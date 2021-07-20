Что малому бизнесу нужно понять о страховании, чтобы перестать терять деньги

Малый и средний бизнес (МСБ) часто сравнивают с розницей — многие владельцы таких компаний демонстрируют модели потребительского поведения, присущие обычным гражданам. И такое сравнение — не комплимент. МСБ и ИП играют на поле бизнеса и подчиняются его правилам, соответственно, не могут позволить себе «надеяться», «ждать» и «не делать». А еще «не…