Сервисы
Маша Цепелева

«ЮMoney» запустил сервис для самозанятых «ЮSelf» для расчёта и уплаты налогов Статьи редакции

Похожий сервис «Мой налог» есть у ФНС.

  • В личном кабинете сервиса ЮSelf самозанятые могут встать на учёт в налоговой, создавать чеки, платить налоги, получать уведомления и налоговые расчёты. ЮSelf можно интегрировать с платформами для фрилансеров, сообщили vc.ru в компании.
  • Служба будет начислять налог только по поступлениям с зарегистрированным чеком.
  • В ЮSelf зарегистрированы уже 1,5 тысячи самозанятых. 40% работают в сфере IT, 35% проводят консультации и продают товары собственного производства, 8% работают репетиторами или водителями такси. Средний чек у самозанятых в ЮSelf — 5 243 рубля.
  • ЮSelf работает в связке со счетом ЮMoney. Деньги можно переводить, инвестировать и тратить.
  • В России зарегистрировано 2 млн 400 тысяч самозанятых, по данным Минэкономразвития. В 2019 году ФНС запустила приложение «Мой налог» для самозанятых, которое автоматически сдает отчетность и ежемесячно списывает сумму налога.
  • С июля 2020 года сервис «ЮMoney» принадлежит «Сбербанку». В 2020 году через ЮMoney платили 54,7% российских пользователей интернета, по данным Mediascope.

#новость #юmoney

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12 12 комментариев
3
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Канищев Максим

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И дополнительный бонус в виде блокировок по любому поводу в комплекте.

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Ирка Черчилль

Канищев
2

И без объяснений причин)

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A V

9

Сервис «Fuck ЮSelf” 😀

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Nikitinz

A
0

И ещё вначале фразы добавить Go от Яндекс)

Ответить

Антон Варанов

7

А зачем это? Я самозанятый, хватает приложения от ФНС, удобное.

Ответить

Roman Patsev

Антон
1

Можно интегрировать с сайтом и принимать оплату онлайн

Ответить

Саша Марфицин

3

А в чем смысл, если возможности те же, что и у Моего Налога от ФНС?

Ответить

Сергей Кайзер

Саша
0

Может более удобные интеграции если ты принимаешь деньги на ЮМани. Хотя в целом тоже не особо понимаю.

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Ирка Черчилль

3

После того как Яндекс деньги превратились в Юмани, уровень сервиса упал ниже плинтуса.
Никому не советую. У вас все будет ок до первой проблемы, которую будут решать вечность, а потом просто скажут:"ну это не соответствует нашей политике безопасности. А политику безопасности нашего сервиса мы не можем разглашать, это секретная информация". И оставят в блоке, хотя до этого все работало нормально и ничему не противоречило. И вы даже не будете знать причину, по которой у вас все перестало работать))
Новость вызвала только истерический смешок.

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Аркадий Чумаков

2

Ожидаемо. я сразу оттуда вывел все потоки

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Руслан Киямов

2

Юмани - это дно. Уже полгода решают мою проблему. Было много всего интересного с ними.

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Yura Cuevda

0

А можно будет принимать оплату на сайте?

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