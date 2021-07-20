«Яндекс.Недвижимость» запустила в Петербурге сервис «Аренда» для поиска и сдачи жилья на долгий срок Статьи редакции
До этого сервис работал только в Москве и Московской области.
- «Яндекс.Недвижимость» запустила в Петербурге новый сервис «Аренда», сообщили vc.ru в компании. Для сдачи жилья владелец передаёт ключи представителям сервиса и может сдать жильё без встречи с арендатором.
- Представители сервиса делают фотографии помещения, составляют и публикуют объявления, ищют арендаторов и проводят показы, оформляют документы и помогают с решением дополнительных вопросов.
- Кандидатуру арендатора утверждает собственник. Ежемесячную плату за жильё собственник будет получать на карту.
Для защиты помещений сервис оформляет страховку до 1,4 млн рублей. Она же покрывает до 30 дней простоя, если жильцы неожиданно съезжают, а сервис ещё не успел найти новых.
- За сервис арендатор должен дополнительно платить 5% от арендной платы каждый месяц, комиссия уже включена в стоимость. Для собственника сервис бесплатный.
- В июне 2021 года «Яндекс.Недвижимость» запустила сервис «Аренда» в Москве и Московской области.
Правильно понимаю, что Яндекс не несёт никакой ответственности за предоставленные неудобства, падение штукатурки на лицо, воняющий мусор в подъезде от соседей нерях, ебанутые проверки хозяев квартиры, которые врываются к тебе в душ, когда намыливаешься или врываются на внеочередную проверку пока ты спишь с кайфом и будят тебя в выходной?
Больше про ответственность самого Яндекс расскажите, а то начнется "вот это все проблемы не наши, а арендатора, мы всего лишь информационный посредник".
За что 5% сверх идёт? За удобное приложение, а мало анального зондирования и сбора моих личных данных? Я ж буду им паспорт кидать для идентификации (допустим, в каршеринге я никогд не регался). Чё за 5 процентов и почему с 10.000 рублей я должен переплачивать 500. Кому, за что.
Да лучше по старинке , но не забывать страховку , по старинке хоть можно выкинуть на Мороз людей , если либералы
«Представители сервиса» это сотрудники Яндекса? Или партнеры заключившие договор с Яндексом (например Агентства Недвижимости)?
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