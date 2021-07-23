«ЯндексПро»: получил выплату, гораздо превышающую заработок, и на балансе образовался минус в 14+ тысяч рублей

Первый неладный звонок со стороны сервиса заметил в июле, когда отработав всего 2 дня, 10 и 11 июля, мне пришла сумма которая была больше реально заработанной, и в итоге на балансе образовался минус 1400 р.