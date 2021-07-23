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Маша Цепелева

«СберМаркет» запустил доставку для юрлиц с онлайн-оформлением документов и возвратом НДС Статьи редакции

Доставка бесплатно — от 7000 рублей, компании смогут получить товары в день заказа.

  • «СберМаркет» запустил отдельную онлайн-витрину для заказа продуктов и канцелярских товаров для юрлиц, рассказали vc.ru в компании.
  • Доставку можно заказать из ближайших гипермаркетов, в списке партнёров: Metro, «Ленты», «Ашана», «О’кей», Billa и «Мегамарт». «СберМаркет» планирует увеличить количество партнёров-ритейлеров и заключить соглашение с магазином офисной техники мебели.
  • Юрлица смогут оформить и получить все документы о заказе онлайн. В ближайшее время «Сбермаркет» откроет функцию сбора корзины с помощью «умных» рекомендаций.

  • «СберМаркет» для бизнеса работает в 144 городах России, бесплатная доставка — от 7000 рублей. Возврат НДС — сразу при оплате по выставленному счету, компания может получить товары в день заказа.

  • Количество бизнес-клиентов «СберМаркета» превысило 40 тысяч компаний, рассказал руководитель B2B-продкутов компании Артём Смолянский.

#новость #сбермаркет

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4 4 комментария
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Денис Бурков

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Скоро все под ними будем, все будет сбер)

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Александр Якунин

Денис
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Тут сбер, там Amazon

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Andrey Smalkov

Александр
0

Только не надо забывать, что Амазон это коммерческая компания, а Сбербанк нет 🙂

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Dennis Gooddeni

Денис
0

Пострадают все от этого, когда всё в одних руках будет и потребитель и бизнес
Децентрализация товарищи, должна быть децентрализованная система, как в политике так и в экономике ☝️

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