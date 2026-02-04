Минцифры добавило в «белый список» сайтов и сервисов ВТБ, «Купер», СДЭК, «Самокат», «Бургер Кинг» и «Мегамаркет»

Работа по расширению списка продолжается, отметили в министерстве.Источник: Shutterstock Ведомство снова дополнило список сервисов и сайтов, которые будут работать во время отключений мобильного интернета. Среди них:Банки ВТБ и ПСБ.Сервисы доставки «Купер», СДЭК и «Самокат».СМИ — медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ».Онлайн-кассы «Эвотор».Приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса.Компания «Росагролизинг».Сеть ресторанов «Бургер Кинг».Маркетплейс «Мегамаркет».Операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур».Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».Сервисы ФНС для налогоплательщиков.Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства.Некоторые региональные сервисы и сайты правительств субъектов России.О том, что операторы обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время «шатдаунов», летом 2025 года сообщил Forbes. В сентябре ведомство представило первый список, в ноябре и декабре дополнило его. При этом операторы «большой четвёрки» приводят собственные списки, которые отличаются.#новости #минцифры #белыйсписок