Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс.Недвижимость» запустила в Петербурге сервис «Аренда» для поиска и сдачи жилья на долгий срок Статьи редакции

До этого сервис работал только в Москве и Московской области.

  • «Яндекс.Недвижимость» запустила в Петербурге новый сервис «Аренда», сообщили vc.ru в компании. Для сдачи жилья владелец передаёт ключи представителям сервиса и может сдать жильё без встречи с арендатором.
  • Представители сервиса делают фотографии помещения, составляют и публикуют объявления, ищют арендаторов и проводят показы, оформляют документы и помогают с решением дополнительных вопросов.
  • Кандидатуру арендатора утверждает собственник. Ежемесячную плату за жильё собственник будет получать на карту.

  • Для защиты помещений сервис оформляет страховку до 1,4 млн рублей. Она же покрывает до 30 дней простоя, если жильцы неожиданно съезжают, а сервис ещё не успел найти новых.

  • За сервис арендатор должен дополнительно платить 5% от арендной платы каждый месяц, комиссия уже включена в стоимость. Для собственника сервис бесплатный.
  • В июне 2021 года «Яндекс.Недвижимость» запустила сервис «Аренда» в Москве и Московской области.

#новость #яндекс

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Sendero

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Ищют арендаторов

И мамой клянутся, что квартира ништяк, жи есть

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Георгий Станков

0

Пик аренда там тоже есть?
Интересно кто кого

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Ann Partovi

0

Правильно понимаю, что Яндекс не несёт никакой ответственности за предоставленные неудобства, падение штукатурки на лицо, воняющий мусор в подъезде от соседей нерях, ебанутые проверки хозяев квартиры, которые врываются к тебе в душ, когда намыливаешься или врываются на внеочередную проверку пока ты спишь с кайфом и будят тебя в выходной?

Больше про ответственность самого Яндекс расскажите, а то начнется "вот это все проблемы не наши, а арендатора, мы всего лишь информационный посредник". 

За что 5% сверх идёт? За удобное приложение, а мало анального зондирования и сбора моих личных данных? Я ж буду им паспорт кидать для идентификации (допустим, в каршеринге я никогд не регался). Чё за 5 процентов и почему с 10.000 рублей я должен переплачивать 500. Кому, за что. 

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Алексей Штейн

0

Да лучше по старинке , но не забывать страховку , по старинке хоть можно выкинуть на Мороз людей , если либералы 

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Dmitri Deznev

0

 "ищют арендаторов" - Маша, ты серьезно?

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Андрей Перемитин

0

«Представители сервиса» это сотрудники Яндекса? Или партнеры заключившие договор с Яндексом (например Агентства Недвижимости)?

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