за проблемы такие, которые смог решить чат-бот и не смог человек самостоятельно
Бот смог аргументированно ответить на вопрос "Окрошка лучше на квасе или на кефире?" )
чатботы = мусор. всё что они могут решить, есть в приложении или на сайте. у нормальных людей звонок идёт для решения проблем, которые нельзя решить самому.
Совсем обнаглели кожаные мешки! 🤖
Убить. Всех. Человеков. Бззззз. Убить. Всех. Человеков.
Могу помочь Вам чем-то ещё?
Конечно. Только сегодня у нас уникальное предложение для жителей Обезьянской области, целевой кредит от 3000 рублей по ставке 3000% годовых. Вам интересно? Скажите "да".
Оператор, сука
исследование
Да какое исследование, херня манипулятивная. Чат-бот помогает только в случае, если действие нужно в одну кнопку сделать: "отменить заказ", "продлить хранение", "пополнить телефон"... но всё это МОЖНО СДЕЛАТЬ простой кнопкой, мать вашу! Без всяких роботов-ассистентов-виртуальных иай - подличностей билли миллигана и прочих. Но нет, вот вам чятик, пишите. Или вот вам робот-даун, сформулируйте запрос подробнее. Стало хуже, тупее, дольше и бесполезнее. Но что это? "87% россиян поддерживают повышение налого... тьфу, помогли чат-боты"! Срочно перевести всех на Алису!
Чат-боты стали абузить мозг клиентов, что бы они отстали от несчастных банкиров с своими проблемами.
У меня есть решение лучше. Отключить телефон поддержки, тогда не будет проблем
А Сбербанк и отключил. Там телефонной поддержке уже полгода нет) прорываешься через бота, а тебе говорят: «мы не можем обслужить ваш звонок, перезвоните позже»
@Home Credit Bank пришел к промежуточному решению. Они просто вырубили к хуям бесплатный 8-800, мудро посчитав, что холопы из заМкадья всё равно неплатежеспособны, так что надо снизить затраты на общение с ними. Вангую в ответе от банка (если он будет) всякую шелуху про удобство онлайн-чата и возможность решения всех проблем там или в офисе.
Чат-бот пока в лучшем случае это просто поисковая строка по FAQу с соответствующей выдачей. Довольно редкие сценарии можно заскриптовать.
на самом деле не так. Другое дело, то что можно нормально заскриптовать то, что и так есть в любом мобильном приложении.
Обычно люди пишут в чат когда возникает проблема решение которой они не могут самостоятельно найти. т.е. проблема сложная или ее решение в приложение сделано через ж..у
Разброс показателя удовлетворенности ботами очень велик и в среднем по рынку превышает 10%, отмечают аналитики
Я правильно понимаю, что неудовлетворенность почти 90%?
Я тоже так подумал и это соотносится с моими наблюдениями. Но вероятно автор имел ввиду, что у разных компаний удовлеренность клиентов чат-ботами отличается вплоть до 10%. Может быть у кого-то 90%, а у кого-то 80% — хотя скорее у кого-то 5%, а у кого-то 15%. Вот и разброс 10%
Вы правы, не сразу заметил, что это разброс.
Хотя 5% или 15% - это в 3 раза разброс, а не на 10% ).
Ох как я ждал анализ этих ботов в каждом приложении.
В моем случае, когда я обращаюсь в банк по какому-либо вопросу, чат бот мне очень мешает, он не понимает мой запрос практически никогда, и я каждый раз начинаю свой запрос со слова «оператор», иначе слишком много времени уходит
Давным давно работая в платежной системе, чат бот мог бы помочь узнать статус платежа (дошел ли платеж до ОпСоСа или нет) при наличии необходимых данных.
И вот по каким причинам:
Люди могут не знать где проверить статус платежа на сайте, у них может не быть интернета (по разным причинам), можно автоматизировать если человек звонит с номера на который он клал и тут все решается проще.
Т.е. чат бот это такой навигатор по веб морде, который может подсказать путь нахождения решения.
Если проблема чуть выбивается из стандарных - только оператор поддержки, если же проблема совсем нестандартная то и оператор поддержки не всегда может и хочет решать.
Особый квест это выйти на живого оператора в чате на aliexpress
Есть ложь, наглая ложь, и есть статистика. Очень выгодная разработчикам ботов. Не заказчикам и не клиентам, а именно ботоводам.
А заказчики... маркетинг считается гуманитарной дисциплиной, девочки в штате по большей части бегут от математики и статистики, вот и результат
Переведу заголовок с литературного на разговорный (как я читаю): Телеком опубликовал статистику, в которой отражено что две трети клиентов смирятся с самым низким качеством предоставляемых им услуг на основе данных собранных Чат-ботом.
Отличные результаты, нужно снижать долю работающего населения на бестолковых местах вроде тех поддержки и кассиров с таксистами и т.п.
Нам нужны люди для создания продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью
А миллионы охранников,кассиров в виде бабушек и дедушек пусть умирают с голода?
А вот в Сбере чат бот “ого-го“ как "решит" проблему. Хотя даже если бот не смог решить вопрос,то до оператора не пробиться. Они же такие занятые,помогают в колл-центре!
Единственное назначение чат-ботов, это вежливо послать клиента в жопу. И с этим они, действительно, успешно справляются.
Еще ни разу чат бот при указании наиболее понятного запроса не предложил адекватный способ, метод или инструкцию по решению вопроса.
Я пока вижу возможности решений чат бота всего на 10-15% реальных запросов, всё остальное сможет решить (или вообще, даже, забьют) только оператор.
С начала 2020 года количество чатов с ботом «Олегом» внутри приложения «Тинькофф» выросло более чем вдвое
Потому что оператору нельзя написать? Пишешь в поддержку, а отвечает Олег.
В России будет стоить 9490 рублей.
В июне они жаловались в ФАС — но из-за демпинга.
Это не коснётся игр, загруженных на платформу до 1 октября 2021 года.
Десять инсайтов с конференции X5Tech Future Night.
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В финансовой сфере задачи клиентов в чате лучше всего решают в «Тинькофф», «Почта-банке» и «Сбере», в онлайн-ритейле — Ozon, «Сима-ленде» и «Утконосе».
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