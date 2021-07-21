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Маша Цепелева

Разработчик антивирусов ESET сообщил о всплеске в России мошенничеств через короткие ссылки Статьи редакции

Вирус крадёт со смартфонов данные банковских карт, сообщил эксперт.

  • Мошенники генерируют короткие ссылки на скачивание вируса FakeAdBlocker и распространяют их под видом приложений о блокировке рекламы, установке VPN или антивируса, сообщил «Коммерсанту» разработчик антивирусов ESET (Essential Security against Evolving Threats).
  • Всплеск мошенничеств зафиксирован с 1 января по 1 июля 2021 года — более 150 тысяч загрузок вируса на устройства Android. В списке стран, где пострадали больше всего пользователей есть Россия, на неё пришлось 7,2% загрузок.
  • Впервые FakeAdBlocker был обнаружен в 2019 году, пик загрузок был в июне 2021 года. Вирус крадёт данные онлайн-банкинга и заполняет календарь на смартфоне событиями со ссылками на другие вредоносные ресурсы.

  • Сервис сокращения ссылок «не несет ответственности за рекламный контент, но получает прибыль от переходов по рекламе», пояснил «Ъ» руководитель направления ESET Threat Intelligence Александр Пирожков.

  • Представители «ВКонтакте» заявили «Ъ», что ведут постоянный мониторинг сервиса vk.cc, блокируют переход по опасным ссылкам. В сервисе соцсети не обнаружили жалоб на FakeAdBlocker. «Яндекс», владелец сервиса «Кликер», не ответил на запрос.

#новость #вирусы

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8 8 комментариев
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Алексей Штейн

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Что то я не удивлен про Android, ребята ставят на свой кусок мусора все что попало вне маркета, наверное на своей теплотрассе так принято

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Nikolay Bonapartov

Алексей
6

Привет от нас с теплотрассы тебе в подворотню, илита!

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Иван Гуляев

Nikolay
1
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Nikolay

Иван
0

Старый мем, но пойдёт :)

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Alex Mont

2

Этож надо залезть в настройки. Включить установку из непроверенных источников. Перейти по ссылке. Скачать апк. Запустить апк. Проигнорировать вопли антивируса (в самом популярном xiaomi он встроенный). Дать права вирусу на собирание тех информации для чего сначала нужно включить режим разработчика. Более целеустремленных лохов-мазохистов не видел.

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Andrey Yukin

1

За страну обидно! Че сразу короткие )))

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Эбдул Эшотович

0

"Ъ"

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Даниил Путинцев

0

Такие ссылки всегда были в моде у горевзломщиков.

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Транспорт
Маша Цепелева
Tesla сделает сеть своих станций зарядки доступными для других электромобилей до конца 2021 года Статьи редакции

Для этого компании нужно создать адаптер и обновить приложение.

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