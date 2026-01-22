В датском App Store на первое место вышло приложение NonUSA для бойкота американских товаров

Причиной этого могли стать заявления президента США Дональда Трампа про Гренландию.Источник: скриншот vc.ruПриложение помогает определить, произведён ли конкретный товар в США, а также предлагает местные альтернативы. Ещё одно приложение с похожими функциями, Made O’Meter, занимает третье место в списке.Рост загрузок произошёл на фоне угроз Трампа взять под контроль Гренландию и последовавшего за этим «стихийного бойкота» американских товаров со стороны потребителей в Дании, отмечает TechCrunch.Количество скачиваний NonUSA и Made O’Meter за неделю выросло на 867%. 9 января 2026 года NonUSA занимало лишь 441-ю строчку в рейтинге App Store.При этом количество загрузок в датском App Store, который одновременно обслуживает пользователей в Дании и Гренландии, «невелико» по сравнению с крупными рынками, отмечает издание. Для выхода приложения в топ App Store в Дании может хватить «нескольких тысяч» загрузок за один день. В среднем в местном App Store насчитывается около 200 тысяч скачиваний различных приложений в день.#новости #appstore #дания