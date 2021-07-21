Zoom добавил встроенные сторонние приложения — ими можно пользоваться во время звонка Статьи редакции
Например, можно получить доступ к задачам в Asana или каналам в Slack, не переключаясь на другие окна.
Zoom Apps объединил в себе более 50 приложений, которые будут доступны во время встреч по Zoom.
Например, прямо в окне конференции, не переключаясь, можно получить доступ к задачам в Asana, чатам Slack, документам Dropbox, провести опрос на Dot Collector, сыграть в Funtivity и Kahoot!, создать виртуальный фон на Pexels, а преподаватели могут пользоваться приложением Live2Coursera.
Помимо этого, пользователи смогут выбрать другие приложения в магазине Zoom. После добавления значок сервиса появится в интерфейсе Zoom Meetings.
Чтобы начать пользоваться платформой, надо скачать последнюю версию программы, открыть её и выбрать вкладку «Приложения» на панели инструментов. Выбрать нужные сервисы и включить их на панели инструментов.
- В октябре 2020 года Zoom анонсировал запуск платформы, куда можно встроить свой сервис. Компания сообщала, что Zapps сможет стать для партнёров новым источником роста и увеличения доходов благодаря магазину приложений и «потенциалу вирусного распространения при использовании на встречах».
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