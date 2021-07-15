Разработчик антивируса Norton начал переговоры о покупке антивируса Avast Статьи редакции
Официальное предложение компания должна озвучить до 11 августа.
- Сделка может завершиться в июле, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорам. Представитель Avast сообщил изданию, что ведёт расширенные переговоры с NortonLifeLock и обсуждает продажу за деньги и акции.
- Рыночная стоимость Avast составляет около £5,2 млрд (около $7,2 млрд). С возможной премией к стоимости при покупке, по итогам сделки Avast могут оценить в $8 млрд.
- По словам компании, NortonLifeLock должна озвучить официальное предложение до 11 августа.
- По собственным данным Avast, всего у её продуктов около 435 млн активных пользователей, а выручка в 2020 году составила примерно $893 млн.
- NortonLifeLock — разработчик антивируса Norton. Раньше компания называлась Symantec — до продажи в 2019 году Broadcom своего корпоративного направления за $10,7 млрд.
Одни продавцы воздуха покупают другой воздух. Даже как то забавно, если бы не VC не вспомнил бы даже что они существуют, неужели в 2021 еще кто то ведется на рекламу и платит за это?
А у меня офис их рядом, каждый день вижу, как о них забудешь. Но пользоваться, не пользуюсь. Встроенный в винду антивир уже давно покрывает все потребности, имхо
У нас в Heads and Hands есть ряд критериев, по которым мы оцениваем входящие заявки на создание мобильных приложений. Один из них — решит ли приложение задачи бизнеса или нет. Мы не будем тратить деньги клиента на продукт, который не сработает.
Алексей Петров, сооснователь и CEO APIBank, и Николай Петелин, сооснователь «Точки» и автор «Красной книги бизнеса», обсудили, как развивается сегмент самозанятых, кто на нем зарабатывает и есть ли будущее у ИП.
Деньги должны покрывать до 50% стоимости проекта, принять участие в конкурсе могут и стартапы.
Вчера, 14.07.2021, я узнал от своей старшей сестры, что ее обманули мошенники, и она взяла в «Сбербанке» кредит на 700 тысяч рублей, и перевела им все эти деньги. Мне было очень сложно понять произошедшее, потому что думал, что такие уловки могут обмануть лишь доверчивых пенсионеров, и оказался не прав.
Виртуальные голоса научились «плакать», имитировать акценты и адаптироваться под стили текстов. С их помощью компании исправляют оговорки актёров в кино, персонализируют рекламу, озвучивают игры и приложения. Как развивается рынок ИИ-голосов — в пересказе MIT Technology Review.
Среди прочего, законопроект предполагает направить часть налоговых поступлений от продажи марихуаны общинам меньшинств и предоставить FDA надзор за регулированием каннабиса.
Настроенный таргетинг выгорел? Ищете свой сегмент аудитории? Продаете сложный продукт? С такими задачами сталкиваются рекламодатели достаточно часто. Рассказываем, как Готовые Аудитории от Aitarget One помогли SMM-агентству «Символ роста» решить эти задачи и снизить стоимость лида на 33%.
Тинькофф открыл набор на новую двухлетнюю программу “Академия Бэкенда”. Это бесплатная программа обучения для студентов технических специальностей, которые хотят прокачаться в бэкенд-разработке.
Привет! Меня зовут Александр Андрюшкин, я занимаюсь аналитикой и скаутингом в стартап-студии Admitad Projects. Регулярно я делаю обзоры того, что происходит в мире венчур-билдеров и стартапов в целом.