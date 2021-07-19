Семья Гросс продала долю в 40,3% в доменном регистраторе Reg.ru за 1 млрд рублей — источники Статьи редакции
Доля ещё одного владельца компании — в залоге.
По данным системы «Контур.Фокус», 40,3% ООО «Рег.ру» на июль принадлежит сооснователю компании Алексею Королюку, ещё 14,4% — второму сооснователю Валерию Студенникову, ещё 40,3% находится в уставном капитале.
Этой долей владел третий сооснователь компании Филипп Гросс-Днепров. С начала 2021 года она разошлась между членами его семьи: по 8,6% получили дети Филиппа — Анастасия, Кристина, Рианна и Давид, а также его мать Ольга.
Также пропала доля в 5% основного владельца ИТ-холдинга Softline Игоря Боровикова. При этом доля Королюка в залоге — залогодержатель «Альфа-банк». На момент написания заметки Королюк не ответил vc.ru.
Источник подтвердил vc.ru, что долю продали — семья Гросс получила 1 млрд рублей. О других деталях сделки он сообщать отказался. В Reg.ru рассказали vc.ru, что доли семьи Филиппа Гросса были приобретены компанией. Детали сделки не разглашаются.
Reg.ru — российский регистратор доменных имён и хостинг-провайдер, аккредитованный в доменах .ru и .рф. Компанию в 2006 году основали Филипп Гросс-Днепров, Алексей Королюк и Валерий Студенников. В 2018 году Филипп Гросс-Днепров умер.
По собственным данным компании, она обслуживает более 3 млн доменов и предлагает регистрацию в 750 доменных зонах.
И тут Паше фортануло
Меня вообще нае*али, но это совершенно другая история. К покупателю претензий нет. Придется в суд подавать.
Да ладно тебе прибедняться
Ты же в райских кущах, какая тебе там разница уже? Сиди на облачке и плюй вниз.
Серьезный
Семейные узы по швам?
А, ты не Филипп. Родственник?
Жуткий
Бабло победило семейные узы.
Это печально
А чё тебя семья не любит? Почему с тобой не поделились?
Потому что жалко, да и не очень мы с братом в последние годы общались, но перед тем как произошла сделка, мне семья обещала кое-что (за год) и получив деньги послали меня) Думал, что со мной такое не будет, не кинут, но увы я ошибался. Такое бывает) Хрен с ними. Не в первый раз предают...
Как думаете, сам смысл доменых имен будет актуален в ближайшие хотя бы 5 лет? Или разного рода аппы и супераппы изменят окончательно взаимодействие с Сетью?
Любовный Гоша
Я думаю через 5 лет в рунете мы будем ходить через госуслуги куда скажут, на те ресурсы которые еще не заблочил РКН.
А если серьезно, никуда пока не денутся домены, пока нет удобнее технологии для выбора конкретного ресурса. Ну и перестраивать слишком много нужно, от поисковых систем до браузеров и сама глобальная сеть завязана жестко на ip.
Чтоб не было доменов - нужно другое представление потребления контента, либо голосовой либо дополненная реальность, но все равно будут адреса в том или ином виде.
В Китае почти так и ходят, а если учесть что информационная безопасность не менее важна защиты реальных границ, то все к этому идет. По поводу всей инфраструктуры согласен. Просто сейчас, кмк, среднему человеку для закрытия его потребностей достаточно 5-10 приложений. Мессенджер с новостями, ютуб условный, потоковая музыка, озон или вб. Т.е. тем же браузером уже может пользоваться минимум.
Апп без сайта ну это несерьёзно совсем
Раньше эта доля принадлежала семье Гросс, которой та владела с 2021 года
Получается сколько они ей владели, если сейчас июль 2021?
В 2021 году участие смогут принять 20 столичных b2b-компаний, которые смогут ускоренно вывести свои решения на зарубежные рынки.
Как организована работа контакт-центра, и какие коммуникационные сервисы обязательно должны быть подключены для грамотной и результативной организации работы центра обработки обращений клиентов?
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Всем привет!
Я очень люблю Яндекс Директ и Яндекс Маркет, а особенно то, что они делают с поисковой выдачей.
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