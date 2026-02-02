Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

ФСБ запретила вносить в «белый список» интернет-сервисов приложения банков, не установивших системы хранения переписок — РБК

Те не спешат это делать, так как боятся перетока клиентов.

Здание ФСБ в Москве. Источник: «РИА Новости»
Здание ФСБ в Москве. Источник: «РИА Новости»
  • Об этом рассказали источники РБК. Речь о системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). В частности, речь идёт о «Сбере», «Т-Банке» и «Газпромбанке», которые до сих пор не установили СОРМ.
  • В Минцифры пояснили изданию, что решение о включении сервиса в «белый список» принимается по согласованию с профильными ведомствами и органами, отвечающими за безопасность. Главное условие — нахождение используемых вычислительных мощностей на территории России.
  • В январе 2026 года в Минцифры Чувашии сообщили, что приложения «Сбера» и других банков не включили в список, так как они не выполнили требования ведомства. Одно из них — размещение серверов на территории России.
  • Претензии ФСБ в Минцифры не прокомментировали. РБК разослал запросы в «Сбер», «Т-Банк», «Газпромбанк», «Райффайзенбанк», «Совкомбанк», «Уралсиб» и ФСБ.

  • ФСБ потребовала от крупных российских банков установить системы для хранения переписок и другого контента, передаваемого пользователями их приложений, в октябре 2025 года.

  • По словам источников, банки не спешат устанавливать СОРМ из-за «высокой конкуренции за клиентов». Они опасаются, что это приведёт к их перетоку в другие финансовые организации, говорят источники.

#новости

59 комментариев