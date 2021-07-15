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Евгения Евсеева

Разработчик антивируса Norton начал переговоры о покупке антивируса Avast Статьи редакции

Официальное предложение компания должна озвучить до 11 августа.

  • Сделка может завершиться в июле, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорам. Представитель Avast сообщил изданию, что ведёт расширенные переговоры с NortonLifeLock и обсуждает продажу за деньги и акции.
  • Рыночная стоимость Avast составляет около £5,2 млрд (около $7,2 млрд). С возможной премией к стоимости при покупке, по итогам сделки Avast могут оценить в $8 млрд.
  • По словам компании, NortonLifeLock должна озвучить официальное предложение до 11 августа.
  • По собственным данным Avast, всего у её продуктов около 435 млн активных пользователей, а выручка в 2020 году составила примерно $893 млн.
  • NortonLifeLock — разработчик антивируса Norton. Раньше компания называлась Symantec — до продажи в 2019 году Broadcom своего корпоративного направления за $10,7 млрд.

#новость #avast #norton #symantec

421 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Андрей Мильнер

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Одни продавцы воздуха покупают другой воздух. Даже как то забавно, если бы не VC не вспомнил бы даже что они существуют, неужели в 2021 еще кто то ведется на рекламу и платит за это?

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Дмитрий Неизвестный

Андрей
0

Платит за что?)

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Nesterov Igor

Андрей
0

А у меня офис их рядом, каждый день вижу, как о них забудешь. Но пользоваться, не пользуюсь. Встроенный в винду антивир уже давно покрывает все потребности, имхо

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A V

0

Покупают пользователей никчёмного Аваста.

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