Revolut запустил свой первый нефинансовый сервис — бронирование отелей через приложение Статьи редакции
Компания также планирует добавить покупку авиабилетов, аренду автомобилей и другие услуги для путешествий.
- Revolut запустил в приложении функцию Stays для бронирования отелей и другого жилья в путешествиях. Это первый продукт компании, не связанный с финансами, сообщает CNBC.
- За бронирование через Stays клиенты Revolut могут получить кэшбек до 10%. Функция была запущена в Великобритании 20 июля, в ближайшие месяцы будет доступна в Европе и США.
- В будущем Revolut добавит в Stays покупку авиабилетов, аренду автомобилей и другие услуги для путешествий.
- Revolut основан в 2014 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Это банковский сервис, который работает в Великобритании и Европе. Приложение и карту Revolut можно привязать к нескольким счетам в разных валютах.
- В июле 2021 года сервис привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд.
Известная примета - когда не знаешь что делать, добавляй бронирование отелей в приложение.
В июле 2021 года сервис привлёк $800 млн при оценке в $33 млрд.
Это какую долю в процентах купили, меньше процента?
Тут недавно парнишу в миллиардеры записывали. Но как, если всего 800млн инвестиций было?
Так в миллиардеры записывают не по наличным, а по активам в целом. Которые через год могут быть переоценены в 50 миллионов (но конечно нет, потому что лавочку накрутки оценки никто не осмелится прикрыть). Я так понял, оценочные пузыри это единственный способ нормально заработать в начале 21 века. У того же Безоса не сотни миллиардов наличными пылятся под кроватью, а (условные) пара десятков на карманные расходы.
Ну если его пакет стоит больше,то да, виртуальный лярд есть же, так что все окей.
А что делать если хочется новый спорт кар себе купить? Пусть низьё покупают бронь, заказывают жратву, самокаты, каршеринг лишь бы деньги отдавали свои.
Бугатти все таки 2 лимона.
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