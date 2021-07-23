Сервисы
Маша Цепелева

Белорусский сервис для редактирования видео с помощью компьютерного зрения Vochi привлёк $2,4 млн Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на расширение команды, совершенствование продукта и маркетинг.

  • Среди инвесторов Angelsdeck и A.Partners Алексея Соловьева, TA Ventures Виктории Тигипко, Kolos VC, Startup Wise Guys, а также топ-менеджеры белорусского стартапа Verv и эстонского Bolt, рассказали vc.ru в компании.

  • По собственным данным, у Vochi более 500 тысяч активных пользователей в месяц, выручка в год — более $4 млн. За год команда Vochi увеличилась в два раза, а выручка — в три раза за второй квартал 2021 года. Приложение попало в список App of the Day по версии AppStore в 126 странах, рассказали в Vochi.
  • Стартап основали в 2019 году Илья Лесун и инвестиционная компания Юрия Мельничека и Андрея Авсиевича Bulba Ventures. За два года стартап привлёк более $4 млн.

  • Vochi – это приложение для редактирования видео и фото, основанное на технологии компьютерного зрения. Оно позволяет выделить объекты на видео и наложить только на них motion-эффекты. На обработку объекта в 15-секундном ролике уходит в среднем 15 секунд.

  • Подписка на месяц стоит от $12,49 (около 900 рублей), на три месяца — от $37,99 (около 3000 рублей).
Пример работы приложения Vochi

#новость #vochi

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Как они что то привлекают с властью, которая может эти инвестиции отобрать на следующий же день, офис разгромить и национализировать?

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Ваня Самков

Для
4

Скорее всего в РБ команда разработчиков, сама компания зарегистрирована где то за пределами.

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user_90123129312

Ваня
0

Вдобавок тупым ментам не под силу понять как такое может быть монетезировано.

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Egor Komarov

Для
0

Такой же вопрос первый возник ) 

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Для закладок

Egor
0

 Среди инвесторов Angelsdeck и A.Partners Алексея Соловьева, TA Ventures Виктории Тигипко, Kolos VC, Startup Wise Guys, а также топ-менеджеры белорусского стартапа Verv и эстонского Bolt

Видимо инвесторы рузкие или братаны ру власти

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Egor Komarov

Для
0

Ну так-то молодцы. Но мы же все понимаем, что это проект временного хайпа. Как Prisma и другие подобные.  Так, что все равно. Капитализация там краткосрочная, поэтому неинтересно. 

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Аркадий Величковский

3

Стартаперы молодцы. Пример того, что когда человек хочет чего-то добиться, он это сделает, несмотря на все условия и ситуацию вокруг.

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Peter Bondarenko

0

Ребята, конечно, с огнём играют...
Накинуть цензуру на афроамериканку – это смело.

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911

0

уважение

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Alexander Bochkarev

0

приемлемо

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Onetwo Threefour

0

есть уже исследования по масштабу миграции белорусских IT в Польшу и иные страны за последний год-полтора?

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S V

Onetwo
0

Да, как минимум крупнейшая it компания tur.by, эмигрировала, кстати резидент пвт.

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