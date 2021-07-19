Концепт-кар за 7 часов

Спроектировать концепт-кар, который можно использовать и в городе, и на треке. Как думаете, сколько нужно времени, чтобы справиться с заданием? У участников Design Challenge, который прошел в рамках Design Day 2050, было около семи академических часов. Задание они узнали утром, а уже вечером представляли работы жюри.