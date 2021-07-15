Microsoft вернула «Скрепыша» в виде 3D-эмодзи Статьи редакции
Он заменит обычный смайлик скрепки.
«Скрепыш» появится в Windows, Office, Microsoft Teams и других продуктах Microsoft 365 в виде 3D-эмодзи. Он заменит обычную скрепку. Об этом The Verge рассказала сотрудник Microsoft Клэр Андерсон.
Microsoft также заменит около 900 2D-эмодзи на 3D-варианты и анимирует их. Андерсон сообщила, что «Скрепыш» и другие обновлённые эмодзи появятся в Microsoft 365 в ближайшие месяцы.
14 июля Microsoft пообещала в Twitter заменить эмодзи со скрепкой в Microsoft 365 на «Скрепыша», если пользователи поставят сообщению 20 тысяч лайков. На 15 июля запись собрала более 140 тысяч лайков.
«Скрепыш» — виртуальный помощник, один из почти 250 персонажей, разработанных для Microsoft Bob — проекта альтернативного интерфейса для Windows. Над ним компания работала в 1995 году.
В итоге в Office 97 оставили только девять виртуальных помощников, а в 2001 году в Office XP Microsoft отказалась от «Скрепыша». Пользователи посчитали его слишком навязчивым, а сам помощник стал поводом для шуток и пародий.
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