РБК: операторы связи перестали маркировать звонки от крупных банков — стороны не договорились об условиях использования сервиса

Банки считают, что операторы должны маркировать всё и без договора, а те утверждают, что им должны платить. «Большая четвёрка» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2) с 27 января 2026 года перестала показывать абонентам промаркированные звонки из «Сбера», ВТБ и «Альфа-банка», как того требует закон, пишет РБК со ссылкой на источники.Маркировка звонков входит в первый пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками. Соответствующий закон приняли в апреле 2025 года. Требования вступили в силу с 1 сентября того же года. Они предусматривают отправку информации о том, что за компания звонит абоненту и какие услуги представляет. Штрафов за отсутствие маркировки пока нет, но эта услуга — платная.Решение операторов связано с тем, что банки так и не заключили с компаниями договоры об этой обязательной опции, говорят источники РБК.Представители операторов «большой четвёрки» не ответили напрямую, договорились ли они о разметке звонков от крупнейших банков. Но в Т2 подтвердили, что с 27 января операторы начали сопровождать звонки от тех, с кем договоры не заключены, пометкой «без маркировки».Согласно постановлению правительства, которое регулирует процедуру идентификации звонков, между оператором связи и компанией должен быть заключён договор. Однако в документе не указано, что такие услуги операторы должны оказывать на безвозмездной основе — поэтому операторы берут деньги за них.Отсутствие договорённости о стоимости маркировки и стало причиной затянувшихся переговоров между операторами и банками. По словам опрошенных РБК операторов, основная часть их клиентов уже заключила контракты на предоставление услуг по маркировке. В банках же говорят, что обязанность по маркировке лежит на операторах — поэтому, не размечая звонки, те нарушают закон. До этого кредитные организации жаловались, что договоры «бьют» по их расходам: как показали расчёты, внедрение «этикеток» при звонках будет стоить бизнесу 11 млрд рублей в год при стоимости массового вызова 20 копеек.#новости