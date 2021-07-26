В 2018 году ирландец Дэн Пёрселл стал жертвой пиратов: злоумышленники слили его откровенное видео с девушкой в сеть. Он добился удаления сам и теперь помогает другим, в основном угрожая законом, но иногда — шантажируя, пишет Bloomberg.

1104 просмотров

Габби Джонс для Bloomberg

Ирландец Дэн Пёрселл жил вместе с девушкой в Калифорнии: он работал программистом в ZenDesk, а она занималась вебкамом на платформе Chaturbate. Однажды девушка убедила Пёрселла поучаствовать с ней в нескольких эфирах, после которых он понял — такая жизнь не для него.

Он вернулся в Ирландию и не вспоминал о трансляциях, пока в 2018 году видео с ним не нашла его новая девушка.

К своему сожалению, в Chaturbate программист назвался тем же ником, что использовал в остальных соцсетях.

Неделями Пёрселл искал по никам и ключевым словам пользователей, распространивших запись трансляции. Он узнал, что контент «для взрослых» перепродавали во множестве пиратских сообществ.

Тогда программист решил помогать моделям находить и удалять незаконно скопированный контент. Сперва он работал один, а позже нанял пару помощников на неполную ставку.

Компанию Пёрселл назвал Ceartas DMCA:

Ceartas с ирландского «справедливость».

А DMCA — сокращённое название Закона об авторском праве в цифровую эпоху.

Закон действует на территории США и пресекает не только копирование, но и производство и распространение чужого контента. Похожая директива работает и в ЕС.

Компания использует поисковых роботов, ИИ и машинное обучение, чтобы круглосуточно проверять более 20 тысяч сайтов. Она удаляет незаконный контент из поисковых систем Bing и Google, сервиса Google Images, а также с самих сайтов, как заявляет Ceartas.

Жалобы на авторское право боты Ceartas заполняют и отправляют за считанные секунды — в том числе и в социальных сетях. Разглашать личные данные клиенту при этом необязательно — компания указывает свои.

Сегодня компания также участвует в программе Google по борьбе с пиратством.

Большинство заказов Пёрселл получает с OnlyFans

Пользователям становится всё проще создавать и публиковать контент в интернете, но сложнее контролировать его дальнейшее использование. Поэтому в своём деле Пёрселл не одинок: помимо него, сдерживать пиратство пытаются сервисы DMCA.com, Rulta и Take Down Piracy.

Так выглядит сайт Ceartas: «Защитим авторские права и бренд каждого» Ceartas DMCA

Иногда Пёрселл прибегает к противоречивым методам, например манипуляциям. Однажды он шантажировал 14-летнего пользователя Xbox Live: Пёрселл грозился раскрыть настоящее имя подростка, если тот не удалит фотографии и не извинится перед владельцем.

Клиенты, впрочем, согласны и на это, поскольку власти и владельцы платформ принимать меры не спешат, пишет издание.

Большую часть заказов Ceartas получает от пользователей лондонского сервиса OnlyFans. Он позволяет авторам взимать плату со зрителей за доступ к эксклюзивным фотографиям и видео:

С 2019 года число подписчиков OnlyFans увеличилось более чем в 10 раз и превысило 100 млн.

В 2020 году на подписки они потратили около $2 млрд.

20% комиссии — то есть $400 млн — забрала OnlyFans. Остальные 80% получили авторы.



Общая прибыль авторов составила $4,5 млрд. Более 500 из них заработали более $1 млн.

Пиратство тормозит развитие экономики блог-платформ

По слухам, в 2021 году OnlyFans планирует привлечь $1 млрд инвестиций, однако её развитию по-прежнему препятствуют пираты.

С проблемой хороша знакома 28-летняя Джои Фишер из Уэльса. С 19 лет она работала моделью эротического жанра, а около двух лет назад зарегистрировалась на OnlyFans.

За ежемесячную подписку на профиль она берёт $15,4, а остальное получает в виде «чаевых». По словам Фишер, даже моделинг не приносил ей столько денег.

Однако её эксклюзивные снимки постоянно публикуют на десятках порносайтов, веток на Reddit, а также в чатах Discord, владельцы которых продают доступ к фото Фишер и других за $9,99.

Мои фотографии попадали на порносайты и форумы и раньше — таковы издержки профессии. Однако OnlyFans для меня — это бизнес, в который я вкладываю время и деньги, поэтому воровство контента приводит меня в бешенство. Джои Фишер модель OnlyFans

Иногда фото Фишер удаляли, но позже они всё равно появлялись где-то ещё. В начале 2021 года модель обратилась к Пёрселлу. Он рассказал Фишер о программах, с помощью которых Ceartas ищет «спираченный» контент, и о том, как угрожает владельцам сайтов Законом об авторском праве.

Сегодня Фишер — одна из более чем 60 клиентов Ceartas, которые платят от $150 до $230 в месяц.

«Недетской» индустрии не хватает законов

Индустрия для взрослых — это серая зона экономики. Apple и Google, например, не поддерживают приложения с эротическим контентом, поэтому OnlyFans работает только через браузер.

Из-за этого сервис не может защитить платформу от пиратов, как это делает Netflix, скрывая видео при записи экрана. Единственный его инструмент — форма для жалоб.

В ноябре 2020 года Пёрселл взялся за крупное дело: тогда пользователи Discord незаконно опубликовали целый массив фотографий с обнажёнными ирландками. Руководство сервиса заявило, что приняло меры и заблокировало все причастные аккаунты.

Однако Пёрселл понимал, что это не конец. Он попросил знакомых моделей OnlyFans поделиться фотографиями и разместил их в одном из сообществ Discord, чем быстро завоевал доверие модераторов.

Позже Пёрселл предупредил их, что полиция уже в курсе. Ложной угрозы оказалось достаточно, чтобы напугать администратора сервера. Подросток удалил сообщество меньше чем за час.

Дэн Пёрселл Bloomberg Businessweek

OnlyFans утверждает, что активно борется с пиратством, бесплатно удаляет украденный контент и постоянно расширяет отдел по защите авторов.