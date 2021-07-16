«Тинькофф» начал тестировать женскую версию голосового помощника «Олега» — «Алёну» Статьи редакции
Пока она отвечает в тестовом режиме на звонки 15% клиентов экосистемы банка.
«Тинькофф» тестирует голоса роботов разного пола, чтобы найти комфортный голос, с которым людям будет проще доверять роботу, сообщили vc.ru в компании.
«Алёну» тестируют на 15% клиентах экосистемы по всем регионам. Она умеет радоваться, грустить и флиртовать, но пока разговаривает со всеми нейтрально.
Например, голосовой помощник будет грустить, когда клиент решит расторгнуть договор, и радоваться, если человек захочет завести новый продукт или останется доволен обслуживанием.
В расширенной версии «Тинькофф Мобайл» пользователи также могут настроить женский голос для «Олега» и поменять ему имя — услуга стоит от 59 рублей в месяц. Можно по желанию выбрать обычный сдержанный голос, либо игривую интонацию.
- «Тинькофф» запустил «Олега» в июне 2019 года. С его помощью клиенты банка могут управлять личными финансами и некоторыми элементами экосистемы «Тинькофф», к примеру, покупать билеты и искать скидки.
- В «Тинькофф мобайл» «Олег» работает как секретарь для абонентов оператора с декабря 2019 года. Помощник был обучен на более 110 млн звонков и поддерживает больше 100 сценариев разговоров для «полезных» звонков, спам-вызовов и потенциальных мошенников.
- В июне 2021 года компания запустила телефонного ассистента «Олег», который может принимать, записывать и расшифровывать в текст входящие звонки, в том числе от неизвестных номеров.
Почему не Ольга? Это же логично.
Или Дарья. Которая проделала долгий путь от лепщицы пельменей до мелкого клерка в банке.
Если я правильно помню рекламу на щитах, то речь была не про лепку %)
Кстати, да. Ведь личный секретарь уже Ольга (Оля). Звучит, кстати, норм. Не пробивает на фейспалморжач как от мэйловской Маруси.
Бля, этому банку доверять в целом нельзя, меня пытались кинуть на 5к только в этом месяце, вовремя увидел изменения счета, а они блядь хотят что бы я с нейросеткой обсуждал куда опять исчезли деньги и кешбеки
я тоже алёна
есть здесь олеги?
Ну предположим
Серёж, ты меня наёбываешь
Почему не Дарья? Пельмени можно называть именем дочери, а голосового помощника - нет.
Алена Олеговна
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