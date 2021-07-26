Еврокомиссия дала Google два месяца на улучшение поисковой выдачи по запросам об авиабилетах и отелях Статьи редакции
Если предложения компании будут недостаточными, регулятор может наложить санкции.
- К сентябрю Google должен «улучшить поисковую выдачу по запросам об отелях и авиабилетах» и объяснить принципы ранжирования, о заявлении представителей Еврокомиссии пишет Reuters.
- Претензия регулятора связана с отображением цен в сервисах «Google Авиабилеты» и «Google Отели». Комиссия считает, что пользователи должны видеть цены со схемой расчёта скидок и всеми налогами и сборами.
- Если предложений Google будет недостаточно, на компанию могут наложить санкции.
- «Мы приветствуем диалог с ЕС и тесно сотрудничаем с агентствами по защите прав потребителей, чтобы разработать улучшения, которые принесут пользу нашим пользователям и обеспечат ещё большую прозрачность нашей работы», — прокомментировали представители Google.
- В июне Google получила штраф от Еврокомиссии в €4,24 млрд за платный аукцион для поисковых систем на попадание в список по умолчанию в смартфонах на Android. Компания отменила список и решила бесплатно разместить 12 систем.
Ржу, если бы у нас такое провернула прокуратура или гд, все либерахи разнылись бы сразу. Ну а это другое — мощнейшая поддержка, какой-то там Еврокомиссии с жалобой на ранжировку😢))
Думаете на их выборах ни одного голоса не подкидываемая , 💯 чистоты ?
Кстати забавно что у многих судимости, их же нельзя скрывать и все ровно идут выбираться
Ого, а разве так можно?
Принципы ранжирования ещё и рассказать. Яндекс бы офигел наверное. 😂
А Еврокомиссия оплатит программистов и проконтролирует готовность спринта? 2 месяца для корпорации не так много так-то.
Не первый раз, и не последний. Заплатят очередной штраф - и до следующего раза, пока бабки у регулятора не кончатся. Обратная сторона монополий, так сказать.
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