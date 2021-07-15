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TJ

Microsoft вернула «Скрепыша» в виде 3D-эмодзи Статьи редакции

Он заменит обычный смайлик скрепки.

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«Скрепыш» появится в Windows, Office, Microsoft Teams и других продуктах Microsoft 365 в виде 3D-эмодзи. Он заменит обычную скрепку. Об этом The Verge рассказала сотрудник Microsoft Клэр Андерсон.

Старая плоска скрепка и «Скрепыш» Microsoft

Microsoft также заменит около 900 2D-эмодзи на 3D-варианты и анимирует их. Андерсон сообщила, что «Скрепыш» и другие обновлённые эмодзи появятся в Microsoft 365 в ближайшие месяцы.

Новые эмодзи в Windows Microsoft

14 июля Microsoft пообещала в Twitter заменить эмодзи со скрепкой в Microsoft 365 на «Скрепыша», если пользователи поставят сообщению 20 тысяч лайков. На 15 июля запись собрала более 140 тысяч лайков.

«Скрепыш» — виртуальный помощник, один из почти 250 персонажей, разработанных для Microsoft Bob — проекта альтернативного интерфейса для Windows. Над ним компания работала в 1995 году.

В итоге в Office 97 оставили только девять виртуальных помощников, а в 2001 году в Office XP Microsoft отказалась от «Скрепыша». Пользователи посчитали его слишком навязчивым, а сам помощник стал поводом для шуток и пародий.

#новости #microsoft

4 4 комментария
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Джон Картошкин

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Ivan Zamorev

Джон
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Осквернили чувства верующих

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Дэни Трэхо

Джон
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Судя по глазам, он видел некоторое дерьмо.

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Ivan Zamorev

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Привет, Скрепыш! Сколько лет!

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