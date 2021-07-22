Она позволит формировать нужные документы, подбирать исполнителей и оплачивать налоги.

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Сервис по подбору исполнителей YouDo и рекрутинговый сайт HeadHunter объявили о стратегическом партнёрстве, рассказали vc.ru сервисы.

Они запустили «YouDo Бизнес» — платформу на основе YouDo. Она позволит компаниям подбирать исполнителей, проводить расчёты, автоматически формировать документы и чеки и оплачивать налоги за самозанятых в ФНС.

YouDo возьмёт на себя постановку на учёт, передачу прав в ФНС, формирование чеков, уплату налогов, выплаты самозанятым и документооборот. HeadHunter займётся маркетинговым продвижением платформы на собственных ресурсах и продажей услуг корпоративным клиентам.

Зарегистрироваться на «YouDo Бизнес» смогут юрлица и компании, которые ищут самозанятых для своих задач. Для этого нужно оставить заявку на платформе — к каждому клиенту прикрепят менеджера для решения всех вопросов.

У платформы есть две модели монетизации — оплата за привлечение исполнителей и комиссия от 0,5% до 3% за каждую выплату. Если клиент привлекает исполнителей самостоятельно, он платит только комиссию. Если он привлекает исполнителей через YouDo — он оплачивает ещё и среднюю стоимость лида.

В будущем «YouDo Бизнес» планирует предлагать дополнительные продукты — например, финансовые и страховые, которые позволят самозанятым иметь дополнительные гарантии.

Оказывать услуги юрлицам смогут только зарегистрированные пользователи YouDo и HeaHunter с официальным статусом самозанятых. Система рейтинга на «YouDo Бизнес» будет рассчитываться исходя из отзывов и оценок заказчиков.