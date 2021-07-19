Сервисы
Маша Цепелева

Zoom купит разработчика облачного ПО для колл-центров Five9 за $14,7 млрд Статьи редакции

Компания хочет использовать ресурсы и базу клиентов Five9 для создания и продвижения нового корпоративного продукта.

  • По условиям сделки, акционеры Five9 получат 0,5533 обыкновенных акций класса A Zoom Video Communications за каждую акцию Five9 (по ценам на 16 июля 2021 года).
  • Обыкновенная акция Five9 будет стоить $200,28, а общая стоимость сделки составит $14,7 млрд. Стороны планируют закрыть её в первой половине 2022 года.
  • За счёт сделки Zoom хочет увеличить долю на корпоративном рынке и создать продукт для контакт-центров. Компания хочет использовать ресурсы и базу клиентов Five9 для развития своей облачной телефонии Zoom Phone.
  • После слияния гендиректор Five9 Роуэн Троллоп станет президентом Zoom и продолжит работу в качестве гендиректора подразделения Five9, он будет в подчинении гендиректора и основателя Zoom Эрика Юаня.
  • Five9 основана в 2001 году. Она разработала сервисы для колл-центров, которые помогают оптимизировать и анализировать их работу. Общее количество клиентов — более 2000, по данным компании.

#новость #zoom

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