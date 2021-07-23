Starlink Илона Маска предоставила бесплатный доступ к спутниковому интернету пострадавшим от наводнения в Германии Статьи редакции
Пострадавших поддержали и автопроизводители: Ford предоставил фургоны для спасательных работ, а Volkswagen пожертвовал €1 млн.
- SpaceX установила оборудование для спутникового интернета Starlink в некоторых районах Германии, которые остались без сотовой связи и доступа в интернет после наводнения, сообщило Управление по надзору и обслуживанию Рейнланд-Пфальц.
- Двенадцать систем Starlink установили в районах Арвайлер, в Лиерсе, Арбрюке, Брюке, Пютцфельде, Кройцберге, Рех-Норд, Рех-Зюд, Дернау, Мариентале, Хаймерсхайме и Хеппингене. В ближайшее время установят ещё 23 системы.
- Во время наводнения были разрушено или перестали работать более 500 объектов для сотовой связи. Восстановлено 70%.
- Пострадавших поддержали и автопроизводители, сообщает T-online. Opel бесплатно предоставил пострадавшим клиентам машины в аренду на три недели, Ford предоставил фургоны и грузовики для спасательных работ. Volkswagen пожертвовал €1 млн. Tesla сделала зарядку электромобилей на станциях Supercharger бесплатной в некоторых районах.
А там тоже палят скачивание торрентов как в обычном интернете Германии?
Правильный маркетинг.
Это осознанная ответственность за ближнего, но у тебя моск дикого барыги
А маск разве не барыга? он предводитель крипто хомяков и самый настоящий барыга
заминусовал каммент?
а ты не обижайся на правду. не чморись на ровном месте, планктон
Хоть где-то проявляется забота о своих согражданах
Интересно, по первому каналу об этом расскажут?
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