Мошенники под видом сотрудников ЦБ смогли обмануть мою сестру — она взяла кредит на 700 тысяч

Вчера, 14.07.2021, я узнал от своей старшей сестры, что ее обманули мошенники, и она взяла в «Сбербанке» кредит на 700 тысяч рублей, и перевела им все эти деньги. Мне было очень сложно понять произошедшее, потому что думал, что такие уловки могут обмануть лишь доверчивых пенсионеров, и оказался не прав.