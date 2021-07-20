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Маша Цепелева

«Яндекс.Дзен» запустил раздел «Интересное» — публикации в нём выбирают люди, а не алгоритм Статьи редакции

Пока только в приложении на Android.

  • Новый раздел состоит из карточек со статьями и видео по теме и подборок от блогеров, рассказали vc.ru в компании.

  • «Дзен» будет привлекать для создания подборок блогеров, экспертов и известных личностей.
  • «Рекомендательная лента — это личное пространство, которое пользователь настраивает под себя, а "Интересное" — возможность добавить в свою ленту необычный контент и новых блогеров, о которых ранее не знал», — рассказал директор платформы Александр Соболь.

  • В ближайшие недели «Интересное» появится в приложении «Яндекс» для iOS, а до конца года — на других площадках «Дзена».

Раздел «Интересное» Яндекс.Дзен

#новость #яндексдзен

551 просмотров
14 14 комментариев
0
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Сергей Янзин

18

 публикации в нём выбирают люди, а не алгоритм

Эксперты по говну

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Nikitinz

Сергей
1

В сортах г.вна не разбираюсь и разбираться не хочу)

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Прочий Мика

Сергей
1

Зачем писать ИИ, если можно нанять бесплатных рабов. А они и рады будут трудиться. Ещё на перегонки будут выбирать, продвигать, спорить, собираться в группы для разгона статей 🤦‍♂️

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Спиридон Гаврилов

Прочий
0

Яндекс: Мыловский "мой мир" - не, не слышал. Что-то доисторическое, наверное )))

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Даниэль Фельдман

11

Дзен мог бы не быть помойкой, если бы внедрил один секретный советский…

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Game Topia

8

Раньше алгоритм ориентировался на именитое говно, а теперь именитое говно с помощью ботов будет себя продвигать.

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Evgeniy Onegin

6

Интересно, решит это проблему "помойки" - думаю вряд ли) Поначалу дзен был чем-то интересным, новым. Сейчас - не дай бог пролистать до него страницу. Отвращение вызывает. 

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Олег Павлов

Evgeniy
3

Специально сел в машину времени и отправился в прошлое. Не был чем-то интересным и новым, вы всё врете :)

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Beerman

Олег
0

В самом начале - был, даже пытался пользоваться какое-то время. Потом из-за механизмов ранжирования всё скатилось в говно

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Dima

4

Мммм, подборки уровня "...показываю как"

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Люц Шнайдер

2

Про Дзен можно писать бесконечно. Про его косяки. Например, задвоение публикаций в ленте интересов по тегу. Или, например, невозможность поставить лайк публикации (ты его ставишь, а он исчезает). Я об этом писал службе поддержки несколько месяцев назад, но ничего не исправлено. Кусок говна.

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Прочий Мика

Люц
2

Технические косяки - это мелочи. Сам фактор - жеваная жвачка для людей не обременённых 🧠 - вот причина его успеха у одних и сотни проклятий у других 🤷‍♂️

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Многие вентилятор

1

Зашел на Дзен и был в шоке! Секретные функции, которые от нас скрывали...

Как я сделал Дзен интересным: делюсь опытом, нужен старый советский...

Подборка лучшего мусора в Дзене. Вы не поверите!

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Антон Семенов

0

Переборщили с округлением рамок везде бл$$ь

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