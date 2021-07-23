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Маша Цепелева

Winter Capital купил долю в сервисе для проведения онлайн-курсов GetCourse за $50 млн Статьи редакции

Компания потратит инвестиции на развитие продукта и выход на международный рынок.

Winter Capital Partners купил долю совместно с Goldman Sachs и Baring Vostok. Стороны не раскрывают условия сделки, рассказали vc.ru представители фонда.

По данным базы «Контур.Фокус» на 19 июля, 15,12% ООО «Система Геткурс» принадлежит «ВТБ Капитал Управление активами», 13% — кипрской «Джейнвилл Лимитед», 12% — английской «Брэдли Холл Холдингс Лимитед», по 10,38% — сооснователям Матвею Колачёву, Тимуру Каримбаеву, Сергею Михайлову, Марату Нигаметзянову и предпринимателю Яне Останиной. По 4% принадлежат «Вест Стрит Емс Партнерс» из Люксембурга и кипрской «Греум Лимитед».

Выручка GetCourse в 2020 году составила 681 млн рублей, чистая прибыль — 393,3 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса». В 2021 году компания планирует достигнуть оборота платформы $1 млрд, сообщили представители фонда.

С помощью сервиса проводят курсы более 20 тысяч пользователей, сообщили в Winter Capital.

GetCourse основана в 2014 году. На платформе можно организовывать онлайн-курсы, «собирать» под них сайты, продавать курсы, анализировать результаты. Например, настройка курса перед запуском с переносом данных с других площадок стоит 95 тысяч рублей, консультация с настройкой аккаунта — 3000 рублей. У сервиса есть и собственные образовательные проекты.

#новость #getcourse

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11 комментариев
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Антон Штадлер

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1 млрд рублей, наверное)

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Артур

Антон
1

Скорее всего, долларов udemy и coursera на двоих столько еще не выручили...

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Алексей Соловьёв

Антон
0

Долларов. Рынок онлайн образования в этом году будет примерно 100 млрд рублей. 70% из этих денег проходит через getcourse. Как раз 1 млрд долларов. Это выручка тех самых 20.000 авторов курсов, а не самого геткурс

Ответить

Антон Штадлер

Алексей
–1

Понял о чём вы

Ответить

Sergey Mikhaylov

3

gmv . не оборот компании. оборот клиентов.

Ответить

Timur Karimbaev

Sergey
2

Журналисты такие журналисты ) еще бы выяснить кто такой Владимир Колачёв ))

Ответить

Аркадий Рутман

Timur
0

Я за него!

Ответить

Аркадий Рутман

1

Поздравляю!
Красавцы!

Ответить

Эмиль Ибрагимов

0

Красавцы! 👍🏻

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Агнец невинный

0

по данным сбис у гет курса выручка уже 681 млн руб 

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Sergey Filimonov

0

Быть не может, что это $50 млн инвестиций. Это должна быть оценка компании.

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