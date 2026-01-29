YouTube начал блокировать фоновое воспроизведение видео в сторонних браузерах у пользователей без подписки Premium — Android Authority

Звук обрывается после блокировки экрана или сворачивания приложения. Функция перестала работать в браузерах Samsung Internet, Brave, Vivaldi, Microsoft Edge и некоторых других, пишет Android Authority. Часть пользователей «годами» использовала их, чтобы бесплатно получить некоторые возможности подписки YouTube Premium. В Google Chrome подобная «лазейка» не работала.Проблемы с фоновым воспроизведением видео на YouTube через сторонние браузеры появились в январе 2026 года — теперь у некоторых пользователей звук прерывается после сворачивания приложения или блокировки экрана.Это может быть целенаправленным изменением со стороны Google, чтобы подтолкнуть пользователей к покупке подписки, предполагает издание. Это уже не первый подобный случай — например, в апреле 2024 года YouTube начал замедлять загрузку видео в сторонних приложениях с блокировщиками рекламы.Кроме того, Google может сделать ускорение видео на YouTube платной функцией. Некоторые пользователи на Reddit писали, что при попытке изменить скорость сервис предлагает им оформить подписку Premium.#новости #youtube