Компания потратит инвестиции на развитие продукта и выход на международный рынок.

Winter Capital Partners купил долю совместно с Goldman Sachs и Baring Vostok. Стороны не раскрывают условия сделки, рассказали vc.ru представители фонда.

По данным базы «Контур.Фокус» на 19 июля, 15,12% ООО «Система Геткурс» принадлежит «ВТБ Капитал Управление активами», 13% — кипрской «Джейнвилл Лимитед», 12% — английской «Брэдли Холл Холдингс Лимитед», по 10,38% — сооснователям Матвею Колачёву, Тимуру Каримбаеву, Сергею Михайлову, Марату Нигаметзянову и предпринимателю Яне Останиной. По 4% принадлежат «Вест Стрит Емс Партнерс» из Люксембурга и кипрской «Греум Лимитед».

Выручка GetCourse в 2020 году составила 681 млн рублей, чистая прибыль — 393,3 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса». В 2021 году компания планирует достигнуть оборота платформы $1 млрд, сообщили представители фонда.

С помощью сервиса проводят курсы более 20 тысяч пользователей, сообщили в Winter Capital.

GetCourse основана в 2014 году. На платформе можно организовывать онлайн-курсы, «собирать» под них сайты, продавать курсы, анализировать результаты. Например, настройка курса перед запуском с переносом данных с других площадок стоит 95 тысяч рублей, консультация с настройкой аккаунта — 3000 рублей. У сервиса есть и собственные образовательные проекты.