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Маша Цепелева

Еврокомиссия дала Google два месяца на улучшение поисковой выдачи по запросам об авиабилетах и отелях Статьи редакции

Если предложения компании будут недостаточными, регулятор может наложить санкции.

  • К сентябрю Google должен «улучшить поисковую выдачу по запросам об отелях и авиабилетах» и объяснить принципы ранжирования, о заявлении представителей Еврокомиссии пишет Reuters.
  • Претензия регулятора связана с отображением цен в сервисах «Google Авиабилеты» и «Google Отели». Комиссия считает, что пользователи должны видеть цены со схемой расчёта скидок и всеми налогами и сборами.
  • Если предложений Google будет недостаточно, на компанию могут наложить санкции.
  • «Мы приветствуем диалог с ЕС и тесно сотрудничаем с агентствами по защите прав потребителей, чтобы разработать улучшения, которые принесут пользу нашим пользователям и обеспечат ещё большую прозрачность нашей работы», — прокомментировали представители Google.
  • В июне Google получила штраф от Еврокомиссии в €4,24 млрд за платный аукцион для поисковых систем на попадание в список по умолчанию в смартфонах на Android. Компания отменила список и решила бесплатно разместить 12 систем.

#новость #google

992 просмотров
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East Vostok

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Ржу, если бы у нас такое провернула прокуратура или гд, все либерахи разнылись бы сразу. Ну а это другое — мощнейшая поддержка, какой-то там Еврокомиссии с жалобой на ранжировку😢))

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evilnw

East
1

Вы сравнивали государственные органы Европы, которые избираются на нормальных демократических выборах и наш цирк?

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Алексей Штейн

evilnw
0

Думаете на их выборах ни одного голоса не подкидываемая , 💯 чистоты ?

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evilnw

Алексей
2

Явно не в какое сравнение не цирком под названием Единая Россия. Народная партия "большинства", а кандидаты идут как самоводвиженцы, чтобы не дай бог никто не узнал, что они состоят в этой организации.

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Алексей Штейн

evilnw
0

Кстати забавно что у многих судимости, их же нельзя скрывать и все ровно идут выбираться 

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Евгений Бв

2

Давай Еврокомиссия, дави эти корпорации со всех сторон! Совсем обнаглели

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Эмилия Теплова

1

Ого, а разве так можно?
Принципы ранжирования ещё и рассказать. Яндекс бы офигел наверное. 😂

А Еврокомиссия оплатит программистов и проконтролирует готовность спринта? 2 месяца для корпорации не так много так-то.

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Амбиент Музыкантов

0

Не первый раз, и не последний. Заплатят очередной штраф - и до следующего раза, пока бабки у регулятора не кончатся. Обратная сторона монополий, так сказать.

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