Почему доставка грузов в open top контейнерах удобна и как выполнить ее технологично

Перевозка грузов в контейнерах с открытым верхом – open top – становится все более востребованной. Такой способ отправки продукции удобен для экспортеров, он помогает экономить ресурсы. Для доставки контейнеров нужно больше платформ, а также технологические решения для ускорения процесса грузоперевозки. Подготовили кейс о том, как решили эти…