Разработчик антивирусов ESET сообщил о всплеске в России мошенничеств через короткие ссылки Статьи редакции
Вирус крадёт со смартфонов данные банковских карт, сообщил эксперт.
- Мошенники генерируют короткие ссылки на скачивание вируса FakeAdBlocker и распространяют их под видом приложений о блокировке рекламы, установке VPN или антивируса, сообщил «Коммерсанту» разработчик антивирусов ESET (Essential Security against Evolving Threats).
- Всплеск мошенничеств зафиксирован с 1 января по 1 июля 2021 года — более 150 тысяч загрузок вируса на устройства Android. В списке стран, где пострадали больше всего пользователей есть Россия, на неё пришлось 7,2% загрузок.
- Впервые FakeAdBlocker был обнаружен в 2019 году, пик загрузок был в июне 2021 года. Вирус крадёт данные онлайн-банкинга и заполняет календарь на смартфоне событиями со ссылками на другие вредоносные ресурсы.
Сервис сокращения ссылок «не несет ответственности за рекламный контент, но получает прибыль от переходов по рекламе», пояснил «Ъ» руководитель направления ESET Threat Intelligence Александр Пирожков.
- Представители «ВКонтакте» заявили «Ъ», что ведут постоянный мониторинг сервиса vk.cc, блокируют переход по опасным ссылкам. В сервисе соцсети не обнаружили жалоб на FakeAdBlocker. «Яндекс», владелец сервиса «Кликер», не ответил на запрос.
Что то я не удивлен про Android, ребята ставят на свой кусок мусора все что попало вне маркета, наверное на своей теплотрассе так принято
Привет от нас с теплотрассы тебе в подворотню, илита!
Этож надо залезть в настройки. Включить установку из непроверенных источников. Перейти по ссылке. Скачать апк. Запустить апк. Проигнорировать вопли антивируса (в самом популярном xiaomi он встроенный). Дать права вирусу на собирание тех информации для чего сначала нужно включить режим разработчика. Более целеустремленных лохов-мазохистов не видел.
Для этого компании нужно создать адаптер и обновить приложение.
Тех, кто не зарегистрируется в системе до 1 августа, отстранят от работы.
Мы собрали и проанализировали самые яркие конференции и презентации этого года и выделили 8 приёмов, которые стоит использовать в своих выступлениях.
Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch, отвечает на все вопросы про Calltouch Key Partner: что она дает участникам и индустрии
За последние несколько лет наша команда побывала заказчиком, организатором и участником множества хакатонов. В статье делимся соображениями о проблемах онлайн-формата и о том, как их преодолевать
Эта история о нашумевшем в своё время украинском стартапе Nuka, которые изобрели вечные блокноты. Пришло время узнать, как сейчас идут дела у стартапа и скольких людей они осчастливили этим чудо-блокнотом? Спойлер — ноль.
Перевозка грузов в контейнерах с открытым верхом – open top – становится все более востребованной. Такой способ отправки продукции удобен для экспортеров, он помогает экономить ресурсы. Для доставки контейнеров нужно больше платформ, а также технологические решения для ускорения процесса грузоперевозки. Подготовили кейс о том, как решили эти…
В CoMagic проанализировали данные по 400 объектам недвижимости из разных сегментов: эконом, комфорт, бизнес и элит. Регион исследования — вся Россия. Делимся инсайтами.
«Жаль, что наша идея рассердила столько людей. Но я не считаю акцию ошибкой и не стал бы делать по-другому», — заявил глава компании Максим Артюшенков.