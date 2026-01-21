В декабре 2025 года в среднем более 1 млн каналов на YouTube ежедневно использовали ИИ-инструменты при создании контента — сервис считает, что это способ «самовыражения»

Но борется с «ИИ-слопом».Источник: Getty Images Статистикой поделился гендиректор видеосервиса Нил Мохан, рассказывая о планах YouTube на 2026 год. В частности, пользователи смогут создавать короткие ролики, используя собственные образы, генерировать игры по текстовым промптам и «экспериментировать с музыкой».ИИ же останется «инструментом самовыражения», а не заменой авторов, добавил топ-менеджер. Но отметил: сервис «чётко маркирует» контент, созданный с помощью ИИ-инструментов YouTube, и удаляет сгенерированные ролики, которые нарушают правила площадки.Мохан подчеркнул, что сервис борется с распространением низкокачественного ИИ-контента, спама и кликбейта. Вместе с тем, нейросети помогают лучше понять видео, например с помощью автоматического дубляжа или функции ответов на вопросы о ролике, считает он.В конце концов, мы сосредоточены на том, чтобы ИИ служил людям, которые делают YouTube великим: авторам, артистам, партнёрам и миллиардам зрителей, стремящимся запечатлеть, пережить и поделиться более глубокой связью с окружающим миром. Нил Мохан, глава YouTubeАся КарповаAI28.12.2025Более 20% роликов в рекомендациях новых пользователей на YouТube сгенерированы — The Guardian Такой контент суммарно приносит авторам около $117 млн в год.#новости #youtube