Nocode в основном закрывает дыры там, где лень писать код. Закрывает их так себе — но лучше, чем ничего. Я им автоматизирую всякие рассылки новых постов по твиттерам и рассылкам, у меня всё еще работает Good Morning Bot, который присылает прогноз погоды и ToDo-листы на сегодня, ну и всё в этом духе.

Ну, еще у нас на работе nocode хорошо закрывает операционные задачи и в маркетинговых коммуникациях. Зато когда BizDev решили взять Zapier (nocode-сервис автоматизации), их быстро нагнула команда безопасников за это — там очень «серые» практики работы с данными пользователей.



Успешные сегодня кейсы просто не воспроизведутся завтра. И это всё ещё напоминает попытку построить себе дом из премиальных кубиков Lego, чем какое-то реальное будущее и дизрапт.



Любая моя попытка использовать nocode-инструменты для чего-то действительно большого и грандиозного, оборачивалась тем, что я ****** [долбался] с ними неделю и потом в итоге просто писал всё кодом за два часа.

Как и в любом хайпе, в nocode стоит уметь отделять зёрна от плевел. Не зацикливаться на инструментах, которые появляются и закрываются каждый день, а смотреть на направление движения всего корабля.

И тут nocode несёт действительно правильные идеи — унификацию интерфейсов между сервисами, их коллаборацию вместо конфронтации, доступность большему числу людей. И вот это правда круто.

