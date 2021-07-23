«СберМаркет» запустил доставку для юрлиц с онлайн-оформлением документов и возвратом НДС Статьи редакции
Доставка бесплатно — от 7000 рублей, компании смогут получить товары в день заказа.
- «СберМаркет» запустил отдельную онлайн-витрину для заказа продуктов и канцелярских товаров для юрлиц, рассказали vc.ru в компании.
- Доставку можно заказать из ближайших гипермаркетов, в списке партнёров: Metro, «Ленты», «Ашана», «О’кей», Billa и «Мегамарт». «СберМаркет» планирует увеличить количество партнёров-ритейлеров и заключить соглашение с магазином офисной техники мебели.
- Юрлица смогут оформить и получить все документы о заказе онлайн. В ближайшее время «Сбермаркет» откроет функцию сбора корзины с помощью «умных» рекомендаций.
«СберМаркет» для бизнеса работает в 144 городах России, бесплатная доставка — от 7000 рублей. Возврат НДС — сразу при оплате по выставленному счету, компания может получить товары в день заказа.
- Количество бизнес-клиентов «СберМаркета» превысило 40 тысяч компаний, рассказал руководитель B2B-продкутов компании Артём Смолянский.
Скоро все под ними будем, все будет сбер)
Тут сбер, там Amazon
Только не надо забывать, что Амазон это коммерческая компания, а Сбербанк нет 🙂
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