Таня Боброва
Сервисы

Pinterest сократит до 15% штата и перераспределит ресурсы в пользу ИИ-специалистов

На фоне сокращения расходов на рекламу со стороны крупных компаний.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fiidanc.org%2Fhonorees%2Fpinterest-hq2%2F&postId=2709421" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">iidanc.org</a>
Источник: iidanc.org
  • Компания объявила о реструктуризации, в рамках которой планирует перераспределить ресурсы в том числе в пользу команд, ориентированных на ИИ, и развития ИИ-продуктов. Об этом пишет WSJ.
  • План предполагает сокращение до 15% штата, а также занимаемых офисных площадей. Компания уточнила Fast Company, что на декабрь 2025 года у неё было около 5200 сотрудников, то есть увольнения могут затронуть до 780 человек.
  • Затраты на реструктуризацию составят $35-45 млн. Её планируют завершить к концу третьего квартала 2026 года. Акции компании на фоне новостей падают на 10% и торгуются по $23,3 за штуку. За последние 12 месяцев бумаги упали более чем на 29%.
  • Pinterest зарабатывает деньги за счёт рекламы на своей платформе, отмечает WSJ. Но крупные компании сокращают рекламные расходы на фоне ограничений, связанных с тарифами. Это побуждает компанию переключиться на внедрение нейросетей, пишет газета. Хотя она делает это медленнее, чем другие компании, которые борются за рекламодателей, — например, Meta* и TikTok.
  • В октябре 2025 года компания уже запустила Pinterest Assistant — помощника на базе ИИ для поиска товаров и онлайн-покупок. Тогда же начала тестировать ИИ-функции для создания более персонализированных досок пользователей.
Артур Томилко
Сервисы
Pinterest добавил настройку, которая снижает количество ИИ-картинок в рекомендациях для некоторых категорий

После жалоб пользователей на то, что сгенерированного контента в лентах стало больше, чем пользовательского.

Изображение Pinterest

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

