У петербуржца украли телефон с установленными Госуслугами, а через полтора года на него оформили кредиты на 1 млн рублей Статьи редакции
Мошенники получили доступ к его данным и оформили несколько кредитов в банках и займов в МФО.
В 2020 году у петербуржца Юрия украли iPhone, на котором были установлены Госуслуги — воры успели вывести 3 тысячи рублей со счетов одного из банков, но остальные счета удалось защитить, пишет «Фонтанка».
Юрий перевыпустил карты, сменил пароли и начал пользоваться Госуслугами на новом телефоне — но не подключил двухфакторную аутентификацию по SMS. Мошенники смогли воспользоваться уязвимостью сервиса — так называемым «вечным токеном».
Как поясняет издание, после ввода пароля и логина при первом заходе в Госуслуги устройству выдаётся персонализированный токен, который позволяет в дальнейшем быстро заходить в учётную запись. А после кражи Юрий не отвязал телефон от сервиса.
Как мошенники украли деньги
В июне 2021 года Юрия «выкинуло» из учётной записи на смартфоне. Он успел зайти в профиль на компьютере и увидел, что его данные изменены, а затем его выкинуло и из сайта — и больше он не смог зайти в неё ни с одного устройства.
«Видимо, мой смартфон какое-то время ходил по рукам, пока не попал к профессионалам, которые запустили Госуслуги: токен в них оставался валидным, и система его приняла», — заявил он.
26 июня мошенники оформили от имени Юрия кредитную карту в «Сбербанке» и вывели с нее 420 тысяч рублей на карту банка ПСБ. А ещё взяли несколько займов по 30 тысяч рублей в микрофинансовых организациях. Также они позвонили в «Мегафон», который обслуживал Юрия, и сменили контактный номер — на него были завязаны банки и коды подтверждения.
После этого Юрий обратился в полицию, а после открытия уголовного дела в июле получил рассылку о кредитах от «Газпромбанка», в котором у него не было счетов. В отделении банка он узнал, что на его имя выдали дебетовую карту человеку, у которого был паспорт со всеми данными Юрия — но с чужим фото. Карта была нужна для вывода 420 тысяч рублей — их сняли в одном из банкоматов. Юрий получил все выписки и написал в банк заявление о мошенничестве.
Юрий обратился в «Объединенное кредитное бюро» и получил выписку по своей кредитной истории, связанной со старым паспортом. Выяснилось, что 28 июня он якобы получил в «Совкомбанке» кредит наличными на 600 тысяч рублей и кредитку с лимитом в 30 тысяч рублей. Таким образом, ущерб составил больше 1 млн рублей.
В «Совкомбанке» выяснили, что для оформления кредита не понадобился даже поддельный паспорт — его получали удалённо с помощью электронно-цифровой подписи. Подпись выдали по данным об ИНН и СНИЛС, доступным из Госуслуг. Отозвать её можно только в том центре, где её выдали, а информация есть у банка и Госуслуг — Юрий направил соотвествующие запросы, но ответа не получил.
14 июля две микрофинансовые организации ответили на обращения Юрия и признали недействительными два кредита на 30 тысяч рублей. Как отмечает «Фонтанка» вопрос с банками придётся решать через суды.
Сейчас идет расследование дела, а сам Юрий признан потерпевшим. При этом теперь он боится использовать любые цифровые приложения и где-либо «светить» свой новый паспорт. Он, в частности, не хочет верифицировать свои данные в МФЦ, так как тогда они окажутся на Госуслугах.
В «Сбербанке» «Фонтанке» рассказали, что по ситуации проводится проверка, о результатах которой банк не имеет права сообщать третьим лицам. Такой же ответ дали и в Минцифры. В «Мегафоне» вернули прежний номер и проверили всю историю обращений.
Что это за iPhone такой, который позволил запустить приложение через 1.5 года? iPhone 4, 4S, 5? Где Touch ID? Где пинкод? Почему пострадавший не сделал wipeout в iCloud-e?
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Слава богу, по молодости испоганил историю, захотят не возьмут, хотя….
Невидимый динозавр
Да, да, слава богам.
Смотря как загадить кредитную историю и действующий профиль клиента)
Недавно взломали мои госуслуги от партии ЯдРо и зарегались на голосование, электронный адрес вернуть на госуслугах уже месяц как не могу, зашел на сайт голосования и хотел узнать за кого ж я проголосовал, но для этого нужен блокчейн, который выслали на левую почту.. Бинго бля!!
Есть сильное желание стереть госуслуги, хоть и подключил двуфакторку.. Но риски как то высоки
Медленный рак
В суд подавали? Какой-то пруф про ЯдРо есть?
С какой целью мне подать в суд и просрать несколько дней жизни? Чтобы доказать что я прав молодец, или мне может компенсация положена рублей 500?
Пруф ввиде чего вам нужен?? Ввиде левои почты из челябинска в моих госуслугах или то что нельзя посмотреть результаты выборов? Или то что это не единичный случай взлома и в истории авторизаций сайт голосования.. Ну а так то я перестраховался нет же партии ЯдРо
В голосовании нельзя потом посмотреть за кого вы голосовали, это же раскрытие, не несите бред.
Ну это же просто выигрышный билет, голосование есть, а вот за кого я отдал СВОЙ голос посмотреть нельзя, какое раскрытие???? еще раз пишу СВОЙ! голос. По факту блокчейн сработал на ура, секретность настока велика что результат голосования нарисовать стало еще проще.. Подкрепив заявление высокими технологиями.
Ну это высер уже, почти в любом опросе вы не можете посмотреть что выбрали если к примеру более 3 вопросов
Как говорит наш дорогой Шеф -если человек идиот, то это надолго. Нет, реально, как можно было так лохануться, как этот Юрий - я не понимаю. Уж как минимум все пароли, в том числе и на Госуслугах, можно было сменить после кражи телефона.
Вы бы статью внимательнее почитали бы. Ну или Шефу почитать дали.
Шеф в отпуске, думаю парень должен перечитать внимательно, комментарий по анонсу написал))
Какие выводы? Не ставь госуслуги, пользуйся двухфакторкой... больше ничего на ум не приходит. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Почему при потере телефона нельзя сразу разлогиниться везде , зайдя в любое интернет кафе(у моего дома их 3)? и удалить все данные удаленно
ну не кафе, скорее обычные комп. клубы, я там то винду качать ходил, то печатать что то, под крики игроков, почему и нет. В спб. введи в 2гис и удивишься как их много, даже франшизные
ну это всяко быстрей, бежать туда сразу же,а не домой, взять час себе и сидеть везде разлогинивать
Потому что захожу в интернет только с телефона, который украли 8)
Выходить можно сейчас даже с телевизора) ну и как выше написал - комп. клубы
Ага, а если везде двухфакторка, как зайти???
у меня резервные коды сохранены на облаке в таком виде, чтобы казались обычном текстом в файлике ворда, будто служебные расчеты и презентации
Вроде должны были бороться со злом, а в итоге примкнули. Конечно, это шутка.
Статья про то что нужно пользоваться 2f авторизацией, но некоторые до сих пор эту тему упорно игнорируют. Таких видимо жизнь учит ударами по голове.
А как это поможет если телефон в руках и восстановить пароль можно по номеру телефона? Часто вижу что люди в SOS экране указывают фамилию и имя (ещё резус-фактор и группу крови), по этим данным можно узнать ИНН например. Еще люди забывают пин-код на симку ставить - легко вытащить и поставить в другой телефон и принимать все сообщения если на айфоне на заблокированном экране не отображается текст смс
Ну во первых должен быть заблочен сам телефон, во вторых запаролены ключевые приложения типа телеги, банков и госуслуг. И в третьих если человек теряет тел, то номер блочится у оператора за секунду и по телефону уже ни чего не восстановить. Ну и после потери конечно нужно менять все пароли везде.
А на 90 000 000 остальных граждан ничего не оформили. Но об этом конечно же никто не напишет
Столько работы для правоохранительной системы, столько наследили, казалось бы иди лови, зарабатывай палки..
Если был потерян телефон, то почему сразу не сменить пароли от всех жизненно важных данных или установить двойную аутентифика́ция (где это возможно).
Либо Юрий долболоб, либо он сам это с подельником организовал. Уж слишком много небывальщины. Ладно это был бы андроид, но уж с ойфоном там всё тип-топ по защите
У меня вся электроника и сим-карты с которых юридически значимые действия совершать можно дома в сейфе хранится. Лучше не рисковать как этот петербуржец
Вся история смотрится как полный бред, поэтому был удивлен, что в конце не было нативной интеграции с названиями двух МФО, которые быстро признали кредиты мошенническими :)
А что хотели сказать статьей?
Коммунистический каякер
То что владелец смартфона не озаботился своей собственной цифровой безопасностью.
Вот это самое страшное, оплачивать кредит который ты даже не брал, как от всего этого обезопасить себя? Что бы по паспорту его просто не выдали
Мое лично мнение, что все эти возможности упрощенного удаленного кредита надо пересмотреть везде кардинально. На всех уровнях. Да, иногда неудобно идти в банк за мелким кредитом. Но лично мне было бы спокойно, если понимаешь, что только личным визитом под камерами с паспортом можно оформить кредит. Еще сто раз подумаешь пока идешь, а нужен ли?
Опять умные эксперты с защищенными телефонами) Все ломается и все доступы получаются, и паспорт на ваше имя сделают, и в МФЦ и к нотариусу сходят, ЭЦП выпустят, и договор займа подпишут по которому потом приставы с вас деньги еще 5 лет будут списывать. С бармалеями сейчас и суды и банки работают, так что деньги придется лоху отдавать, а то только хуже будет. Привыкайте
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Мошенники получили доступ к его данным и оформили несколько кредитов в банках и займов в МФО.
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