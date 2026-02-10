Отчёт Spotify: в четвёртом квартале 2025 года компания привлекла рекордное количество пользователей — 38 млн человек

Общее количество активных пользователей в месяц выросло до 751 млн.Spotify отчиталась за четвёртый квартал 2025 года — выручка компании выросла на 13% год к году и составила €4,5 млрд. Операционная квартальная прибыль составила €701 млн, превзойдя прогнозы аналитиков (€639 млн). Spotify увеличил годовую выручку в 2025 году до €17,2 млрд (+10% год к году), а операционную прибыль — до €2,2 млрд (+61% год к году).Spotify также привлекла в четвёртом квартале 2025-го 38 млн пользователей, что стало рекордным показателем для компании. Общее количество активных пользователей в месяц выросло до 751 млн человек — из них 290 млн подписчиков (рост на 10% год к году).Одним из факторов роста количества пользователей стали итоги года Spotify Wrapped, которыми люди делятся в соцсетях, пишет Bloomberg. Росту также способствовал запуск улучшенного бесплатного тарифа по всему миру.Акции Spotify на фоне отчёта растут на премаркете на 9,4% — до отметки в $454,1 за бумагу. При этом с начала 2026 года они упали примерно на 28%, отмечает Bloomberg.#новости #spotify