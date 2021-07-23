Белорусский сервис для редактирования видео с помощью компьютерного зрения Vochi привлёк $2,4 млн Статьи редакции
Компания потратит инвестиции на расширение команды, совершенствование продукта и маркетинг.
Среди инвесторов Angelsdeck и A.Partners Алексея Соловьева, TA Ventures Виктории Тигипко, Kolos VC, Startup Wise Guys, а также топ-менеджеры белорусского стартапа Verv и эстонского Bolt, рассказали vc.ru в компании.
- По собственным данным, у Vochi более 500 тысяч активных пользователей в месяц, выручка в год — более $4 млн. За год команда Vochi увеличилась в два раза, а выручка — в три раза за второй квартал 2021 года. Приложение попало в список App of the Day по версии AppStore в 126 странах, рассказали в Vochi.
- Стартап основали в 2019 году Илья Лесун и инвестиционная компания Юрия Мельничека и Андрея Авсиевича Bulba Ventures. За два года стартап привлёк более $4 млн.
Vochi – это приложение для редактирования видео и фото, основанное на технологии компьютерного зрения. Оно позволяет выделить объекты на видео и наложить только на них motion-эффекты. На обработку объекта в 15-секундном ролике уходит в среднем 15 секунд.
- Подписка на месяц стоит от $12,49 (около 900 рублей), на три месяца — от $37,99 (около 3000 рублей).
Как они что то привлекают с властью, которая может эти инвестиции отобрать на следующий же день, офис разгромить и национализировать?
Скорее всего в РБ команда разработчиков, сама компания зарегистрирована где то за пределами.
Вдобавок тупым ментам не под силу понять как такое может быть монетезировано.
Такой же вопрос первый возник )
Среди инвесторов Angelsdeck и A.Partners Алексея Соловьева, TA Ventures Виктории Тигипко, Kolos VC, Startup Wise Guys, а также топ-менеджеры белорусского стартапа Verv и эстонского Bolt
Видимо инвесторы рузкие или братаны ру власти
Ну так-то молодцы. Но мы же все понимаем, что это проект временного хайпа. Как Prisma и другие подобные. Так, что все равно. Капитализация там краткосрочная, поэтому неинтересно.
Стартаперы молодцы. Пример того, что когда человек хочет чего-то добиться, он это сделает, несмотря на все условия и ситуацию вокруг.
Ребята, конечно, с огнём играют...
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Компания потратит инвестиции на расширение команды, совершенствование продукта и маркетинг.