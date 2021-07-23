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Маша Цепелева

Starlink Илона Маска предоставила бесплатный доступ к спутниковому интернету пострадавшим от наводнения в Германии Статьи редакции

Пострадавших поддержали и автопроизводители: Ford предоставил фургоны для спасательных работ, а Volkswagen пожертвовал €1 млн.

  • SpaceX установила оборудование для спутникового интернета Starlink в некоторых районах Германии, которые остались без сотовой связи и доступа в интернет после наводнения, сообщило Управление по надзору и обслуживанию Рейнланд-Пфальц.
  • Двенадцать систем Starlink установили в районах Арвайлер, в Лиерсе, Арбрюке, Брюке, Пютцфельде, Кройцберге, Рех-Норд, Рех-Зюд, Дернау, Мариентале, Хаймерсхайме и Хеппингене. В ближайшее время установят ещё 23 системы.
  • Во время наводнения были разрушено или перестали работать более 500 объектов для сотовой связи. Восстановлено 70%.
  • Пострадавших поддержали и автопроизводители, сообщает T-online. Opel бесплатно предоставил пострадавшим клиентам машины в аренду на три недели, Ford предоставил фургоны и грузовики для спасательных работ. Volkswagen пожертвовал €1 млн. Tesla сделала зарядку электромобилей на станциях Supercharger бесплатной в некоторых районах.

#новость #starlink

926 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Хозяин

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А там тоже палят скачивание торрентов как в обычном интернете Германии?

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shiva

Хозяин
1

))))))

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Дэни Трэхо

Хозяин
0

В старлинке в США, ВНЕЗАПНО, тоже палят и шлют уведомление.

Ответить

Саша Александров

4

Правильный маркетинг.

Ответить

Герман Фаудер

Саша
–7

Это осознанная ответственность за ближнего, но у тебя моск дикого барыги

Ответить

Galiya Khalikova

Герман
7

А маск разве не барыга? он предводитель крипто хомяков и самый настоящий барыга

Ответить

Герман Фаудер

Саша
–7

заминусовал каммент?
а ты не обижайся на правду. не чморись на ровном месте, планктон

Ответить

Кирилл Карпенко

1

Благородный пиар.

Ответить

олег Загинциев

1

Хоть где-то проявляется забота о своих согражданах
Интересно, по первому каналу об этом  расскажут?

Ответить

Михаил Синицын

0

Царь, в нужное время в нужном месте.

Ответить

Kirill Kulagin

0

Маск вообще что-ли за всех в мире работает?)))

Ответить

Vasiliy coconut

0

Красавчик. Мужик походу не спит вообще

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Вася Пражкин

0

Вот если бы Маск всем экспертам VC выдал по бесплатному интернету..

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Mike Prokopenko

0

В России бы, ценник улетел на процентов 500

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