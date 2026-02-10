Популярное
Артур Томилко
Сервисы

В Max добавили приватные каналы — их могут создавать пользователи из России и Беларуси

Приглашать подписчиков можно по прямой ссылке.

Источник: Max
  • Создание приватного канала доступно в последней версии Max, сообщили в сервисе. Для этого нужно перейти в раздел «Чаты» и выбрать опцию «Создать приватный канал».
  • Автор канала может публиковать текстовые и видеосообщения, изображения и ролики, а также управлять набором реакций на публикации.
  • Приглашать подписчиков можно по прямой ссылке. В настройках канала также есть «Заявка на вступление», позволяющая модерировать пользователей, которые хотят подписаться.
  • В октябре 2025 года Max запустил открытое тестирование каналов для блогеров с аудиторией от 10 тысяч подписчиков в других соцсетях.
  • В июне 2025 года президент России подписал закон о создании национального мессенджера. Правительство постановило, что им станет Max, а развивать его будет «Коммуникационная платформа», «дочка» VK. По словам последней, по итогам 2025 года в сервисе зарегистрировалось 75 млн пользователей.
Артур Томилко
Право
Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста с помощью Max при покупке алкоголя и посещении мероприятий

Предъявлять паспорт при этом не потребуется.

  • Документ вступает в силу с момента его опубликования на портале нормативно-правовых актов.
  • Он закрепляет…

#новости #max

56
9
3
3
123 комментария