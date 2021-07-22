YouDo и HeadHunter запустили платформу для работы юрлиц с самозанятыми Статьи редакции
Она позволит формировать нужные документы, подбирать исполнителей и оплачивать налоги.
Сервис по подбору исполнителей YouDo и рекрутинговый сайт HeadHunter объявили о стратегическом партнёрстве, рассказали vc.ru сервисы.
Они запустили «YouDo Бизнес» — платформу на основе YouDo. Она позволит компаниям подбирать исполнителей, проводить расчёты, автоматически формировать документы и чеки и оплачивать налоги за самозанятых в ФНС.
YouDo возьмёт на себя постановку на учёт, передачу прав в ФНС, формирование чеков, уплату налогов, выплаты самозанятым и документооборот. HeadHunter займётся маркетинговым продвижением платформы на собственных ресурсах и продажей услуг корпоративным клиентам.
Зарегистрироваться на «YouDo Бизнес» смогут юрлица и компании, которые ищут самозанятых для своих задач. Для этого нужно оставить заявку на платформе — к каждому клиенту прикрепят менеджера для решения всех вопросов.
У платформы есть две модели монетизации — оплата за привлечение исполнителей и комиссия от 0,5% до 3% за каждую выплату. Если клиент привлекает исполнителей самостоятельно, он платит только комиссию. Если он привлекает исполнителей через YouDo — он оплачивает ещё и среднюю стоимость лида.
В будущем «YouDo Бизнес» планирует предлагать дополнительные продукты — например, финансовые и страховые, которые позволят самозанятым иметь дополнительные гарантии.
Оказывать услуги юрлицам смогут только зарегистрированные пользователи YouDo и HeaHunter с официальным статусом самозанятых. Система рейтинга на «YouDo Бизнес» будет рассчитываться исходя из отзывов и оценок заказчиков.
YouDo и HeaHunter начали тестировать платформу в конце 2020 года с частью клиентов. За это время ей воспользовалось несколько десятков компаний — ритейл, логистические сервисы, рекламные и BTL-агентства, аутсорсинговые компании и другие.
Так, а зачем клиенту оплачивать через платформу? Чтобы просто отдать 0.5 - 3%?)
Вообще пока такого нет насколько мне известно, но более успешным будет полностью бесплатный сервис для поиска исполнителей из числа самозанятых. Монетизация в виде рекламы - и этого будет более чем достаточно. Хорошая платежеспособная ЦА с двух сторон...
Любой сервис будет более успешным, если будет бесплатным при прочих равных😁 Смотря что понимать под успехом)
Рекламу могут заказывать сами самозанятые или компании, например.
Вообще для бизнеса очень много финансовых продуктов. Те же банки, опять же, в качестве рекламодателей. Им с бизнесом всяко лучше чем с физ. лицами работать.
Вариантов на самом деле масса.
А какие ещё есть аналогичные сервисы сейчас? От Сбера помню был какой-то. Кто ещё?
Наймикс, Wowworks, Самозанятые.рф и др.... Задача-то "сверху" - обелить серый рынок, собрать больше налогов.
для самозанятых пока ничего толкового нет. У Сбера тоже свои заморочки могут быть.
В свое время отказался регистрироваться на YoDo когда в время регистрации потребовали контакты поручителя.
Вообще вся эта тема фактически с согласия государства с переводом работников из наемного персонала (согласно ТК РФ) в самозанятых лет через 15 обернется гуманитарной катастрофой когда появятся сотни тысяч пенсионеров без заработанных пенсий.
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