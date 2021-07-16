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Nazigul Jusupova

«Тинькофф» начал тестировать женскую версию голосового помощника «Олега» — «Алёну» Статьи редакции

Пока она отвечает в тестовом режиме на звонки 15% клиентов экосистемы банка.

«Тинькофф» тестирует голоса роботов разного пола, чтобы найти комфортный голос, с которым людям будет проще доверять роботу, сообщили vc.ru в компании.

«Алёну» тестируют на 15% клиентах экосистемы по всем регионам. Она умеет радоваться, грустить и флиртовать, но пока разговаривает со всеми нейтрально.

Например, голосовой помощник будет грустить, когда клиент решит расторгнуть договор, и радоваться, если человек захочет завести новый продукт или останется доволен обслуживанием.

В расширенной версии «Тинькофф Мобайл» пользователи также могут настроить женский голос для «Олега» и поменять ему имя — услуга стоит от 59 рублей в месяц. Можно по желанию выбрать обычный сдержанный голос, либо игривую интонацию.

  • «Тинькофф» запустил «Олега» в июне 2019 года. С его помощью клиенты банка могут управлять личными финансами и некоторыми элементами экосистемы «Тинькофф», к примеру, покупать билеты и искать скидки.
  • В «Тинькофф мобайл» «Олег» работает как секретарь для абонентов оператора с декабря 2019 года. Помощник был обучен на более 110 млн звонков и поддерживает больше 100 сценариев разговоров для «полезных» звонков, спам-вызовов и потенциальных мошенников.
  • В июне 2021 года компания запустила телефонного ассистента «Олег», который может принимать, записывать и расшифровывать в текст входящие звонки, в том числе от неизвестных номеров.

#тинькофф #новости

802 просмотров
21 21 комментарий
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21 комментарий
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Жилой пришелец

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Флиртовать будет, впаривая кредитку? )

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Комментарий удален

Nikitinz

Жилой
0
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Канищев Максим

6

Почему не Ольга? Это же логично.

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Konstantin_Andreevich

Канищев
4

Или Дарья. Которая проделала долгий путь от лепщицы пельменей до мелкого клерка в банке.

Ответить

Владимир Чижевский

Konstantin_Andr…
0

Если я правильно помню рекламу на щитах, то речь была не про лепку %) 

Ответить

Для закладок

Канищев
1

Получится обзывательство Олега Т

Ответить

Владимир Чижевский

Канищев
1

Кстати, да. Ведь личный секретарь уже Ольга (Оля). Звучит, кстати, норм. Не пробивает на фейспалморжач как от мэйловской Маруси. 

Ответить

Evgeny Boyko

Канищев
0

— Ал-лё? Ал-лё-на?

Ответить

Трейдер мамкин

–5

Бля, этому банку доверять в целом нельзя, меня пытались кинуть на 5к только в этом месяце, вовремя увидел изменения счета, а они блядь хотят что бы я с нейросеткой обсуждал куда опять исчезли деньги и кешбеки

Ответить

Ничего личного, но

0

я тоже алёна
есть здесь олеги?

Ответить

Сергей Янзин

Ничего
0

Ну предположим

Ответить

Ничего личного, но

Сергей
4

Серёж, ты меня наёбываешь

Ответить

Сергей Янзин

Ничего
2

Ну ладно, не получилось, бывает

Ответить

Тот самый партизан

0

Почему не Дарья? Пельмени можно называть именем дочери, а голосового помощника - нет.

Ответить

Johnny Vorony

0

Алена Олеговна

Ответить

Иван Попов

Johnny
0

😺

Ответить

Gleb Tyutikov

0

Олег и Олеся.

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Алена, это Яна

Ответить

Konstantin_Andreevich

–1

"Алёна даст..."
Кредит.

Ответить

Gabby BenDer

–1

Остановите их кто-нибудь, оспаде 🤦🏽‍♀️

Ответить

Максим Иванов

–1

Не носи, Иванушка, денежки Алёнушке - козленочком сделают. 

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