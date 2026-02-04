Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

Минцифры добавило в «белый список» сайтов и сервисов ВТБ, «Купер», СДЭК, «Самокат», «Бургер Кинг» и «Мегамаркет»

Работа по расширению списка продолжается, отметили в министерстве.

Источник: Shutterstock 
Источник: Shutterstock 

Ведомство снова дополнило список сервисов и сайтов, которые будут работать во время отключений мобильного интернета. Среди них:

  • Банки ВТБ и ПСБ.
  • Сервисы доставки «Купер», СДЭК и «Самокат».
  • СМИ — медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ».
  • Онлайн-кассы «Эвотор».
  • Приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса.
  • Компания «Росагролизинг».
  • Сеть ресторанов «Бургер Кинг».
  • Маркетплейс «Мегамаркет».
  • Операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур».
  • Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
  • Сервисы ФНС для налогоплательщиков.
  • Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства.
  • Некоторые региональные сервисы и сайты правительств субъектов России.

О том, что операторы обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время «шатдаунов», летом 2025 года сообщил Forbes. В сентябре ведомство представило первый список, в ноябре и декабре дополнило его. При этом операторы «большой четвёрки» приводят собственные списки, которые отличаются.

