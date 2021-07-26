Удалил порно с собой и стал помогать моделям: разработчик создал сервис, который блокирует украденные видео с OnlyFans Статьи редакции
В 2018 году ирландец Дэн Пёрселл стал жертвой пиратов: злоумышленники слили его откровенное видео с девушкой в сеть. Он добился удаления сам и теперь помогает другим, в основном угрожая законом, но иногда — шантажируя, пишет Bloomberg.
Ирландец Дэн Пёрселл жил вместе с девушкой в Калифорнии: он работал программистом в ZenDesk, а она занималась вебкамом на платформе Chaturbate. Однажды девушка убедила Пёрселла поучаствовать с ней в нескольких эфирах, после которых он понял — такая жизнь не для него.
Он вернулся в Ирландию и не вспоминал о трансляциях, пока в 2018 году видео с ним не нашла его новая девушка.
Неделями Пёрселл искал по никам и ключевым словам пользователей, распространивших запись трансляции. Он узнал, что контент «для взрослых» перепродавали во множестве пиратских сообществ.
Тогда программист решил помогать моделям находить и удалять незаконно скопированный контент. Сперва он работал один, а позже нанял пару помощников на неполную ставку.
Компанию Пёрселл назвал Ceartas DMCA:
- Ceartas с ирландского «справедливость».
- А DMCA — сокращённое название Закона об авторском праве в цифровую эпоху.
Компания использует поисковых роботов, ИИ и машинное обучение, чтобы круглосуточно проверять более 20 тысяч сайтов. Она удаляет незаконный контент из поисковых систем Bing и Google, сервиса Google Images, а также с самих сайтов, как заявляет Ceartas.
Жалобы на авторское право боты Ceartas заполняют и отправляют за считанные секунды — в том числе и в социальных сетях. Разглашать личные данные клиенту при этом необязательно — компания указывает свои.
Сегодня компания также участвует в программе Google по борьбе с пиратством.
Большинство заказов Пёрселл получает с OnlyFans
Пользователям становится всё проще создавать и публиковать контент в интернете, но сложнее контролировать его дальнейшее использование. Поэтому в своём деле Пёрселл не одинок: помимо него, сдерживать пиратство пытаются сервисы DMCA.com, Rulta и Take Down Piracy.
Иногда Пёрселл прибегает к противоречивым методам, например манипуляциям. Однажды он шантажировал 14-летнего пользователя Xbox Live: Пёрселл грозился раскрыть настоящее имя подростка, если тот не удалит фотографии и не извинится перед владельцем.
Большую часть заказов Ceartas получает от пользователей лондонского сервиса OnlyFans. Он позволяет авторам взимать плату со зрителей за доступ к эксклюзивным фотографиям и видео:
- С 2019 года число подписчиков OnlyFans увеличилось более чем в 10 раз и превысило 100 млн.
- В 2020 году на подписки они потратили около $2 млрд.
- 20% комиссии — то есть $400 млн — забрала OnlyFans. Остальные 80% получили авторы.
Пиратство тормозит развитие экономики блог-платформ
По слухам, в 2021 году OnlyFans планирует привлечь $1 млрд инвестиций, однако её развитию по-прежнему препятствуют пираты.
С проблемой хороша знакома 28-летняя Джои Фишер из Уэльса. С 19 лет она работала моделью эротического жанра, а около двух лет назад зарегистрировалась на OnlyFans.
За ежемесячную подписку на профиль она берёт $15,4, а остальное получает в виде «чаевых». По словам Фишер, даже моделинг не приносил ей столько денег.
Однако её эксклюзивные снимки постоянно публикуют на десятках порносайтов, веток на Reddit, а также в чатах Discord, владельцы которых продают доступ к фото Фишер и других за $9,99.
Иногда фото Фишер удаляли, но позже они всё равно появлялись где-то ещё. В начале 2021 года модель обратилась к Пёрселлу. Он рассказал Фишер о программах, с помощью которых Ceartas ищет «спираченный» контент, и о том, как угрожает владельцам сайтов Законом об авторском праве.
«Недетской» индустрии не хватает законов
Индустрия для взрослых — это серая зона экономики. Apple и Google, например, не поддерживают приложения с эротическим контентом, поэтому OnlyFans работает только через браузер.
Из-за этого сервис не может защитить платформу от пиратов, как это делает Netflix, скрывая видео при записи экрана. Единственный его инструмент — форма для жалоб.
В ноябре 2020 года Пёрселл взялся за крупное дело: тогда пользователи Discord незаконно опубликовали целый массив фотографий с обнажёнными ирландками. Руководство сервиса заявило, что приняло меры и заблокировало все причастные аккаунты.
Однако Пёрселл понимал, что это не конец. Он попросил знакомых моделей OnlyFans поделиться фотографиями и разместил их в одном из сообществ Discord, чем быстро завоевал доверие модераторов.
Позже Пёрселл предупредил их, что полиция уже в курсе. Ложной угрозы оказалось достаточно, чтобы напугать администратора сервера. Подросток удалил сообщество меньше чем за час.
OnlyFans утверждает, что активно борется с пиратством, бесплатно удаляет украденный контент и постоянно расширяет отдел по защите авторов.
Однако кражи продолжаются, поэтому программист ищет инвесторов, чтобы расширить бизнес и полностью сосредоточиться на нём.
Ай-да Дзюба, ай-да молодец! )
Удалил порно с собой и стал помогать моделям...
Он попросил знакомых моделей OnlyFans поделиться фотографиями и разместил их в одном из сообществ Discord, чем быстро завоевал доверие модераторов. Позже Пёрселл предупредил их, что полиция уже в курсе. Ложной угрозы оказалось достаточно, чтобы напугать администратора сервера. Подросток удалил сообщество меньше чем за час.
То есть, сначала сам открыл ветку, а потом удалил?
П - предприимчивость.
Стартап для юных д..черов: Как не только бесплатно получить нюдесы
Он попросил знакомых моделей OnlyFans поделиться фотографиями
но ещё и сделать так, чтобы модельки с ОнлиФанса платили тебе, а не ты им
Сегодня Фишер — одна из более чем 60 клиентов Ceartas, которые платят от $150 до $230
вот хитрый жук!!
А что там было такого, что нужно это удалять? Он что очередной Сашка-ювелир? И как он удалит это с компьютеров частных пользователей?
Not OnlyDroch, but OnlyWatch
Помогаем не проституткам и не только
Кидайте нюдсы, как говорится 😄
Волнения на рынке начались на фоне запретов в частном секторе образования и падения акций онлайн-репетиторов.
Академия Ростеха уже на протяжении четырех лет формирует и готовит сборную Госкорпорации к Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. О том, как проходит отбор чемпионов на предприятиях, что дает сотрудникам участие в движении и как Ворлдскиллс популяризирует актуальные…
Мы уверены, что тысячи продавцов мечтают подать такой иск по отношению к маркетплейсу, но боятся. Но эти опасения — дело временное. Как только долговая планка маркетплейса достигает предела — доходит до суда. У героя этого дела терпение кончилось после сотни поданных обращений и появления суммы долга с 6 нулями.
Кстати, если вы делаете проект имейте в виду - ваше решение это или лекарство от боли или витамины. Лекарство - помогает от боли, витамины помогают избежать боли в будущем.
Всего в линейке три модели — для двух в зарядных кейсах встроена ультрафиолетовая лампа.
Пандемия вдохновила мошенников на новые идеи преступлений в сети. Собрали 10 популярных видов киберпреступности и способы защиты от них.
О том, как стартапам предлагать свои разработки крупным корпорациям и оказаться замеченными, рассказывает директор Центра развития новых продуктов Академии Ростеха, трекер фонда развития интернет-инициатив, эксперт в области запуска акселерационных программ и работы с высокотехнологичными стартапами Андрей Батрименко.
О том, как стартапу преодолеть барьеры для запуска продукта в ипотечной отрасли, расскажет наш CEO и визионер Михаил Чернов.
Недавно закончился новый сезон кейс-чемпионата P1, которому vc.ru посвятил отдельный спецпроект. Мы участвовали в конкурсе второй год подряд и снова победили – в этот раз с решением кейса для «Самоката», про работу над которым мы и хотим рассказать.
В апреле NASA отдало контракт SpaceX, но в мае приостановило его из-за протеста конкурентов.