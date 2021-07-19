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Евгения Евсеева

Семья Гросс продала долю в 40,3% в доменном регистраторе Reg.ru за 1 млрд рублей — источники Статьи редакции

Доля ещё одного владельца компании — в залоге.

30 30 комментариев
1943 просмотров

По данным системы «Контур.Фокус», 40,3% ООО «Рег.ру» на июль принадлежит сооснователю компании Алексею Королюку, ещё 14,4% — второму сооснователю Валерию Студенникову, ещё 40,3% находится в уставном капитале.

Этой долей владел третий сооснователь компании Филипп Гросс-Днепров. С начала 2021 года она разошлась между членами его семьи: по 8,6% получили дети Филиппа — Анастасия, Кристина, Рианна и Давид, а также его мать Ольга.

Также пропала доля в 5% основного владельца ИТ-холдинга Softline Игоря Боровикова. При этом доля Королюка в залоге — залогодержатель «Альфа-банк». На момент написания заметки Королюк не ответил vc.ru.

Источник подтвердил vc.ru, что долю продали — семья Гросс получила 1 млрд рублей. О других деталях сделки он сообщать отказался. В Reg.ru рассказали vc.ru, что доли семьи Филиппа Гросса были приобретены компанией. Детали сделки не разглашаются.

Доли в компании на июль 2021 года Скриншот vc.ru

Reg.ru — российский регистратор доменных имён и хостинг-провайдер, аккредитованный в доменах .ru и .рф. Компанию в 2006 году основали Филипп Гросс-Днепров, Алексей Королюк и Валерий Студенников. В 2018 году Филипп Гросс-Днепров умер.

По собственным данным компании, она обслуживает более 3 млн доменов и предлагает регистрацию в 750 доменных зонах.

#новость #regru

30 30 комментариев
3
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Shlomo Goldenberg

4

И тут Паше фортануло

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Павел Гросс-Днепров

Shlomo
2

Меня вообще нае*али, но это совершенно другая история. К покупателю претензий нет.  Придется в суд подавать. 

Ответить

Shlomo Goldenberg

Павел
1

Да ладно тебе прибедняться

Ответить

Павел

Shlomo
0

Я без шуток.

Ответить

Shlomo

Павел
0

Ну значит кому-то еще фортануло. 11 миллионов евро неплохой гешефт, жить можно

Ответить

Павел

Shlomo
0

Главное его маленькие дети получили деньги. Я только за них и рад. Про других промолчу.

Ответить

Люц Шнайдер

Павел
0

Ты же в райских кущах, какая тебе там разница уже? Сиди на облачке и плюй вниз.

Ответить

Павел

Люц
0

Я получил 0 руб, 0 копеек. 

Ответить

Серьезный

Павел
0

Семейные узы по швам?

Ответить

Павел

Серьезн…
5

Нет, просто жадность людей сгубит рано или поздно. Я пока спокойно в сторонке посижу, посмотрю, а дальше через недельки две-три все выдам в хорошем материале. 

Ответить

Олег Саенов

Павел
0

У Малахова в передаче? 

Ответить

Павел

Олег
1

Vc или коммерсант куда круче Малахова.

Ответить

Люц Шнайдер

Павел
0

А, ты не Филипп. Родственник?

Ответить

Павел

Люц
1

Да. Он был моим старшим братом.

Ответить

Жуткий

Павел
1

Бабло победило семейные узы.
Это печально

Ответить

Павел

Жуткий
0

моей вины тут нет.

Ответить

Александр

Павел
0

Так Вы же в кэптэйбл не фигурируете даже

Ответить

Люц Шнайдер

Павел
0

А чё тебя семья не любит? Почему с тобой не поделились?

Ответить

Павел

Люц
1

Потому что жалко, да и не очень мы с братом в последние годы общались, но перед тем как произошла сделка, мне семья обещала кое-что (за год) и получив деньги послали меня) Думал, что со мной такое не будет, не кинут, но увы я ошибался. Такое бывает) Хрен с ними. Не в первый раз предают...

Ответить

Люц

Павел
0

Ну там от одного миллиарда могли бы немного выделить. Сколько тебе нужно для счастья?

Ответить

Павел

Люц
0

8 млн я просил.

Ответить

Люц

Павел
1

Мало, если честно. 

Ответить

S V

2

Как думаете, сам смысл доменых имен будет актуален в ближайшие хотя бы 5 лет? Или разного рода аппы и супераппы изменят окончательно взаимодействие с Сетью?

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Любовный Гоша

S
8

Я думаю через 5 лет в рунете мы будем ходить через госуслуги куда скажут, на те ресурсы которые еще не заблочил РКН.

А если серьезно, никуда пока не денутся домены, пока нет удобнее технологии для выбора конкретного ресурса. Ну и перестраивать слишком много нужно, от поисковых систем до браузеров и сама глобальная сеть завязана жестко на ip.
Чтоб не было доменов - нужно другое представление потребления контента, либо голосовой либо дополненная реальность, но все равно будут адреса в том или ином виде.

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S V

Любовный
–3

В Китае почти так и ходят, а если учесть что информационная безопасность не менее важна защиты реальных границ, то все к этому идет. По поводу всей инфраструктуры согласен. Просто сейчас, кмк, среднему человеку для закрытия его потребностей достаточно 5-10 приложений. Мессенджер с новостями, ютуб условный, потоковая музыка, озон или вб. Т.е. тем же браузером уже может пользоваться минимум.

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Shlomo Goldenberg

S
1

Апп без сайта ну это несерьёзно совсем

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Roman Khegay

Shlomo
0

Китайский интернет смотрели?

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Ян Марков

S
0

Далеко до этого. Да и ICANN не заинтересован

Ответить

Люц Шнайдер

1

Раньше эта доля принадлежала семье Гросс, которой та владела с 2021 года

Получается сколько они ей владели, если сейчас июль 2021?

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Денис Николаев

Люц
1

Полгода

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