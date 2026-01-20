Spotify начал тестировать синхронизацию аудиокниг с их бумажными версиями — Android Authority

С помощью функции пользователи смогут продолжить слушать книгу с того места, где закончили чтение «в офлайне».Источник: Spotify Издание заметило бета-версию функции, которая называется Page Match, в версии приложения Spotify 9.1.18.282.Пользователю нужно открыть Spotify и отсканировать страницу физической книги с помощью камеры смартфона. Затем сервис распознает текст, определит отрывок и найдёт его в аудиокниге по временным меткам.Android Authority также предполагает, что Page Match будет работать и наоборот: показывать страницу бумажной книги, которая соответствует прослушиваемому отрывку в аудиокниге. Однако в разных изданиях разная нумерация страниц, и не ясно, как сервис решит эту проблему, отмечает 9To5Mac.Издание пишет, что функция должна быть доступна на рынках, на которых сервис предлагает аудиокниги, — это США, Великобритания, Канада и другие страны. Однако неизвестно, реализует ли её Spotify в итоге и когда.У Amazon есть похожая функция, которая позволяет синхронизировать электронные и аудиокниги. Функция для переключения между этими двумя форматами есть и в «Яндекс Книгах» (ранее — «Букмейт»).#новости #spotify