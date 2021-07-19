Мошенники получили доступ к его данным и оформили несколько кредитов в банках и займов в МФО.

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В 2020 году у петербуржца Юрия украли iPhone, на котором были установлены Госуслуги — воры успели вывести 3 тысячи рублей со счетов одного из банков, но остальные счета удалось защитить, пишет «Фонтанка».

Юрий перевыпустил карты, сменил пароли и начал пользоваться Госуслугами на новом телефоне — но не подключил двухфакторную аутентификацию по SMS. Мошенники смогли воспользоваться уязвимостью сервиса — так называемым «вечным токеном».

Как поясняет издание, после ввода пароля и логина при первом заходе в Госуслуги устройству выдаётся персонализированный токен, который позволяет в дальнейшем быстро заходить в учётную запись. А после кражи Юрий не отвязал телефон от сервиса.

Как мошенники украли деньги

В июне 2021 года Юрия «выкинуло» из учётной записи на смартфоне. Он успел зайти в профиль на компьютере и увидел, что его данные изменены, а затем его выкинуло и из сайта — и больше он не смог зайти в неё ни с одного устройства.

«Видимо, мой смартфон какое-то время ходил по рукам, пока не попал к профессионалам, которые запустили Госуслуги: токен в них оставался валидным, и система его приняла», — заявил он.

26 июня мошенники оформили от имени Юрия кредитную карту в «Сбербанке» и вывели с нее 420 тысяч рублей на карту банка ПСБ. А ещё взяли несколько займов по 30 тысяч рублей в микрофинансовых организациях. Также они позвонили в «Мегафон», который обслуживал Юрия, и сменили контактный номер — на него были завязаны банки и коды подтверждения.

После этого Юрий обратился в полицию, а после открытия уголовного дела в июле получил рассылку о кредитах от «Газпромбанка», в котором у него не было счетов. В отделении банка он узнал, что на его имя выдали дебетовую карту человеку, у которого был паспорт со всеми данными Юрия — но с чужим фото. Карта была нужна для вывода 420 тысяч рублей — их сняли в одном из банкоматов. Юрий получил все выписки и написал в банк заявление о мошенничестве.

Юрий обратился в «Объединенное кредитное бюро» и получил выписку по своей кредитной истории, связанной со старым паспортом. Выяснилось, что 28 июня он якобы получил в «Совкомбанке» кредит наличными на 600 тысяч рублей и кредитку с лимитом в 30 тысяч рублей. Таким образом, ущерб составил больше 1 млн рублей.

В «Совкомбанке» выяснили, что для оформления кредита не понадобился даже поддельный паспорт — его получали удалённо с помощью электронно-цифровой подписи. Подпись выдали по данным об ИНН и СНИЛС, доступным из Госуслуг. Отозвать её можно только в том центре, где её выдали, а информация есть у банка и Госуслуг — Юрий направил соотвествующие запросы, но ответа не получил.

14 июля две микрофинансовые организации ответили на обращения Юрия и признали недействительными два кредита на 30 тысяч рублей. Как отмечает «Фонтанка» вопрос с банками придётся решать через суды.

Сейчас идет расследование дела, а сам Юрий признан потерпевшим. При этом теперь он боится использовать любые цифровые приложения и где-либо «светить» свой новый паспорт. Он, в частности, не хочет верифицировать свои данные в МФЦ, так как тогда они окажутся на Госуслугах.