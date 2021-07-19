Коротко о nocode-сервисах: зачем нужны, чем удобны, для чего не подойдут и где узнать о них больше Статьи редакции
С их помощью можно проверить гипотезу, запустить MVP продукта, быстро начать продажи или автоматизировать бизнес, рабочие или личные дела. Но для более сложных задач они могут оказаться дороже и медленнее.
Nocode-сервисы — «многообещающая альтернатива» стандартной разработке, считает маркетинговый аналитик Codebots Шеннон Ингленд. С их помощью можно запускать сайты, приложения и другие проекты без программирования.
Вместо написания кода пользователю надо собирать визуальные блоки, как кубики Lego, и работать с встроенными базами данных и другими готовыми инструментами. Nocode подходит, например, нетехническим специалистам и предпринимателям, которым надо быстро и дёшево создать базовый проект без участия программистов.
По исследованию Gartner, к 2024 году более 65% разработки приложений будет заключаться в работе с nocode или lowcode-инструментами. Редакция vc.ru собрала короткий путеводитель по nocode:
Чем полезны nocode-сервисы и в чем их минусы
Nocode-платформы предназначены для быстрого создания ИТ-проекта и автоматизации рабочих процессов или личных дел:
- Запуск MVP продукта.
- Разработка сайта — от лендингов и визиток до интернет-магазинов и социальных сервисов.
- Разработка мобильного веб-приложения.
- Автоматизация работы через базы данных, CRM-системы, рассылки, ботов и сервисы приёма платежей.
- Создание корпоративных инструментов или личных планировщиков.
Например, с помощью nocode-сервисов можно с нуля запустить небольшой интернет-магазин с CRM-системой, формой оплаты, чат-ботом в мессенджерах, маркетинговыми рассылками и аналитикой.
Для начала пользователю достаточно будет освоить конструкторы мобильных и веб-приложений — а затем подключать к ним дополнительные функции из других nocode-сервисов.
В чем плюсы nocode-подхода
- Простота — не нужно уметь программировать или нанимать большую команду специалистов, чтобы начать дело.
- Скорость — конструкторы позволяют быстро создать сайт или целый сервис за несколько дней или недель в зависимости от выбранных целей и инструментов.
- Дешевизна — себестоимость разработки зависит только от стоимости подписки на сервисы. Возможно, в каких-то случаях удастся обойтись и бесплатными версиями.
- Доступность правок — большинство конструкторов позволяют изменять и подстраивать под себя проекты с помощью готовых шаблонов или плагинов.
В чем минусы
- Базовые бесплатные версии сильно ограничены в функциональности — они могут подойти для «домашних» проектов или небольшого бизнеса. Но зачастую пользователю придется перейти хотя бы на самую дешевую версию подписки, чтобы получить доступ к нужным функциям. Например, к достаточному объёму хранилища или количеству доступных пользователю строк таблиц, проектов, операций в сервисах автоматизации и так далее.
- Nocode-проекты могут плохо масштабироваться — они будут работать медленнее и становиться дороже по мере роста бизнеса. Поэтому во многом могут упростить запуск лишь на начальных этапах.
- Часть сервисов замыкает пользователя на себе и не даёт перенести данные в другие продукты. Это может осложнить процесс масштабирования или перехода на другие технологии — поэтому нужно выбирать платформы, где данные либо стандартизированы, либо легко экспортируются.
- В большинстве случаев пользователь не может отредактировать код или самостоятельно написать новые функции для nocode-сервиса и вынужден довольствоваться тем, что есть.
Какие сервисы можно попробовать
Конструкторы сайтов, блогов, интернет-магазинов и лендингов
Универсальный конструктор сайтов без кода. Например, с его помощью можно перенести макеты дизайна из Sketch и Figma.
Базовая версия бесплатная, но если число уникальных посетителей сайта превышает 25 тысяч человек в день, пользователь должен перейти на платную подписку (от $12 в месяц). Для магазинов с 500 товарами и более есть обязательная платная подписка — от $29 в месяц. Подписки дают и другие возможности — например, свободный выбор домена сайта.
Популярные конструкторы сайтов. Первый для полнофункциональных проектов, второй больше подойдет для лендингов, каталогов и одностраничных сайтов.
Есть бесплатные базовые версии, стоимость подписки Wix — от 90 рублей в месяц за личный домен, 500 МБ хранилища и другие услуги, Tilda — 750 рублей в месяц за полную коллекцию блоков, свой домен и другие функции.
Для одностраничных сайтов, лендингов, визиток, каталогов и справочников.
Стоимость Pro-версии Ccard — $19 в год за свой домен, функцию «Формы» оплату картой, виджеты, увеличенное количество сайтов, шаблоны и другие функции. Подписка на Dorik — от $3 в месяц включает в себя пользовательские домены, бесконечное число страниц, все шаблоны и блоки.
Конструктор сайтов и веб-приложений из баз сервиса Airtable, подходит для высокоскоростных сайтов, лендингов, каталогов с оплатой товаров. Для платежей встроен сервис Stripe.
Стоимость подписки — от $24в месяц. Она снимает водяной знак сервиса, даёт функцию Paywall, расширенную интеграцию с Airtable и другие возможности.
Простая платформа онлайн-коммерции для продажи цифровых товаров и услуг: подкастов, иллюстраций, онлайн-курсов, статей, книг и так далее. Берет на себя создание и поддержку интернет-магазина и платежных систем.
Есть интеграции с другими сервисами, инструменты создания акций и рассылок.
Pro-версия с доступом к собственному домену, безлимитным количеством публикаций и другими функциями — $10 в месяц.
Versoly, Umso и Brizy.Cloud
Для тех, кому на сайте нужен блог.
Подписка Versoly стоит от $19 в месяц — за хранилище от 5 ГБ, поддержку более 10 тысяч визитов в месяц, интеграцию Stripe, форму обратной связи и другие функции. Более дешевый аналог — Brizy.Cloud (от $6 в месяц). Альтернатива — Umso (от $25 в месяц).
Конструктор Umso предлагает ответить на несколько вопросов об идее и работе компании, оценивает, какие функции нужны пользователю, и предлагает пути создания сайта. Таким образом создатели предполагают сэкономить время пользователя на настройке шаблонов и разработке сайтов.
Сервис превращает информацию из «Google Таблицы» в сайт.
Стоимость базовой подписки — $29 в месяц. Бесплатной версии нет.
Конструктор для создания минималистичных сайтов-визиток, завязанных на социальной активности пользователя — например, блогеров и инфлюенсеров. Есть мобильная версия для создания сайта со смартфона.
Подписка — от $9 в месяц. Она даёт доступ к личному домену и почте, созданию маркетплейсов, функции оплаты товаров, углублённой аналитике и другим возможностям.
Платформа для создания сайтов с функцией платного членства. Поддерживает интеграцию с Wix, Notion, Webflow, WordPress.
Подписка — $25 в месяц, бесплатной версии нет.
Конструкторы мобильных и веб-приложений
Одна из популярных и мощных nocode-платформ для создания функциональных приложений. Она позволяет компоновать визуальные элементы, задавать структуру и логику приложения, хранить данные, использовать шаблоны и плагины от пользователей и разработчиков.
Bubble поддерживает Airtable, Figma, Google, MailChimp, Facebook и другие сервисы, есть обучающая программа.
Стоимость базовой подписки с доступом к домену пользователя, API и другими функциями — $25 в месяц.
Сервис для создания веб-приложений из «Google Таблиц».
Pro-версия с безлимитным обновлением таблиц, 25 тысячами строк, пользовательским доменом и другими функциями — от $32 в месяц.
Визуальный конструктор для создания мобильных и веб-приложений с маркетплейсом шаблонов, компонентов и функций.
Стоимость Pro-версии с возможностью публикации приложений в App Store и Google Play — от $50 в месяц. Аналог — Thunkable, Pro-версия стоит от $25 в месяц.
Cоздание мобильных приложений по макетам Figma через таблицы Airtable.
Pro-версия с безлимитными сборками и публикациями — от €19 в месяц.
Бесплатный конструктор веб-приложений для создания внутренних инструментов.
Платформа разработки кроссплатформенных мобильных приложений с помощью визуальных блоков.
Подписка с бесконечным числом проектов, 1 ГБ хранилища и приложениями без водяного знака — от $21 в месяц.
Формы, опросы, базы данных, управление проектами
Один из самых быстрорастущих и популярных nocode-проектов. Это «умный» аналог Excel, который позволяет создавать базы данных, CRM-системы, опросники, календари, чеклисты и другие системы управления данными, а также экспортировать информацию в другие nocode-продукты.
Есть бесплатная версия с 1,2 тысячами записей на базу данных.
Стоимость Plus-подписки с 5 тысячами записей в базе и другими улучшениями — от $10 в месяц. В Pro-версии за $20 в месяц — 50 тысяч записей.
Один из основных и интуитивно понятных конструкторов онлайн-форм, заявок, опросов и других проектов для сбора данных пользователей.
Поддерживает интеграцию со Slack, «Google Таблицами», Mailchimp, Airtable, Salesforce и другими сервисами.
Базовая версия позволяет создавать 10 опросов в месяц, в каждом — не более 10 вопросов. Стоимость подписки с бесконечным количеством форм и опросов — от $25 в месяц.
Популярный инструмент для управления проектами, задачами, документами и заметками. Позволяет создавать базы данных и таблицы, организовывать процессы.
В базовой версии доступно бесконечное число страниц и блоков документов. Стоимость подписки с безлимитной загрузкой файлов и числом «гостей» в документе — от $4 в месяц.
Платформа для создания «умных» и взаимосвязанных между собой документов, таблиц и баз данных, информация в которых обновляется в реальном времени при внесении изменений.
Стоимость Pro-подписки с бесконечным размером документов и дополнительными функциями — от $10 в месяц.
Сервисы автоматизации
Инструмент, объединяющий работу нескольких nocode-сервисов в большой продукт. Например, с его помощью можно автоматически передавать данные пользователя с сайта на Tilda в таблицу Airtable, а затем через MailChimp отправить письмо с подтверждением заказа.
Сервис поддерживает большинство популярных nocode-продуктов и не только.
Стоимость подписки — от $9 в месяц. Она даёт доступ к большему числу операций, ускорение их обработки и сниженный интервал между запусками сервиса.
Более простой, но дорогой (от $19,99 в месяц) аналог Integromat с готовыми шаблонами. Другие похожие сервисы — IFTTT и Parabola.
Рассылки
Популярная универсальная платформа для сбора и обработки данных о клиентах, а также проведения рассылок и создания лендингов.
С её помощью можно создать страницу нового сервиса или продукта, оценить спрос и полноценно работать с клиентами, оставившими заявку на сайте. Интегрируется с другими сервисами, например, Google, Twitter, WordPress, Shopify.
Стоимость «стандартной» версии подписки с рассылкой на 500 контактов — $14 в месяц.
Платформа рассылок и писем по сценариям и шаблонам, например, после оплаты товара клиентами.
Бесплатная версия ограничена 2 тысячами контактов и 6 тысячами писем в месяц. Стоимость подписки — от $15 в месяц.
Популярный сервис рассылок для авторов, журналистов и экспертов с возможностью создавать платные подписки. Substack берёт комиссию в 10% с выручки автора.
Другое: боты, донаты
Конструкторы голосовых и чат-ботов. Позволяют создавать ботов для мессенджеров, проектировать беседы и работать с другими nocode-продуктами.
Например, пользователь может отправить заявку на услугу через бота, а тот автоматически передаст информацию в Integromat, который обработает заявку в Airtable, найдёт ответ и передаст его пользователю обратно через бота.
Бесплатная платформа для получения пожертвований от своей аудитории. Есть несколько вариантов выплат, возможность создать персональный лендинг и множество плагинов.
Платформа для создания голосовых приложений под Alexa и Google, а также чат-ботов, мобильных приложений.
Pro-версия с бесконечным числом проектов и другими функциями — от $40 в месяц.
Что почитать и не только, чтобы узнать больше
Библиотеки и сообщества
- NoCodeList— подборка Nocode-проектов с разделением по категориям и коллекцией ссылок на сообщества, блоги, подкасты и обучающие курсы.
- NoCode.Tech— библиотека Nocode-проектов с инструкциями и примерами. Есть отдельная «Академия» с платными курсами по работе с nocode-сервисами.
- MakerPad — ещё одна большая библиотека проектов с обучающими курсами, статьями и сообществом nocode-энтузиастов.
- NoCode Journal — площадка для nocode-энтузиастов.
Образовательные статьи, YouTube-каналы и курсы
- codeless.how— видеоуроки по nocode-разработке.
- Образовательные статьи и YouTube-каналы nocode-платформ — например, таковые есть у WebFlow, Bubble, Glide, Interomat, Airtable и других популярных сервисов.
- No Code — разбор nocode-движения от автора блога о технологиях и ИТ-специалиста Василия Зубарева (Вастрика). В нём он рассказывает о плюсах и минусах Nocode-сервисов и показывает, как с помощью nocode создал проект How To Berlin по переезду в Берлин.
- Блог эксперта по «Таблицам Google» Бена Коллинса.
- Гайд от агентства Settlers.
- Академия «Без кода» — платный онлайн-курс по nocode-разработке от бизнес-инкубатора ВШЭ.
Опыт тех, кто смог что-то запустить в России
- Кейс запуска собственной пиццерии на nocode-сервисах.
- Кейс запуска онлайн-платформы «Умназия».
- Кейсы агентства Cyberband и сообщество в Telegram.
Оценка компании может быть на уровне 245 млрд рублей, считают эксперты.
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