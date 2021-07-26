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Сервисы
Евгений Делюкин

Nocode-сервисы на практике: для чего точно подойдут, где бесполезны и почему с ростом проекта от них иногда отказываются Статьи редакции

Примеры «живых» сервисов и опыт пользователей.

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Nocode подошёл хорошо: How to Berlin

Семейный проект ИТ-специалиста и автора блога о технологиях Василия Зубарева (Вастрика) и жены Елены, посвященный простому переезду в Берлин и адаптации в новой стране.

Они помогают платными консультациями, поддержкой или полным сопровождением — от оформления бумаг, поиска квартиры и знакомства с городом до получения визы и открытия бизнеса.

Nocode-сервисы, которые использовал или использует How to Berlin:

  • Tilda — на ней была собрана первая версия лендинга с простой формой обратной связи. Недостатки — конструктор не позволял создавать большую форму с вопросами и порой терял входящие запросы пользователей, от него отказались.

  • getterms.io — генератор политики конфиденциальности, которая отвечает требованиям европейского GDPR.

  • Боты Telegram — позволяют обрабатывать новые заявки в едином чате с администраторами и принимать решения. Не зависят от платформы, гибко настраиваются и можно модерировать со смартфона.
  • Trello — для создания карточек пользователя и списка задач для него (найти квартиру, проконсультировать, взять плату). Сейчас переводят работу с Trello на MeisterTask.
  • Airtable — сервис создания таблиц и баз данных. Заменяет CRM-систему.
  • Integromat — сервис автоматизации, который объединяет другие сервисы. Например, он собирает данные о клиенте How to Berlin, создаёт для него профиль, отправляет на модерацию в Telegram, а при вводе ФИО клиента генерирует базовые документы через Dropbox, Airtable и API для генерации PDF.
  • Calendly — когда пользователь оплачивает пакет с консультацией на сайте, ему высылается ссылка на Calendly, чтобы сразу выбрать подходящую дату и время для созвона.
  • Stripe — сервис приёма и обработки платежей. Запускает часть триггеров в Integromat, включая создание профиля, отсылку гайда на почту и так далее.
  • Общая страница пользователя собрана вручную, но можно воспользоваться конструкторами — table2site, sheet2site, Airtable Proxy for Cloudflare.
Личная страница пользователя

Многие вещи держатся на nocode, так как всем занимается Лена и её девочки, а они не программируют.

Но благодаря сервисам автоматизации она может, например, привязать оплату на Stripe с отсылкой письма с гайдом через MailChimp. И по сути это настоящий автоматизированный бизнес-процесс.

Василий Зубарев

Nocode-сервисы подошли на старте, но пришлось их частично сменить: GetMentor

Открытое сообщество для поиска наставников от лид-разработчика Booking.com Георгия Могелашвили. Проект помогает найти ментора среди 250 специалистов по нужной специальности и получить бесплатную или платную консультацию.

Сначала Могелашвили построил весь проект на nocode-сервисах.

  • Airtable — для хранения данных. Он гораздо удобнее, чем «Google Таблицы», даже на бесплатном уровне, и позволяет создавать отношения между записями (реляционную базу данных), отмечает Георгий. Например, можно завести сущность «ментор» и «заявка к ментору», сделать связь между ними и понимать, у кого сколько заявок.
  • table2site — отрисовывает страницы сайта через данные в Airtable (для этого в Airtable есть и специальные шаблоны баз, которые достаточно отредактировать под себя). Table2site покрывает базовый сценарий: отображает список карточек и кастомный лендинг, позволяет вставлять HTML-код со стороннего сайта. Таким образом Георгий создал на сайте форму, привязанную к Airtable — в базу данных информация о менторе и его заявке вносилась автоматически.
  • Integromat — автоматизирует процессы, на нём же работает чат-бот проекта. Оказался дешевле, чем Zapier, а запустился проект и вовсе на бесплатном тарифе. На Integromat также работает чат-бот сервиса совместно с Telegram.
  • SendGrid — сервис рассылок, который упростил Георгию создание писем и ведение базы контактов по сравнению с API почтового сервиса «Яндекса» для доменов. Подключается к Integromat: вся инфраструктура писем настроена в SendGrid, а Integromat вызывает нужный шаблон письма и отправляет по адресу.
  • Crisp — чат поддержки на сайте, который интегрируется в table2site.
  • Telegram-боты.
Описание сайта в Airtable

Идея сервиса появилась в апреле 2020 года, но долгое время висела, потому что не знал про nocode — надо было писать код, искать программистов, команду. Я мог делать это только частично — что-то напрограммировать на бэкенде, но сверстать не смогу.

Затем я прочитал статью у Вастрика про nocode, воодушевился и сперва создал прототип личного сайта на Tilda: рассказывал людям, что могу их поменторить, выступать для них в роли коуча.

Сделал базовую интеграцию формы приема заявки, она линковалась с Integromat, он обрабатывал её: присылал заявку мне в Telegram, отправлял письмо тому, кто оставил заявку. Получилась тоже какая-то небольшая своя логика на nocode.

После этого понял, что у меня есть хороший и рабочий инструмент, решил сделать MVP GetMentor тоже на nocode.

Георгий Могелашвили

В чем удобства:

  • Возможность легко сделать MVP, запустить его и проверить на интерес пользователей.
  • Скорость: с момента идеи построить проект на nocode до запуска MVP прошло около трех недель, большая часть времени понадобилась на создание чат-бота в Integromat.
  • Легко менеджерить: если что-то пошло не так, для устранения ошибки достаточно зайти на Airtable или Integromat с любого устройства и тут же выпустить исправление сервиса.

Nocode — мегаудобно, особенно на старте, когда появляются сценарии, о которых ты не подумал — имеешь возможность в любое время всё поправить.

Были ситуации, когда я из кинотеатра правил ошибки. Начинался сеанс, я доправлял ошибку в чат-боте через Integromat через веб-интерфейс с телефона, потому что она была критическая и рушила нам какой-то процесс.

Георгий Могелашвили

На какие компромиссы пришлось идти:

  • Стоимость. Airtable, Integromat и SendGrid переросли бесплатные лимиты, на всю структуру уходило около $60-70 в месяц. Вместо этого можно было арендовать несколько виртуальных машин, которые покрыли бы все запросы для запуска проекта, но пришлось бы писать код самому, отмечает Георгий.

Я мог бы купить виртуальную машину, железо, оно стоит дешево — на том же Digital Ocean это стоит $10 в месяц, где я мог бы развернуть всё: и базу, и код, и всё остальное. И обходился бы этим довольно долгое время.

Но это дополнительно требовало бы от меня управления инфраструктурой, сетевых взаимодействий, настройку баз. Я решил, что так не хочу, и пошёл в сторону облачных решений.

Георгий Могелашвили
  • Ограничения. Спустя 3-4 месяца оказалось, что table2site «слишком базовый» — например, он не позволял создавать страницы для каждого ментора, выводить отзывы о них, принимать заявки напрямую, создавать платную аналитику. По словам Георгия, пришлось создавать «костыли», возможно, стоило выбрать более мощные сервисы Bubble или Webflow.
  • Зависимость от других сервисов. Например, если упадет Airtable, автоматически будут недоступны и построенные на нём проекты. А table2site разрабатывается одним энтузиастом — у его пользователей начнутся проблемы, если он прекратит поддержку проекта. Неясно, выстоит ли table2site в случае высокой нагрузки.

Пока мы переехали с table2site на свое решение — оно хостится в Digital Ocean, стоит $10 в месяц за нормальное Node.js приложение.

Георгий Могелашвили

В каком случае nocode-сервисы не справились: рассылки в «Вастрик.Клубе»

Ещё один проект Василия Зубарева — «Вастрик.Клуб»: закрытое сообщество ИТ-специалистов с платным членством (от $1 в месяц). Для рассылок в нём использовались:

  • Mailchimp — рассылка дайджестов публикаций «Клуба».
  • Mailgun — рассылка транзакционных писем (например, об оплате).

Что пошло не так:

  • Сервисы рассылок проработали в «Клубе» около года — но затем сильно повысили цены и почти убрали бесплатные лимиты. От них пришлось отказаться, когда число подписчиков на еженедельную рассылку превысило 1000 и ежемесячно приходил счет на $100.

Раньше брали плату за количество писем, то есть если у тебя 1000 человек получают письмо каждые несколько дней — это десятки тысяч писем, а сейчас по количеству «контактов».

Но всё равно, например, рассылка на 2500 человек на Mailchimp выйдет больше $50. Это же жесть какая-то, только корпораты могут себе позволить.

Деньги [на оплату nocode-сервисов рассылок] были, но всё равно я лучше эти дополнительные $100 отдам модераторам контента, чем за технически простейший сервис email-рассылок.

Что изменилось:

  • Для рассылок Зубарев использует облако Amazon — по расписанию запускается скрипт, который собирает HTML с дайджестом за неделю и рассылает письмо подписчикам. Сами письма отправляет сервиc AWS SES.
  • Расходы на десятки тысяч писем в месяц, включая одноразовые коды для входа, снизились до $3 в месяц.

Где лучше применять nocode, а для чего не подходит — по мнению авторов проектов

В случае с nocode нужно сначала понять, какие есть задачи и с помощью каких инструментов их можно решить, а не брать вслепую самые популярные сервисы, отмечает Василий Зубарев.

По его мнению, суть nocode — это не набор инструментов, которые нужно объединять между собой, а «более высокоуровневый способ мышления».

С помощью таких сервисов непрограммисты могут решать некоторые программистские задачи, но для этого тоже нужно приложить немного усилий и научиться мыслить как инженер.

Nocode в основном закрывает дыры там, где лень писать код. Закрывает их так себе — но лучше, чем ничего. Я им автоматизирую всякие рассылки новых постов по твиттерам и рассылкам, у меня всё еще работает Good Morning Bot, который присылает прогноз погоды и ToDo-листы на сегодня, ну и всё в этом духе.

Ну, еще у нас на работе nocode хорошо закрывает операционные задачи и в маркетинговых коммуникациях. Зато когда BizDev решили взять Zapier (nocode-сервис автоматизации), их быстро нагнула команда безопасников за это — там очень «серые» практики работы с данными пользователей.

Успешные сегодня кейсы просто не воспроизведутся завтра. И это всё ещё напоминает попытку построить себе дом из премиальных кубиков Lego, чем какое-то реальное будущее и дизрапт.

Любая моя попытка использовать nocode-инструменты для чего-то действительно большого и грандиозного, оборачивалась тем, что я ****** [долбался] с ними неделю и потом в итоге просто писал всё кодом за два часа.

Как и в любом хайпе, в nocode стоит уметь отделять зёрна от плевел. Не зацикливаться на инструментах, которые появляются и закрываются каждый день, а смотреть на направление движения всего корабля.

И тут nocode несёт действительно правильные идеи — унификацию интерфейсов между сервисами, их коллаборацию вместо конфронтации, доступность большему числу людей. И вот это правда круто.

Василий Зубарев

Nocode хорошо подходит для:

  • Личного использования. Например, если эксперт хочет продавать свои услуги наставника или консультанта, он может быстро запустить сайт, отмечает Георгий Могелашвили.
  • Небольших компаний, у которых есть базовые сценарии обработки заявок. Например, салон красоты может сделать сайт на Tilda, принимать заявки, отправлять через Integromat и «складывать» в Airtable — это позволит смотреть статусы заявок, считать прибыль и так далее.
  • Для создания MVP продукта, чтобы проверить гипотезу и оценить спрос с минимальными затратами.
  • В качестве временного решения для «затыкания дыр» на запуске продукта. Например, для рассылок или чат-ботов.

Для чего не подходит:

  • Для больших и высокотехнологичных проектов, где требуется гибкость платформы и предусмотрено большое развитие функций продукта. Например, для разработки игры, сложных мобильных приложений, приложений с технологиями машинного обучения или ИИ.

Какие есть недостатки и особенности nocode-конструкторов:

  • Они могут стоить дорого на старте (вроде $49 в месяц за статический лендинг), либо их стоимость неоправданно вырастет при масштабировании проекта.
  • Nocode сложно использовать внутри компаний из-за правил обработки данных и возможных проблем с приватностью. Пользователи передают все данные nocode-сервисам, но не могут повлиять на какие-то их проблемы. Например, не могут прогнозировать утечку данных из-за взлома nocode-платформы или понимать, где информация шифруется, а где нет.
  • Непредсказуемость рынка. За год работы Зубарева с nocode-сервисами около 50% либо были кем-то куплены, либо закрылись, либо подняли цены. Нужно постоянно следить за «зоопарком», потому что «оно постоянно разваливается», отмечает он.
  • Отсутствие контроля. Нет гарантий, что в случае резкого успеха nocode-решения выдержат нагрузку. Чем больше внешних систем, которые не получается управлять и масштабировать, тем сложнее предсказывать, что будет дальше, говорит Георгий Могелашвили.
Коротко о nocode-сервисах: зачем нужны, чем…
С их помощью можно проверить гипотезу, запустить MVP продукта, быстро начать продажи или…
vc.ru

#nocode #безкода

4 4 комментария
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4 комментария
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Alex

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А теперь посмотреть на эту статью со стороны. И понять, что юзер утонет в этом. Не разберётся. Психанёт. И точно, его час по жизни стоит дешевле, чем у программиста. А значит он нищеброд. А должен придти дядя и всё это настроить и в узлы связать. А перед этим выслушать бизнес-задачу вообще. Или юзер должен потратить много времени. Потому что статья очень техническая. Гуманитарий может осилить 5 кнопок это край

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Olga RRR

Alex
0

Так точно. Мой юзерский мозг сломался где-то в таблицах.

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Джон Картошкин

0

Таким образом мы идём в сторону micro frontends, и это хорошо.

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Комментарий удален

Olga RRR

0

Что-то для айтишников. 
А для mvp по-прежнему лучше использовать wp, а не это жадное безобразие.

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