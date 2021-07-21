Сервисы
DTF

Netflix подтвердил, что добавит в сервис мобильные игры без увеличения стоимости подписки Статьи редакции

Для развития направления компания наняла бывшего руководителя EA Mobile Майка Верду.

  • О планах включить в свою подписку мобильные игры наряду с фильмами и сериалами Netflix рассказал в квартальном отчёте.
  • Компания включит игры в подписку без дополнительных сборов.
  • Компания добавит игры в 2022 году, сообщали источники Bloomberg.
  • В отчёте компания указала, что во втором квартале количество платных подписчиков увеличилось на 1,54 млн, это больше прогноза компании в 1 млн подписчиков. Общее число пользователей достигло 209,1 млн.
  • Прибыль на акцию тоже оказалась ниже ожиданий и составила $2,97 доллара.
  • Выручка Netflix за квартал составила $7,34 млрд.
  • Netflix также отчитался, что потерял в США и Канаде 430 тысяч платных подписчиков — в этих регионах это случилось впервые с 2019 года.
  • Что касается фильмов и сериалов, то «Тень и Кость» посмотрели 55 млн семей за первые 28 дней с релиза, «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» — 60 млн за четыре недели, а «Армию мертвецов» Зака Снайдера — 75 млн за 28 дней.

#новость #netflix

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Pavel Voronkov

1

бывшего руководителя EA Mobile Майка Верду

После бесконечных скандалов по монетизации с EA.
Компания включит игры в подписку без дополнительных сборов.

Конечно, ведь весь донат в самом приложении/игре.
Netflix также отчитался, что потерял в США и Канаде 430 тысяч платных подписчиков

Закончился триал-период? Или все посмотрели.

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Антон Варанов

1

Идея хорошая, но жаль, что будут проблемы с App Store.

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Artemy

0

Интересно, речь про стриминг полноценных игр или казуальный пойнт-энд-клик?

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Даниил Корсаков

0

Хорошо. 

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Алина Сметанка

0

Ого, здорово!

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