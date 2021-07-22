Сайты Steam, Epic Games Store, PSN и ряда других сервисов возобновили работу после 25-минутного сбоя Статьи редакции
Пользователи со всего мира сообщали о проблемах.
Проблемы могут быть связаны со сбоем в DNS-сервисе Akamai Edge, о котором стало известно 22 июля в 19:09 по московскому времени. По словам разработчиков, им уже известно о неполадках в службе DNS, и они работают над их устранением.
Согласно сервису DownDetector, проблемы в работе Steam, PSN и Epic Games Store начались после 19:00 по московскому времени 22 июля. Судя по живой карте сбоев, неполадки возникли по всему миру.
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Обычно не пишу отзывы, жалобы т.п., видимо время пришло)
Я понимаю что в большой компании сотрудники часто не виноваты в плохом опыте клиента при использовании сервиса, а у самого сервиса тысячи клиентов, и конечно случаются оплошности или ошибки.
Попал я в ситуацию «тупого» игнора от сервиса Делимобиль, но обо всем по порядку:
Пользователи со всего мира сообщали о проблемах.
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