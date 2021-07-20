Если бы у секса был маркетолог

Я искренне считаю, что секс невероятно переоценён (да, над этим вы можете едко пошутить в комментариях). То есть его добавленная стоимость стремится к бесконечности. И вот фантазия на тему: может, кто-то сделал сексу маркетинг? Если да, то какими инструментами?