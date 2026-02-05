«Ведомости»: в Москве не осталось мощностей для электроснабжения ЦОДов, но в регионы компании выходить не хотят — нет инфраструктуры и выгоды

Как в целом и «острой необходимости».Источник: GoogleЭнергосетевые компании начали отказывать в заключении договоров на подключение к электросетям новых центров обработки данных (ЦОД) в Москве, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Причина — не осталось мощностей, либо они зарезервированы на 2026-2028 годы под «крупных игроков».Согласно закону, если у поставщика нет электроэнергии в необходимом объёме, он может предложить меньшие мощности — но такой вариант ЦОДам не подходит, отмечают источники.Опрошенные изданием эксперты подтверждают, что «потенциал дальнейшего размещения» ЦОДов в Москве «крайне ограничен».В регионах больше свободных ресурсов, но спрос ниже, чаще всего там размещают небольшие ЦОДы местных компаний. В них «наблюдается профицит мощностей», однако массового переноса инфраструктуры нет — у бизнеса нет в этом «острой необходимости».На нехватку ЦОДов в регионах и нежелание компаний их создавать жаловались ещё в ноябре 2025 года, рассказывает издание. Федеральным компаниям не хватает мотивации для этого — к тому же, им экономически невыгодно строить ЦОДы в регионах, так как «конечный потребитель» находится именно в Москве. Бизнес размещает ИТ-инфраструктуру ближе к клиентам, чтобы избежать задержек при работе и минимизировать другие риски.#новости