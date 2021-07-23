Winter Capital купил долю в сервисе для проведения онлайн-курсов GetCourse за $50 млн Статьи редакции
Компания потратит инвестиции на развитие продукта и выход на международный рынок.
Winter Capital Partners купил долю совместно с Goldman Sachs и Baring Vostok. Стороны не раскрывают условия сделки, рассказали vc.ru представители фонда.
По данным базы «Контур.Фокус» на 19 июля, 15,12% ООО «Система Геткурс» принадлежит «ВТБ Капитал Управление активами», 13% — кипрской «Джейнвилл Лимитед», 12% — английской «Брэдли Холл Холдингс Лимитед», по 10,38% — сооснователям Матвею Колачёву, Тимуру Каримбаеву, Сергею Михайлову, Марату Нигаметзянову и предпринимателю Яне Останиной. По 4% принадлежат «Вест Стрит Емс Партнерс» из Люксембурга и кипрской «Греум Лимитед».
Выручка GetCourse в 2020 году составила 681 млн рублей, чистая прибыль — 393,3 млн рублей, по данным «Контур.Фокуса». В 2021 году компания планирует достигнуть оборота платформы $1 млрд, сообщили представители фонда.
С помощью сервиса проводят курсы более 20 тысяч пользователей, сообщили в Winter Capital.
GetCourse основана в 2014 году. На платформе можно организовывать онлайн-курсы, «собирать» под них сайты, продавать курсы, анализировать результаты. Например, настройка курса перед запуском с переносом данных с других площадок стоит 95 тысяч рублей, консультация с настройкой аккаунта — 3000 рублей. У сервиса есть и собственные образовательные проекты.
1 млрд рублей, наверное)
Долларов. Рынок онлайн образования в этом году будет примерно 100 млрд рублей. 70% из этих денег проходит через getcourse. Как раз 1 млрд долларов. Это выручка тех самых 20.000 авторов курсов, а не самого геткурс
gmv . не оборот компании. оборот клиентов.
Журналисты такие журналисты ) еще бы выяснить кто такой Владимир Колачёв ))
Быть не может, что это $50 млн инвестиций. Это должна быть оценка компании.
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