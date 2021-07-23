Среди инвесторов Angelsdeck и A.Partners Алексея Соловьева, TA Ventures Виктории Тигипко, Kolos VC, Startup Wise Guys, а также топ-менеджеры белорусского стартапа Verv и эстонского Bolt, рассказали vc.ru в компании.

Vochi – это приложение для редактирования видео и фото, основанное на технологии компьютерного зрения. Оно позволяет выделить объекты на видео и наложить только на них motion-эффекты. На обработку объекта в 15-секундном ролике уходит в среднем 15 секунд.