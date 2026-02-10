В Max добавили приватные каналы — их могут создавать пользователи из России и Беларуси

Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста с помощью Max при покупке алкоголя и посещении мероприятий

Предъявлять паспорт при этом не потребуется. Документ вступает в силу с момента его опубликования на портале нормативно-правовых актов.

Он закрепляет…