Nocode-сервисы на практике: для чего точно подойдут, где бесполезны и почему с ростом проекта от них иногда отказываются Статьи редакции
Примеры «живых» сервисов и опыт пользователей.
Nocode подошёл хорошо: How to Berlin
Семейный проект ИТ-специалиста и автора блога о технологиях Василия Зубарева (Вастрика) и жены Елены, посвященный простому переезду в Берлин и адаптации в новой стране.
Они помогают платными консультациями, поддержкой или полным сопровождением — от оформления бумаг, поиска квартиры и знакомства с городом до получения визы и открытия бизнеса.
Nocode-сервисы, которые использовал или использует How to Berlin:
Tilda — на ней была собрана первая версия лендинга с простой формой обратной связи. Недостатки — конструктор не позволял создавать большую форму с вопросами и порой терял входящие запросы пользователей, от него отказались.
getterms.io — генератор политики конфиденциальности, которая отвечает требованиям европейского GDPR.
- Боты Telegram — позволяют обрабатывать новые заявки в едином чате с администраторами и принимать решения. Не зависят от платформы, гибко настраиваются и можно модерировать со смартфона.
- Trello — для создания карточек пользователя и списка задач для него (найти квартиру, проконсультировать, взять плату). Сейчас переводят работу с Trello на MeisterTask.
- Airtable — сервис создания таблиц и баз данных. Заменяет CRM-систему.
- Integromat — сервис автоматизации, который объединяет другие сервисы. Например, он собирает данные о клиенте How to Berlin, создаёт для него профиль, отправляет на модерацию в Telegram, а при вводе ФИО клиента генерирует базовые документы через Dropbox, Airtable и API для генерации PDF.
- Calendly — когда пользователь оплачивает пакет с консультацией на сайте, ему высылается ссылка на Calendly, чтобы сразу выбрать подходящую дату и время для созвона.
- Stripe — сервис приёма и обработки платежей. Запускает часть триггеров в Integromat, включая создание профиля, отсылку гайда на почту и так далее.
- Общая страница пользователя собрана вручную, но можно воспользоваться конструкторами — table2site, sheet2site, Airtable Proxy for Cloudflare.
Nocode-сервисы подошли на старте, но пришлось их частично сменить: GetMentor
Открытое сообщество для поиска наставников от лид-разработчика Booking.com Георгия Могелашвили. Проект помогает найти ментора среди 250 специалистов по нужной специальности и получить бесплатную или платную консультацию.
Сначала Могелашвили построил весь проект на nocode-сервисах.
- Airtable — для хранения данных. Он гораздо удобнее, чем «Google Таблицы», даже на бесплатном уровне, и позволяет создавать отношения между записями (реляционную базу данных), отмечает Георгий. Например, можно завести сущность «ментор» и «заявка к ментору», сделать связь между ними и понимать, у кого сколько заявок.
- table2site — отрисовывает страницы сайта через данные в Airtable (для этого в Airtable есть и специальные шаблоны баз, которые достаточно отредактировать под себя). Table2site покрывает базовый сценарий: отображает список карточек и кастомный лендинг, позволяет вставлять HTML-код со стороннего сайта. Таким образом Георгий создал на сайте форму, привязанную к Airtable — в базу данных информация о менторе и его заявке вносилась автоматически.
- Integromat — автоматизирует процессы, на нём же работает чат-бот проекта. Оказался дешевле, чем Zapier, а запустился проект и вовсе на бесплатном тарифе. На Integromat также работает чат-бот сервиса совместно с Telegram.
- SendGrid — сервис рассылок, который упростил Георгию создание писем и ведение базы контактов по сравнению с API почтового сервиса «Яндекса» для доменов. Подключается к Integromat: вся инфраструктура писем настроена в SendGrid, а Integromat вызывает нужный шаблон письма и отправляет по адресу.
- Crisp — чат поддержки на сайте, который интегрируется в table2site.
- Telegram-боты.
В чем удобства:
- Возможность легко сделать MVP, запустить его и проверить на интерес пользователей.
- Скорость: с момента идеи построить проект на nocode до запуска MVP прошло около трех недель, большая часть времени понадобилась на создание чат-бота в Integromat.
- Легко менеджерить: если что-то пошло не так, для устранения ошибки достаточно зайти на Airtable или Integromat с любого устройства и тут же выпустить исправление сервиса.
На какие компромиссы пришлось идти:
- Стоимость. Airtable, Integromat и SendGrid переросли бесплатные лимиты, на всю структуру уходило около $60-70 в месяц. Вместо этого можно было арендовать несколько виртуальных машин, которые покрыли бы все запросы для запуска проекта, но пришлось бы писать код самому, отмечает Георгий.
- Ограничения. Спустя 3-4 месяца оказалось, что table2site «слишком базовый» — например, он не позволял создавать страницы для каждого ментора, выводить отзывы о них, принимать заявки напрямую, создавать платную аналитику. По словам Георгия, пришлось создавать «костыли», возможно, стоило выбрать более мощные сервисы Bubble или Webflow.
- Зависимость от других сервисов. Например, если упадет Airtable, автоматически будут недоступны и построенные на нём проекты. А table2site разрабатывается одним энтузиастом — у его пользователей начнутся проблемы, если он прекратит поддержку проекта. Неясно, выстоит ли table2site в случае высокой нагрузки.
В каком случае nocode-сервисы не справились: рассылки в «Вастрик.Клубе»
Ещё один проект Василия Зубарева — «Вастрик.Клуб»: закрытое сообщество ИТ-специалистов с платным членством (от $1 в месяц). Для рассылок в нём использовались:
Что пошло не так:
- Сервисы рассылок проработали в «Клубе» около года — но затем сильно повысили цены и почти убрали бесплатные лимиты. От них пришлось отказаться, когда число подписчиков на еженедельную рассылку превысило 1000 и ежемесячно приходил счет на $100.
Что изменилось:
- Для рассылок Зубарев использует облако Amazon — по расписанию запускается скрипт, который собирает HTML с дайджестом за неделю и рассылает письмо подписчикам. Сами письма отправляет сервиc AWS SES.
- Расходы на десятки тысяч писем в месяц, включая одноразовые коды для входа, снизились до $3 в месяц.
Где лучше применять nocode, а для чего не подходит — по мнению авторов проектов
В случае с nocode нужно сначала понять, какие есть задачи и с помощью каких инструментов их можно решить, а не брать вслепую самые популярные сервисы, отмечает Василий Зубарев.
По его мнению, суть nocode — это не набор инструментов, которые нужно объединять между собой, а «более высокоуровневый способ мышления».
С помощью таких сервисов непрограммисты могут решать некоторые программистские задачи, но для этого тоже нужно приложить немного усилий и научиться мыслить как инженер.
Nocode хорошо подходит для:
- Личного использования. Например, если эксперт хочет продавать свои услуги наставника или консультанта, он может быстро запустить сайт, отмечает Георгий Могелашвили.
- Небольших компаний, у которых есть базовые сценарии обработки заявок. Например, салон красоты может сделать сайт на Tilda, принимать заявки, отправлять через Integromat и «складывать» в Airtable — это позволит смотреть статусы заявок, считать прибыль и так далее.
- Для создания MVP продукта, чтобы проверить гипотезу и оценить спрос с минимальными затратами.
- В качестве временного решения для «затыкания дыр» на запуске продукта. Например, для рассылок или чат-ботов.
Для чего не подходит:
- Для больших и высокотехнологичных проектов, где требуется гибкость платформы и предусмотрено большое развитие функций продукта. Например, для разработки игры, сложных мобильных приложений, приложений с технологиями машинного обучения или ИИ.
Какие есть недостатки и особенности nocode-конструкторов:
- Они могут стоить дорого на старте (вроде $49 в месяц за статический лендинг), либо их стоимость неоправданно вырастет при масштабировании проекта.
- Nocode сложно использовать внутри компаний из-за правил обработки данных и возможных проблем с приватностью. Пользователи передают все данные nocode-сервисам, но не могут повлиять на какие-то их проблемы. Например, не могут прогнозировать утечку данных из-за взлома nocode-платформы или понимать, где информация шифруется, а где нет.
- Непредсказуемость рынка. За год работы Зубарева с nocode-сервисами около 50% либо были кем-то куплены, либо закрылись, либо подняли цены. Нужно постоянно следить за «зоопарком», потому что «оно постоянно разваливается», отмечает он.
- Отсутствие контроля. Нет гарантий, что в случае резкого успеха nocode-решения выдержат нагрузку. Чем больше внешних систем, которые не получается управлять и масштабировать, тем сложнее предсказывать, что будет дальше, говорит Георгий Могелашвили.
А теперь посмотреть на эту статью со стороны. И понять, что юзер утонет в этом. Не разберётся. Психанёт. И точно, его час по жизни стоит дешевле, чем у программиста. А значит он нищеброд. А должен придти дядя и всё это настроить и в узлы связать. А перед этим выслушать бизнес-задачу вообще. Или юзер должен потратить много времени. Потому что статья очень техническая. Гуманитарий может осилить 5 кнопок это край
Комментарий удален
Что-то для айтишников.
А для mvp по-прежнему лучше использовать wp, а не это жадное безобразие.
Это совсем не та ситуация, где хочется экспериментов и риска. Рассказ главврача «Белой Радуги» о том, как распознать плохого стоматолога, и 12 признаков, которые укажут на недобросовестную клинику.
Примеры «живых» сервисов и опыт пользователей.
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