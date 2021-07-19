Доля ещё одного владельца компании — в залоге.

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По данным системы «Контур.Фокус», 40,3% ООО «Рег.ру» на июль принадлежит сооснователю компании Алексею Королюку, ещё 14,4% — второму сооснователю Валерию Студенникову, ещё 40,3% находится в уставном капитале.

Этой долей владел третий сооснователь компании Филипп Гросс-Днепров. С начала 2021 года она разошлась между членами его семьи: по 8,6% получили дети Филиппа — Анастасия, Кристина, Рианна и Давид, а также его мать Ольга.

Также пропала доля в 5% основного владельца ИТ-холдинга Softline Игоря Боровикова. При этом доля Королюка в залоге — залогодержатель «Альфа-банк». На момент написания заметки Королюк не ответил vc.ru.

Источник подтвердил vc.ru, что долю продали — семья Гросс получила 1 млрд рублей. О других деталях сделки он сообщать отказался. В Reg.ru рассказали vc.ru, что доли семьи Филиппа Гросса были приобретены компанией. Детали сделки не разглашаются.

Доли в компании на июль 2021 года Скриншот vc.ru

Reg.ru — российский регистратор доменных имён и хостинг-провайдер, аккредитованный в доменах .ru и .рф. Компанию в 2006 году основали Филипп Гросс-Днепров, Алексей Королюк и Валерий Студенников. В 2018 году Филипп Гросс-Днепров умер.