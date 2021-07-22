Сервисы
DTF

Сайты Steam, Epic Games Store, PSN и ряда других сервисов возобновили работу после 25-минутного сбоя Статьи редакции

Пользователи со всего мира сообщали о проблемах.

Проблемы могут быть связаны со сбоем в DNS-сервисе Akamai Edge, о котором стало известно 22 июля в 19:09 по московскому времени. По словам разработчиков, им уже известно о неполадках в службе DNS, и они работают над их устранением.

TNW @thenextweb
Half of the internet is down (Steam, PSN, bunch of other stuff) so read TNW instead

Согласно сервису DownDetector, проблемы в работе Steam, PSN и Epic Games Store начались после 19:00 по московскому времени 22 июля. Судя по живой карте сбоев, неполадки возникли по всему миру.

Обновлено в 20:00. Через 25 минут после сбоя в Akamai Edge сообщили, что исправили проблему. Сайты начали работать.
Akamai Technologies @Akamai
We have implemented a fix for this issue, and based on current observations, the service is resuming normal operations. We will continue to monitor to ensure that the impact has been fully mitigated.

#новости #сбой

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4 комментария
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Никита Медведев

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Да это наши просто чебурнет тестируют, отложенный эффект проявился))

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Артём Кучиев

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Рунет отключали и шо-то перепутали походу)

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Nicole Pettway

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GGG обновление для PoE загружает) 

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Artemy

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А я думаю, нетфликс свой гейминг тестируют в контексте сетевой нейтральности 

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