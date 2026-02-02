ФСБ запретила вносить в «белый список» интернет-сервисов приложения банков, не установивших системы хранения переписок — РБК

ФСБ потребовала от крупных российских банков установить системы для хранения переписок и другого контента, передаваемого пользователями их приложений, в октябре 2025 года.

По словам источников, банки не спешат устанавливать СОРМ из-за «высокой конкуренции за клиентов». Они опасаются, что это приведёт к их перетоку в другие финансовые организации, говорят источники.

