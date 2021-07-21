Netflix подтвердил, что добавит в сервис мобильные игры без увеличения стоимости подписки Статьи редакции
Для развития направления компания наняла бывшего руководителя EA Mobile Майка Верду.
- О планах включить в свою подписку мобильные игры наряду с фильмами и сериалами Netflix рассказал в квартальном отчёте.
- Компания включит игры в подписку без дополнительных сборов.
- Компания добавит игры в 2022 году, сообщали источники Bloomberg.
- В отчёте компания указала, что во втором квартале количество платных подписчиков увеличилось на 1,54 млн, это больше прогноза компании в 1 млн подписчиков. Общее число пользователей достигло 209,1 млн.
- Прибыль на акцию тоже оказалась ниже ожиданий и составила $2,97 доллара.
- Выручка Netflix за квартал составила $7,34 млрд.
- Netflix также отчитался, что потерял в США и Канаде 430 тысяч платных подписчиков — в этих регионах это случилось впервые с 2019 года.
- Что касается фильмов и сериалов, то «Тень и Кость» посмотрели 55 млн семей за первые 28 дней с релиза, «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» — 60 млн за четыре недели, а «Армию мертвецов» Зака Снайдера — 75 млн за 28 дней.
бывшего руководителя EA Mobile Майка Верду
После бесконечных скандалов по монетизации с EA.
Компания включит игры в подписку без дополнительных сборов.
Конечно, ведь весь донат в самом приложении/игре.
Netflix также отчитался, что потерял в США и Канаде 430 тысяч платных подписчиков
Закончился триал-период? Или все посмотрели.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Когда в 13 лет идёшь работать, чтобы купить новые вещи, в 15 начинаешь читать, чтобы понять, о чём песни группы Jane Air, а в 22 — запускаешь для девочек курсы подготовки ЕГЭ по литературе, которые прошли уже 4 500 учениц.
На митапе нашей команды с сообществом разработчиков вы узнаете, как создавать, продвигать и монетизировать навыки для виртуальных ассистентов семейства Салют. Делать это можно без знания языков программирования.
Для этого компании нужно создать адаптер и обновить приложение.
Компания также планирует добавить покупку авиабилетов, аренду автомобилей и другие услуги для путешествий.
После весьма продолжительного периода мы, наконец, подготовили новый релиз программы SiteAnalyzer, который, надеемся, оправдает ваши ожидания и станет незаменимым помощником в SEO-продвижении.
Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch, отвечает на все вопросы про Calltouch Key Partner: что она дает участникам и индустрии
Перевозка грузов в контейнерах с открытым верхом – open top – становится все более востребованной. Такой способ отправки продукции удобен для экспортеров, он помогает экономить ресурсы. Для доставки контейнеров нужно больше платформ, а также технологические решения для ускорения процесса грузоперевозки. Подготовили кейс о том, как решили эти…
По $100 млн получили сооснователь проекта по обеспечению питанием в случае стихийных бедствий и журналист-правозащитник.
Мы собрали и проанализировали самые яркие конференции и презентации этого года и выделили 8 приёмов, которые стоит использовать в своих выступлениях.
Тех, кто не зарегистрируется в системе до 1 августа, отстранят от работы.