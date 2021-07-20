«Яндекс.Дзен» запустил раздел «Интересное» — публикации в нём выбирают люди, а не алгоритм Статьи редакции
Пока только в приложении на Android.
Новый раздел состоит из карточек со статьями и видео по теме и подборок от блогеров, рассказали vc.ru в компании.
- «Дзен» будет привлекать для создания подборок блогеров, экспертов и известных личностей.
- «Рекомендательная лента — это личное пространство, которое пользователь настраивает под себя, а "Интересное" — возможность добавить в свою ленту необычный контент и новых блогеров, о которых ранее не знал», — рассказал директор платформы Александр Соболь.
В ближайшие недели «Интересное» появится в приложении «Яндекс» для iOS, а до конца года — на других площадках «Дзена».
публикации в нём выбирают люди, а не алгоритм
Эксперты по говну
Прочий Мика
Зачем писать ИИ, если можно нанять бесплатных рабов. А они и рады будут трудиться. Ещё на перегонки будут выбирать, продвигать, спорить, собираться в группы для разгона статей 🤦♂️
Яндекс: Мыловский "мой мир" - не, не слышал. Что-то доисторическое, наверное )))
Дзен мог бы не быть помойкой, если бы внедрил один секретный советский…
Раньше алгоритм ориентировался на именитое говно, а теперь именитое говно с помощью ботов будет себя продвигать.
Интересно, решит это проблему "помойки" - думаю вряд ли) Поначалу дзен был чем-то интересным, новым. Сейчас - не дай бог пролистать до него страницу. Отвращение вызывает.
Специально сел в машину времени и отправился в прошлое. Не был чем-то интересным и новым, вы всё врете :)
Про Дзен можно писать бесконечно. Про его косяки. Например, задвоение публикаций в ленте интересов по тегу. Или, например, невозможность поставить лайк публикации (ты его ставишь, а он исчезает). Я об этом писал службе поддержки несколько месяцев назад, но ничего не исправлено. Кусок говна.
Прочий Мика
Технические косяки - это мелочи. Сам фактор - жеваная жвачка для людей не обременённых 🧠 - вот причина его успеха у одних и сотни проклятий у других 🤷♂️
Раньше как было:
Выглядит как что-то инопланетное.
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