Microsoft пообещала в Twitter вернуть «Скрепыша» в виде эмодзи за 20 тысяч лайков — и собрала 125 тысяч Статьи редакции
«Если этот пост наберёт 20 тысяч лайков, мы заменим эмодзи со скрепкой в Microsoft 365 на “Скрепыша”», — написала Microsoft в Twitter 14 июля. На 10:20 мск 15 июля у поста больше 125 тысяч лайков и 10,4 тысяч ретвитов.
Виртуальный помощник «Скрепыш» был одним из почти 250 различных персонажей, разработанных для Microsoft Bob — проекта альтернативного интерфейса для Windows, над которым компания работала в 1995 году.
В итоге в Office 97 оставили только девять виртуальных помощников, а в 2001 году в Office XP Microsoft отказалась от «Скрепыша».
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