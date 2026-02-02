Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

«Почта России» запустила отправку посылок по номеру телефона — указывать имя получателя и адрес не нужно

Они «притянутся» из профиля адресата.

Источник: «РИА Новости»
  • Отправителю достаточно ввести номер получателя — но последнему нужно дать согласие на подключение услуги, сообщил почтовый оператор.
  • Сделать это можно, зарегистрировавшись на сайте или в приложении «Почты России». Если у пользователя есть простая электронная подпись, услуга подключится сама.
  • Посылка будет адресована до востребования. Сама услуга бесплатная, оплатить нужно только тариф на доставку. Трек-код для отслеживания появится автоматически.
  • Забрать посылку можно в том отделении, к которому привязан адрес, указанный в профиле получателя.

