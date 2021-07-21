«ЮMoney» запустил сервис для самозанятых «ЮSelf» для расчёта и уплаты налогов Статьи редакции
Похожий сервис «Мой налог» есть у ФНС.
- В личном кабинете сервиса ЮSelf самозанятые могут встать на учёт в налоговой, создавать чеки, платить налоги, получать уведомления и налоговые расчёты. ЮSelf можно интегрировать с платформами для фрилансеров, сообщили vc.ru в компании.
- Служба будет начислять налог только по поступлениям с зарегистрированным чеком.
- В ЮSelf зарегистрированы уже 1,5 тысячи самозанятых. 40% работают в сфере IT, 35% проводят консультации и продают товары собственного производства, 8% работают репетиторами или водителями такси. Средний чек у самозанятых в ЮSelf — 5 243 рубля.
- ЮSelf работает в связке со счетом ЮMoney. Деньги можно переводить, инвестировать и тратить.
- В России зарегистрировано 2 млн 400 тысяч самозанятых, по данным Минэкономразвития. В 2019 году ФНС запустила приложение «Мой налог» для самозанятых, которое автоматически сдает отчетность и ежемесячно списывает сумму налога.
- С июля 2020 года сервис «ЮMoney» принадлежит «Сбербанку». В 2020 году через ЮMoney платили 54,7% российских пользователей интернета, по данным Mediascope.
И дополнительный бонус в виде блокировок по любому поводу в комплекте.
Сервис «Fuck ЮSelf” 😀
А зачем это? Я самозанятый, хватает приложения от ФНС, удобное.
А в чем смысл, если возможности те же, что и у Моего Налога от ФНС?
Может более удобные интеграции если ты принимаешь деньги на ЮМани. Хотя в целом тоже не особо понимаю.
После того как Яндекс деньги превратились в Юмани, уровень сервиса упал ниже плинтуса.
Никому не советую. У вас все будет ок до первой проблемы, которую будут решать вечность, а потом просто скажут:"ну это не соответствует нашей политике безопасности. А политику безопасности нашего сервиса мы не можем разглашать, это секретная информация". И оставят в блоке, хотя до этого все работало нормально и ничему не противоречило. И вы даже не будете знать причину, по которой у вас все перестало работать))
Новость вызвала только истерический смешок.
Юмани - это дно. Уже полгода решают мою проблему. Было много всего интересного с ними.
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