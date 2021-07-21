Как вырасти до Senior в компании уровня FAANG на примере Uber

Как вырасти внутри компании уровня FAANG? Какие для этого нужны навыки, что придется делать и почему быстро получить повышение не получится? Мы спросили про это у Алины — она работает в Uber (рассказывали здесь) и недавно получила повышение до Senior Software Engineer (про грейды говорили здесь). Сейчас она расскажет, через что пришлось пройти…