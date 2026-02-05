Spotify начал продавать физические книги в приложении и запустил инструмент для синхронизации аудиокниг и бумажных версий

С помощью него пользователь может продолжить слушать книгу с того места, где закончил чтение «в офлайне».На изображении — ЛГБТ-роман «Жаркое соперничество». Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Источник: Spotify Стриминговый сервис объявил о партнёрстве с книжным онлайн-магазином Bookshop.org — это позволит пользователям покупать бумажные книги прямо в приложении Spotify.Кроме этого, он представил функцию Page Match — с помощью неё можно «переключаться» между бумажной книгой, электронной и её аудиоверсией. Она станет доступна к концу февраля 2026 года для «большинства» англоязычных книг.Чтобы воспользоваться ею, нужно открыть аудиокнигу, выбрать кнопку «Сканировать для прослушивания», а затем при помощи камеры отсканировать страницу бумажной книги — Spotify сопоставит её с аудиоверсией и предложит воспроизведение с нужного места.Тестировать эту функцию Spotify начал в январе 2026 года, писало Android Authority.У Amazon есть похожая функция, которая позволяет синхронизировать электронные и аудиокниги. Функция для переключения между этими двумя форматами есть и в «Яндекс Книгах» (ранее — «Букмейт»).#новости #spotify