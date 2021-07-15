Калифорнийская Tiny купила дизайн-платформу для сайтов Setka Editor от основателей Look at Media Статьи редакции
Setka продолжит развиваться под брендом Setka Editor powered by Tiny, а Setka Workflow будет работать отдельно.
Вся команда Setka Editor станет частью Tiny. Cооснователь и директор по продукту Setka Editor Роман Худоногов станет директором по продукту Tiny. Сооснователь и гендиректор Setka Катя Базилевская станет директором по развитию бизнеса и партнерствам Tiny, рассказали vc.ru в компании.
Сервис для планирования и контент-маркетинга Setka Workflow продолжит развиваться отдельно под брендом Workflow, его возглавит сооснователь Setka Алексей Амётов.
Setka Editor продолжит развиваться как отдельный продукт под брендом Setka Editor powered by Tiny. По условиям сделки компания не может разглашать финансовые подробности.
Tiny — калифорнийская компания, которая разрабатывает решения для редактирования контента с открытым кодом. Среди клиентов компании BMW, Adobe, IBM, LinkedIn, NASA и другие, в общей сложности более 300 тысяч сайтов используют решения Tiny. Количество скачиваний TinyMCE выросло за год на 77% до 8,1 млн, по данным компании.
Tiny включает продукт для хранения фалов TinyDrive, редактор TinyMCE, инструменты для медиа MoxieManager. TinyMCE помог в запуске Medium и Evernote, рассказали в компании.
«TinyMCE ориентировался на среднего бизнес-пользователя или специалиста; на того, кто знаком с Microsoft Word или Google Docs. Теперь вместе с Setka мы можем привлекать профессиональных создателей контента и дизайнеров, которым нужны более продвинутые возможности. Со временем мы планируем создать комбинированную платформу редактора, которая будет одновременно простой в использовании и мощной», — рассказал соучредитель и гендиректор Tiny Эндрю Робертс.
- Setka разрабатывает решения для редактирования контента на сайтах и в блогах на основе открытого кода. Подписка для контент-команд стоит 31 200 рублей в месяц, для медиа и крупного бизнеса — цена по запросу.
- Сервис Setka создали в 2016 году основатели Look At Media Алексей Амётов, Екатерина Базилевская и Роман Худоногов на основе решений для редакций The Village, FURFUR и Wonderzine.
станет директором по продукту Tiny
Вот такой словарный оборот путает. Потому что по факту он станет Director of Product именно по новому продукту, который предоставляет Setka, а не Director of Product всего Tiny
Привет! Вместе с объединением Tiny и Setka я возглавил все продуктовое и дизайн подразделение объединённой компании, заняв позицию Head of Product & Design всего Tiny! Добавляйтесь в друзья!
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Интересно, что насчёт Setka Stream. Он остаётся у LAM или как? И вообще, откроют ли его для всех? А то уже сколько лет работают по приглашениям
Продукты Setka Workflow и Setka Stream для планирования работы контент и маркетинг команд и контент трансляций продолжат развиваться отдельно под брендами Workflow и Stream и их возглавит со-основатель Setka Алексей Аметов.
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Setka продолжит развиваться под брендом Setka Editor powered by Tiny, а Setka Workflow будет работать отдельно.