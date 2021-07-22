Поддержка «Делимобиля» не может урегулировать вопрос о спорном повреждении автомобиля

Обычно не пишу отзывы, жалобы т.п., видимо время пришло)

Я понимаю что в большой компании сотрудники часто не виноваты в плохом опыте клиента при использовании сервиса, а у самого сервиса тысячи клиентов, и конечно случаются оплошности или ошибки.

Попал я в ситуацию «тупого» игнора от сервиса Делимобиль, но обо всем по порядку: